Seguro Popular no garantizaba gratuidad: Sheinbaum atribuye actuales fallas en sector salud a gobiernos anteriores

Sheinbaum acusó que el Seguro Popular no garantizaba la gratuidad de los servicios. | Presidencia

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el Seguro Popular, el sistema de Protección Social en Salud creado en 2003 durante el gobierno de Vicente Fox y que posteriormente fue sustituído por el IMSS-Bienestar, no garantizaba la gratuidad de todos los servicios médicos y mantenía una cobertura limitada para tratamientos contra el cáncer.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, reprochó que políticos de oposición aún defiendan el antiguo programa de salud y lo califiquen como “lo mejor que le había pasado a México en el terreno de salud pública”.

PUBLICIDAD

Frente a esa postura, afirmó que el esquema entregaba algunos tratamientos, pero no incluía todos los medicamentos necesarios contra el cáncer.

La presidenta afirmó que entre las carencias del esquema se encontraba la falta de gratuidad universal.

“No dicen que el Seguro Popular no representaba gratuidad en todos los servicios”, expresó al cuestionar las valoraciones favorables sobre ese programa.

Sobre los pacientes con cáncer, Sheinbaum señaló que el modelo entregaba algunos medicamentos, pero no todos los necesarios para los tratamientos.

“No dicen que solamente se daban ciertos medicamentos de cáncer, que no se daban todos”, dijo.

Sheinbaum aseguró que el Seguro Popular transfería recursos a los gobiernos de las entidades, que posteriormente contrataban los servicios de distribución y entrega de medicamentos.

PUBLICIDAD

Según su declaración, esas contrataciones quedaban en manos de un grupo reducido de compañías y tenían costos superiores a los que, desde su perspectiva, debían pagarse. “No dicen que el Seguro Popular eran recursos que se le pasaban a los estados y que con esos recursos los estados contrataban la distribución y la entrega de medicamentos con unas cuantas empresas que tenían al triple los precios de lo que deberían de haber hecho”, afirmó.

La mandataria agregó que, de acuerdo con su postura, parte de ese esquema estuvo relacionado con negocios de reparto de medicinas.

Defiende IMSS-Bienestar

La presidenta contrastó sus críticas al Seguro Popular con la operación del IMSS-Bienestar y aseguró que, tras la entrada de ese modelo, los servicios médicos son gratuitos en 24 entidades de la República.

PUBLICIDAD

Según planteó, la estrategia busca atender las deficiencias que, a su juicio, se acumularon durante los gobiernos anteriores y que todavía se reflejan en la infraestructura, la cobertura de medicamentos y la capacidad de respuesta del sistema público.

Sheinbaum afirmó que el IMSS-Bienestar brinda atención desde padecimientos básicos hasta enfermedades de mayor complejidad. También sostuvo que el modelo contempla la entrega de todos los medicamentos requeridos para los tratamientos contra el cáncer, en contraste con la cobertura que atribuyó al Seguro Popular.

“Y no dicen que ahora, a partir de la entrada del IMSS-Bienestar, todos los servicios en 24 entidades de la República son gratuitos, que se entregan todos los medicamentos para el cáncer, que se atiende desde la enfermedad más básica hasta la enfermedad más compleja”, declaró.

PUBLICIDAD

La mandataria reconoció que persisten problemas en el sector, aunque los relacionó con decisiones y carencias acumuladas a lo largo de los sexenios previos.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno federal deberá mantener el trabajo para recuperar la capacidad de atención y resolver los rezagos que, según dijo, dejaron 36 años de abandono.

“Necesitamos seguir trabajando en el sistema de salud para garantizar revertir esos 36 años de abandono y avanzar”, señaló.

Hospital Oncológico de Ecatepec y el papel del IMSS

Durante la conferencia, el periodista Máximo Allende planteó que el Hospital Oncológico de Ecatepec no había abierto sus puertas, pese a que su construcción comenzó en 2013. También expuso que la unidad fue proyectada para atender a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

PUBLICIDAD

Antes de responder, Sheinbaum preguntó si la unidad correspondía al IMSS o al IMSS-Bienestar. Tras escuchar que se trataba del IMSS, dijo que la institución retomará la obra.

“El IMSS está retomando este proyecto. De hecho, ya creo que se iba a iniciar”, afirmó la presidenta. Añadió que se podrá informar sobre los antecedentes de la obra cuando se presente el proyecto respectivo.

Sheinbaum relacionó ese caso con su acusación de que el Seguro Popular dejó más de 80 hospitales abandonados. “Pero no dicen que el Seguro Popular abandonó más de 80 hospitales, entre ellos este hospital”, expresó.

Planes de 120 días para IMSS e ISSSTE

El contexto de las declaraciones coincide con los planes anunciados por el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para reforzar la atención en 120 días.

PUBLICIDAD

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, presentó 12 acciones enfocadas en el abasto de medicamentos, la atención de citas, la entrega de equipo, la rehabilitación de áreas médicas y las condiciones laborales del personal. El programa fue anunciado con una inversión de $ 11.745 millones.

El IMSS informó que su estrategia contempla la entrega de equipos de cómputo para receta colectiva, la digitalización de ese proceso y mecanismos para reportar medicamentos no entregados. También incluye acciones para reforzar quirófanos, consultorios y servicios de urgencias.

Por su parte, el ISSSTE anunció un plan con contratación de médicos especialistas, personal de enfermería y médicos generales, además de rehabilitación de hospitales, quirófanos y salas de urgencias, compra de equipo médico y medidas para sostener el abasto de medicamentos.

PUBLICIDAD