4 plantas para decorar tu casa en Navidad sin usar pino

Cuatro plantas navideñas ofrecen alternativas al pino para decorar espacios interiores durante diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuatro plantas navideñas decoran la casa sin usar pino y ofrecen alternativas para mesas, recibidores, repisas y ventanas. El ciclamen, la nochebuena, el cactus de Navidad y la rosa de Navidad pueden aportar color durante diciembre si se adaptan la luz, la temperatura y el riego a las necesidades de cada especie.

Estas opciones resultan útiles para viviendas con poco espacio o para quienes prefieren una decoración que pueda mantenerse después de las fiestas. Algunas atraviesan un periodo de reposo y vuelven a crecer; otras pasan del interior al jardín cuando termina el invierno.

PUBLICIDAD

Quienes quieran reemplazar el pino pueden combinar plantas de floración invernal con distintas exigencias de cultivo. El ciclamen y la rosa de Navidad requieren ambientes frescos, la nochebuena necesita una temperatura interior estable y el cactus de Navidad demanda noches largas para formar botones.

El ciclamen necesita frescor para conservar las flores

El ciclamen (Cyclamen persicum) es una planta tuberosa de origen mediterráneo que se utiliza con frecuencia como especie de interior en invierno. Sus flores aparecen en blanco, rosa o rojo y contrastan con hojas redondeadas que suelen mostrar marcas plateadas.

Iowa State University Extension, servicio de extensión universitaria de Iowa, explica que los formatos comerciales incluyen variedades pequeñas, intermedias y estándar. Esa variedad permite colocarlos tanto en alfeizares como en centros de mesa o estanterías.

PUBLICIDAD

La planta puede conservar la floración durante dos o tres meses si recibe cuidados adecuados, según la institución universitaria. Su principal necesidad es un entorno luminoso, aunque protegido de la radiación solar directa.

Botanicaly, sitio especializado en jardinería, aconseja situarlo cerca de una ventana con buena claridad. El sol sobre hojas y flores puede deteriorar el aspecto de la planta y acortar su periodo ornamental.

La temperatura es uno de los puntos que distingue al ciclamen de otras plantas navideñas. Iowa State University Extension y la Cyclamen Society, asociación especializada en el cultivo de esta planta, recomiendan habitaciones de aproximadamente 10 a 18 °C.

PUBLICIDAD

El ciclamen conserva sus flores durante dos o tres meses si recibe luz indirecta, ambiente fresco y riego adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ambientes cercanos a 13 o 16 °C ayudan a prolongar la floración. Por ese motivo, el ciclamen no debe ubicarse junto a radiadores, chimeneas ni salidas de aire caliente.

Un dormitorio con poca calefacción, una galería cerrada o un rellano con luz natural pueden ofrecer mejores condiciones. El aire cálido puede provocar caída de flores y afectar el desarrollo de los botones.

El riego también exige prudencia. La Cyclamen Society advierte que el exceso de agua representa un riesgo mayor que una sequedad pasajera.

El sustrato debe conservar humedad, pero no quedar saturado. Botanicaly recomienda evitar que el agua alcance el centro de la planta o el tubérculo, donde puede favorecer la pudrición.

PUBLICIDAD

El riego desde abajo es una opción adecuada. La maceta puede colocarse sobre una bandeja con agua durante algunos minutos y luego debe retirarse el excedente.

Después de la floración, el ciclamen puede perder sus hojas. La Cyclamen Society señala que esa fase corresponde a su período de reposo y que el tubérculo puede reiniciar el crecimiento cuando regresan las temperaturas frescas.

La nochebuena necesita luz y una temperatura estable

La nochebuena o poinsettia (Euphorbia pulcherrima) es una de las especies más vinculadas a la decoración de diciembre. Las partes rojas, blancas, rosadas o bicolores que la distinguen son brácteas, es decir, hojas modificadas que rodean las flores pequeñas del centro.

PUBLICIDAD

La Universidad de Minnesota señala que la planta se cultiva para alcanzar su mejor aspecto durante la temporada navideña. Puede utilizarse de forma individual o agrupada con otras macetas para decorar un recibidor, una mesa auxiliar o una esquina luminosa.

La poinsettia requiere luz brillante e indirecta. La Universidad de Delaware, institución universitaria estadounidense, aconseja colocarla cerca de una ventana con buena entrada de luz, sin exponer las hojas y brácteas a un sol intenso durante periodos prolongados.

La temperatura interior debe permanecer estable. La Universidad de Minnesota indica que la especie se desarrolla bien entre 18 y 21 °C.

La nochebuena prefiere una ubicación luminosa y temperaturas estables entre 18 y 21 °C para mantener su aspecto. (REUTERS/Henry Romero)

Las temperaturas inferiores a 10 °C pueden afectar su follaje y sus brácteas. La planta tampoco responde bien a los cambios repentinos entre frío y calor.

PUBLICIDAD

La Universidad de Delaware recomienda mantenerla lejos de puertas que se abren al exterior, ventanas con aislamiento insuficiente, ventiladores, calefactores y chimeneas. Estas ubicaciones generan variaciones que pueden dañar su aspecto.

El riego debe realizarse cuando la capa superior del sustrato se perciba seca. La maceta debe permitir que el agua salga por los orificios de drenaje.

Las raíces no toleran permanecer sumergidas. La Universidad de Delaware aconseja retirar el agua acumulada en el plato y revisar el envoltorio decorativo de las plantas recién compradas.

El papel o plástico que cubre algunas macetas puede impedir el drenaje. Si retiene agua, debe retirarse o perforarse para que no afecte las raíces.

PUBLICIDAD

La poinsettia no requiere fertilización mientras conserva las brácteas durante las fiestas. La Universidad de Minnesota sitúa el inicio del abonado cuando esas estructuras comienzan a perder color, hacia el final del invierno o el comienzo de la primavera.

La planta también puede volver a desarrollar brácteas coloreadas en un ciclo posterior. Para lograrlo, la institución recomienda ofrecer al menos 14 horas de oscuridad completa cada noche desde principios de octubre.

El cactus de Navidad forma botones con noches largas

El cactus de Navidad y el cactus de Acción de Gracias forman parte del género Schlumbergera. Son plantas suculentas originarias de áreas boscosas de Brasil, con tallos planos y segmentados que producen flores en sus extremos.

PUBLICIDAD

La Cornell Cooperative Extension, servicio de extensión de la Universidad de Cornell, aclara que no deben cultivarse como cactus de desierto. La especie necesita un manejo que combine humedad moderada y un sustrato con drenaje rápido.

El cactus de Navidad necesita noches largas e ininterrumpidas para formar botones y producir flores en diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cactus de Acción de Gracias suele abrir sus flores desde finales de otoño. El cactus de Navidad y los híbridos relacionados pueden concentrar su floración más cerca de diciembre.

Sus flores pueden ser rosadas, rojas, blancas o anaranjadas. Los tallos colgantes permiten exhibir la planta en repisas, estanterías altas o macetas suspendidas.

Cornell Cooperative Extension recomienda ofrecer luz brillante e indirecta. El sol directo puede perjudicar los segmentos de la planta, sobre todo cuando se expone durante muchas horas.

La floración depende de la oscuridad nocturna. El cactus necesita cerca de 13 horas ininterrumpidas sin luz para iniciar la formación de botones.

La iluminación artificial durante la noche puede alterar ese ciclo. Por ello, conviene evitar colocarlo junto a lámparas que permanezcan encendidas hasta tarde.

La planta responde bien a temperaturas moderadas. Durante el día puede mantenerse entre 16 y 21 °C, mientras que las noches algo más frescas favorecen el proceso de floración.

El sustrato debe estar ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Cornell advierte que tanto la falta extrema de agua como la acumulación constante de humedad pueden causar pérdida de botones y segmentos.

Las macetas necesitan orificios de drenaje. También resulta necesario vaciar el plato si queda agua después del riego.

Una vez que aparecen los botones florales, es preferible no trasladar la planta. Los cambios bruscos de luz, temperatura y humedad pueden impedir que las flores se abran.

La rosa de Navidad debe regresar al exterior después de las fiestas

La rosa de Navidad (Helleborus niger) es una planta perenne que produce flores blancas, en ocasiones con tonos rosados y un centro verde. Puede decorar interiores durante un tiempo limitado, aunque su destino definitivo debe ser el jardín.

La Royal Horticultural Society, sociedad británica de horticultura, incluye a los eléboros entre las especies adecuadas para dar color a los jardines en invierno. La planta necesita suelo fresco, materia orgánica, drenaje adecuado y una ubicación de semisombra.

Durante las fiestas puede colocarse dentro de casa, aunque el calor intenso reduce su duración. Botanicaly, sitio especializado en jardinería, aconseja mantenerla en una habitación luminosa y fresca, con temperaturas de aproximadamente 13 a 16 °C.

La rosa de Navidad puede permanecer brevemente en interiores, pero debe regresar al exterior tras las fiestas para prosperar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un porche cerrado, una galería o una habitación poco calefaccionada pueden ser ubicaciones apropiadas. La planta no debe recibir sol directo sobre flores y hojas.

El riego depende del estado del sustrato. Botanicaly recomienda aportar agua cuando la superficie de la tierra se haya secado, sin mojar de forma directa las flores ni el follaje.

El exceso de humedad en las partes aéreas puede favorecer la aparición de hongos. También debe evitarse el agua acumulada en el plato de la maceta.

La rosa de Navidad no necesita fertilización durante su breve estancia en interiores. La prioridad es mantener la planta fresca, iluminada y con el sustrato en buenas condiciones.

Después de las celebraciones, debe adaptarse gradualmente al exterior. Botanicaly recomienda comenzar con salidas durante las horas templadas y aumentar de forma paulatina el tiempo fuera de casa.

La Royal Horticultural Society aconseja establecer los eléboros en un rincón de semisombra y protegido de los vientos fríos. Una vez plantada, la especie puede permanecer durante años en el mismo sitio.

La rosa de Navidad permite extender la decoración más allá de diciembre. La planta que se usa en el interior durante las fiestas puede convertirse en una residente permanente del jardín y volver a florecer en inviernos posteriores.

Cuatro plantas para navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al elegir una de estas especies, conviene considerar la luz disponible, la temperatura de la vivienda y la posibilidad de trasladarla al exterior cuando cambie la estación. Así, cada planta puede conservarse en condiciones acordes con su ciclo de crecimiento.