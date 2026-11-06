Carlos Rivera, gran ausente en los HEAT Latin Music Awards: una cirugía le impide recibir tres premios en Jalisco

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Carlos Rivera recibió tres premios en los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, celebrados el jueves 5 de noviembre de 2026 en Puerto Vallarta, pero no asistió a la ceremonia porque suspendió sus actividades profesionales por una intervención quirúrgica programada para este noviembre.

El cantante fue reconocido como Mejor Artista Masculino, Álbum del Año por ¡Vida México! y Mejor Video por “Sin despedida”.

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La gala se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y reunió a artistas de distintos géneros musicales. Los fans eligieron a los ganadores mediante votación en las 30 categorías de los premios.

El exintegranxte de La Academia se convirtió en uno de los nombres con más reconocimientos de la ceremonia. Su ausencia ocurrió mientras su equipo informó que el intérprete debía evitar temporalmente actividades que implicaran uso o esfuerzo de la voz.

Carlos Rivera agradeció los tres premios desde Instagram

El ex participante de La Academia reaccionó desde su cuenta de Instagram después de conocer los resultados. El cantante publicó: “Tres al hilo. Gracias por votar”.

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El mensaje confirmó que Rivera se enteró de los reconocimientos pese a que no pudo viajar a Jalisco para subir al escenario. El artista recibió los galardones por su trabajo discográfico, su presencia en la categoría masculina y el video de “Sin despedida”.

El premio a Mejor Artista Masculino colocó a Rivera entre los intérpretes más votados por el público de esta edición. El reconocimiento a Álbum del Año correspondió a ¡Vida México!, material con el que mantuvo actividad durante 2026.

En la categoría de Mejor Video, “Sin despedida” recibió el globo HEAT junto con Alejandro Fernández. La colaboración reunió a dos cantantes mexicanos en una producción que compitió con otros lanzamientos de la música latina.

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El equipo del cantante informó una pausa por razones médicas

El equipo de comunicación de Carlos Rivera difundió un comunicado en el que explicó que el cantante suspendió de forma temporal sus compromisos profesionales por recomendación médica.

“Por indicación médica, Carlos Rivera deberá suspender temporalmente todas las actividades profesionales que impliquen el uso o esfuerzo de la voz, debido a una intervención quirúrgica programada para el mes de noviembre”, indicó el mensaje.

La representación del artista no detalló el tipo de cirugía ni precisó el periodo de recuperación. El comunicado estableció que la pausa obedeció a una causa médica ajena a la voluntad del cantante.

El equipo también señaló que Rivera lamentó los inconvenientes para sus seguidores y agradeció el apoyo de sus Riveristas. Los detalles sobre nuevas fechas y presentaciones canceladas quedaron sujetos a futuros avisos mediante los canales oficiales.

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La ausencia en los HEAT Latin Music Awards coincidió con el periodo en el que el cantante detuvo sus apariciones públicas y actividades en vivo. La ceremonia en Puerto Vallarta fue la primera edición de estos premios que llegó a México.

Cuatro conciertos quedaron reprogramados para 2027

El comunicado incluyó cambios en la agenda internacional y nacional de Rivera. Cuatro fechas previstas para noviembre de 2026 fueron reprogramadas para 2027 por la intervención quirúrgica.

El concierto de Quito, Ecuador, que estaba programado para el 5 de noviembre de 2026, quedó reubicado para el 27 de mayo de 2027. La presentación de Guayaquil, prevista para el 7 de noviembre, se movió al 29 de mayo de 2027.

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La fecha de Costa Rica, programada para el 14 de noviembre de 2026, fue reprogramada para el 3 de abril de 2027. El show de Monterrey, que estaba previsto para el 28 de noviembre, quedó fijado para el 22 de mayo de 2027.

El equipo de Rivera explicó que las modificaciones buscaron permitir que el cantante cumpliera sus compromisos una vez que terminara el periodo de recuperación. Las entradas y procedimientos para cada presentación quedaron sujetos a la información que difundieran los organizadores y los canales oficiales del artista.

Tlaxcala y Guadalajara permanecieron en la agenda original

Las presentaciones del 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara se mantuvieron sin cambios porque se realizaron antes de la intervención médica.

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El concierto programado para el 26 de noviembre en Querétaro quedó cancelado. El comunicado describió la cancelación como una imposibilidad temporal de cumplimiento por causa médica.

La modificación de la agenda ocurrió después de que Rivera acumuló tres triunfos en Puerto Vallarta. Mientras el cantante permaneció fuera de la ceremonia, los premios confirmaron el respaldo de sus seguidores en las categorías de música, álbum y video.

Gloria Trevi recibió el reconocimiento Artista Oro

La ceremonia también reconoció a Gloria Trevi con el globo HEAT a Artista Oro. Olga Tañón entregó el premio a la cantante durante uno de los momentos centrales de la gala realizada en Puerto Vallarta.

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El encuentro entre ambas artistas concentró la atención del público presente. Trevi recibió el homenaje luego de una trayectoria que la mantuvo como una de las figuras de la música pop en español.

Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco concluyeron con la entrega de premios en sus 30 categorías, mientras Carlos Rivera cerró la noche como uno de los artistas con más globos, pese a no haber acudido al Centro Internacional de Convenciones.

La cantante recibió una estatuilla frente al micrófono durante una ceremonia de entrega de premios sobre el escenario de los Heat Latin Music Awards 2026