En el INE ya preparan plan de contingencia ante un posible paro nacional de módulos

El INE ya prepara un plan de contingencia ante un posible paro nacional de módulos. Crédito: X/ @AhoraTabasco

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La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) no solo se limita a la serie de irregularidades en los contratos con proveedores, ni a las acusaciones contra su exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, y otros funcionarios.

Lo anterior, porque hace dos semanas, trabajadores de módulos para la credencial de elector convocaron en redes sociales a un paro nacional el próximo 9 de noviembre; en consecuencia, el INE tiene previsto lanzar un plan para reducir las afectaciones en el servicio.

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INE alistan plan de contingencia ante posible paro nacional de módulos

Ante esta situación, el director del Registro Federal Electoral, Alejandro Sosa, reveló que desde hace varios días ha tenido contacto con trabajadores para estudiar la situación de manera individual, por lo que confió en que no sea un paro generalizado.

“Estamos viendo un operativo, estamos revisando si se pueden reagendar citas, canalizando a los ciudadanos a otros módulos, todavía estamos haciendo el levantamiento.

“El paro aún no es definitivo, por lo que estamos revisando”, dijo este jueves ante medos de comunicación.

Están convocando a un paro nacional de módulos del INE para el 9 de noviembre. Crédito: Especial

¿Con cuántos módulos y trabajadores cuenta el órgano electoral?

Cabe señalar que el órgano electoral cuenta con 842 módulos fijos y móviles, en los que trabajan cinco mil funcionarios.

En sus publicaciones, los que impulsan el paro afirman que mientras ellos reciben “migajas” de sueldo, “los de arriba” se dan millones.

“Trabajamos para la ciudadanía, pero no se nos valora”, “Es urgente nivelar sueldos de módulos” y “Los de arriba se sirven con la cuchara grande, mientras que los módulos solo migajas se les dan”, acusan.

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Consejerías desconocen el origen de la inconformidad

Por su parte, el consejero Arturo Castillo reconoció que desconocen quiénes están llamando a la protesta, ya que, con él, nadie se ha acercado a expresar sus inconformidades.

“No hay todavía una notificación oficial por parte de ninguna organización de trabajadores, por supuesto que hemos solicitado que se averigüe, o sea ahora sí que con quienes podemos platicar para ver cuáles son sus demandas y las atendemos”, comentó el consejero Castillo Loza.

Presidenta interina asegura que atienden demandas

A comparación de Arturo Castillo, la consejera presidenta interina del INE Blanca Yassahara Cruz García admitió que están atendiendo demandas no solo de los empleados de módulos, también de juntas locales y distritales, pues, contó, existen “necesidades detectadas”.

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La presidenta interina del INE Blanca Cruz ya atiende demandas. Crédito: Alfredo Domínguez

“¿Necesidades de qué tipo? Puede haber algún tipo de requerimiento de insumos, que puede haber algún tipo de requerimiento de mantenimiento, y la instrucción que ya se ha girado, es que se revise precisamente estas situaciones, que detectemos los que son más urgentes de atender y que podemos estar atendiendo estas urgencias de cara al cierre de este ejercicio fiscal”, sostuvo.

Alejandro Sosa también recordó que en 2025 basificaron a miles de empleados de estos módulos, luego de que las y los consejeros recriminaron que se encontraban laborando por honorarios.

Morena pone en la mira la gestión de Lorenzo Córdova en el INE

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó que una presunta red de corrupción relacionada con proveedores de materiales y servicios electorales operó durante distintas administraciones del INE, particularmente durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del organismo. En ese periodo, empresas vinculadas a un mismo grupo habrían obtenido contratos por más de dos mil millones de pesos.

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Dicho señalamiento ocurre en medio de la crisis que enfrenta el instituto por las presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General en octubre pasado.

Ya son 30 los funcionarios que han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

Las investigaciones derivaron en revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la preparación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado titulado “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales”, Morena sostuvo que las prácticas bajo investigación no comenzaron con la llegada de Taddei, sino que tendrían antecedentes de varias décadas.

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Da la impresión de que no dejan de expandirse los problemas en el INE, por lo que el órgano electoral ya alista un plan de contingencia ante un posible paro nacional de módulos.