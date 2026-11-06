Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

El evento combinará ejercicio físico con música en vivo. Un DJ ambientará el recorrido con una selección de house, electrónica y reguetón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), convocó a la carrera recreativa “Running Music”, que se realizará el viernes 13 de noviembre en la Utopía Tlallipan, sobre la Calzada de Tlalpan. La inscripción es gratuita y está abierta a público general desde los 8 años.

El evento combinará ejercicio físico con música en vivo. Un DJ ambientará el recorrido con una selección de house, electrónica y reguetón, mientras los participantes podrán vestir atuendos en colores neón como parte de la propuesta visual de la carrera.

PUBLICIDAD

Obras CDMX/Facebook

En qué consiste Running Music

Running Music es una carrera recreativa nocturna organizada por INDEPORTE que se realizará el 13 de noviembre en la Utopía Tlallipan, Ciudad de México. El evento combina deporte, música electrónica en vivo y estética neón, con inscripción gratuita abierta a mayores de 8 años. No exige experiencia previa y su carácter es comunitario, no competitivo.

La convocatoria, dirigida tanto a federaciones deportivas, asociaciones y clubes públicos y privados como al público en general, define la actividad como un espacio de convivencia comunitaria.

Los requisitos para participar son los siguientes:

Edad mínima: 8 años cumplidos al día del evento.

Categoría: libre, sin distinción de nivel o experiencia previa.

Inscripción: gratuita, sin costo de ningún tipo.

Menores de edad: deben ingresar acompañados de padre, madre o tutor.

Vestimenta: se sugieren colores neón (naranja, verde, rosa o morado).

Requisitos e inscripción

Una serie de columnas de agua iluminadas con luces de colores decora el jardín flotante Tlallipan en la Calzada de Tlalpan durante la noche. (Gobierno CDMX)

El registro quedó abierto al público en general desde el lanzamiento de la convocatoria y se cerrará hasta el mismo día de la carrera. Para participar, es necesario completar los siguientes trámites:

PUBLICIDAD

Registro en línea: llenar el formulario (Forms) de inscripción. Una vez enviado, la participación queda confirmada de forma automática, sin necesidad de un trámite adicional. Presentación física: acudir el viernes 13 de noviembre, con anticipación a las 18:00 horas, al punto ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Juan de Torquemado, alcaldía Cuauhtémoc. Firma de carta de exoneración: trámite obligatorio que debe realizarse en el mismo horario y lugar de la presentación, antes del inicio de la carrera. Entrega de número de corredor: se realiza en el mismo punto y horario que los trámites anteriores. El número es intransferible y debe portarse al frente, a la altura del pecho, durante todo el recorrido.

Los menores de edad podrán ingresar a la zona del evento únicamente si están acompañados por su padre, madre o tutor, y deberán portar su número de corredor visible, igual que el resto de los participantes.

El Gobierno de la Ciudad de México convoca a la carrera Running Music en Utopía Tlallipan, programada para el 13 de noviembre en la alcaldía Cuauhtémoc. (Gobierno CDMX)

Horarios y logística del 13 de noviembre

La salida de la carrera está prevista para las 19:00 horas, en el mismo punto donde se realizan los trámites previos: Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Juan de Torquemado, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el recorrido, los participantes deberán seguir estos lineamientos:

Ubicar el punto de salida asignado según el mapa de la organización.

No rebasar en ningún momento la camioneta guía que encabeza el recorrido.

Evitar prácticas antideportivas o cortes de ruta: ambas conductas son causa de descalificación.

Portar el número de corredor visible durante toda la prueba.

Pese al carácter recreativo de la prueba, la convocatoria anuncia que al finalizar se desarrollarán dinámicas, sorpresas y premios para los asistentes.

El jardín flotante Tlallipan se extiende sobre la Calzada de Tlalpan con andadores iluminados, áreas verdes y estructuras cubiertas en un entorno urbano nocturno. (Gobierno CDMX)

Manejo de datos personales de los participantes

El aviso de privacidad del evento, emitido por INDEPORTE, detalla el tratamiento que recibirán los datos personales de quienes se inscriban. El instituto, con domicilio en avenida División del Norte 2333, colonia General Pedro María Anaya, alcaldía Benito Juárez, es el responsable del tratamiento a través de su Director de Organización de Eventos.

PUBLICIDAD

Los datos solicitados incluyen nombre completo, sexo, dirección, teléfono de contacto y fotografías tomadas durante el evento, que podrán publicarse por internet. Según el aviso, esta información se conservará con una vigencia de cinco años y se utiliza para fines de registro, vinculación social, promoción de la cultura física y deportiva, generación de estadísticas y medición de calidad del servicio.

El documento precisa que los datos no podrán difundirse sin consentimiento expreso del titular, salvo las excepciones previstas por la ley. Las transferencias de información a otras dependencias gubernamentales u organismos privados o académicos se limitan a fines relacionados con el propio evento.

PUBLICIDAD

Los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), así como revocar su consentimiento, ante la Unidad de Transparencia de INDEPORTE. La atención se brinda de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en el mismo domicilio del instituto, al teléfono (55) 5604-8477, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o por correo electrónico a transparenciaindeportecdmx@gmail.com.

Qué es la Utopía Tlallipan

El jardín flotante Tlallipan sobre la Calzada de Tlalpan presenta un sendero peatonal iluminado flanqueado por jardineras con flores y arcos de madera. (Gobierno CDMX)

La sede del evento, la Utopía Tlallipan, es un parque elevado inaugurado el 7 de junio de 2026 por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el marco de obras de infraestructura previas a la Copa Mundial de Fútbol.

PUBLICIDAD

El nombre Tlallipan significa “tierra alzada” en náhuatl. Durante la ceremonia inaugural, Brugada describió el proyecto como “el segundo piso para el peatón”, en contraste con los segundos pisos destinados tradicionalmente al transporte.

El corredor tiene una extensión de 1,8 kilómetros y recupera 15.400 metros cuadrados de espacio público, desde la estación Pino Suárez hasta Chabacano del Metro, con paso intermedio por San Antonio Abad. La obra tuvo un costo aproximado de 2.000 millones de pesos y participaron más de 3 mil trabajadores en doble turno.

El recorrido está dividido en siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas del Valle de México: el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo, el cacomixtle, el mirlo y la rana de Tláloc. Incluye 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos y dos escaleras monumentales de acceso. El parque opera todos los días de 5:00 a 24:00 horas, con acceso peatonal gratuito en cualquiera de sus puntos de entrada.

PUBLICIDAD

Otras actividades realizadas en el espacio

La Utopía Tlallipan ha funcionado como sede de distintas actividades culturales y recreativas desde su apertura. Entre el 4 de septiembre y el 16 de octubre de 2026 se realizó un ciclo de cine gratuito con títulos como Soy Frankelda y El viaje de Teo, en funciones de 11:30 y 17:30 horas según el día, actualmente mantiene una programación de cine regular en su sección designada.

El 23 de octubre, INDEPORTE organizó la Caminata al Mictlán, un recorrido nocturno de 2,3 kilómetros sobre el puente elevado del parque, como parte de las actividades por el Día de Muertos. Según se informó, más de 900 personas participaron en la jornada, que comenzó a las 19:00 horas con actividades previas y continuó con la caminata a partir de las 21:30 horas.

PUBLICIDAD

No todas las actividades programadas en el espacio se han concretado. En agosto de 2026, un concierto de reggae previsto para el 8 de ese mes fue cancelado por la Autoridad del Centro Histórico y la red de Utopías, sin que se precisaran los motivos.

El parque integra además servicios gratuitos permanentes, entre ellos comedores populares, lavanderías públicas, áreas de cuidado infantil y un módulo de salud mental conocido como Cuenco de las Emociones. Según datos del Gobierno capitalino difundidos el 30 de agosto de 2026, el Jardín Flotante Tlallipan había alcanzado medio millón de visitantes desde su apertura.

PUBLICIDAD