¡Deja el futbol! Chicharito Hernández sorprende al anunciar su “llegada” a la Fórmula 1 con Red Bull

Tal parece que las críticas dentro de la cancha de futbol lo orillaron a buscar nuevas oportunidades. (AP Foto/Alex Gallardo, Archivo)

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El deporte de élite y el entretenimiento digital volvieron a cruzarse de manera inesperada gracias a una de las figuras más carismáticas y mediáticas de México. Javier “Chicharito” Hernández generó un auténtico revuelo en las plataformas digitales tras documentar su reciente visita al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.

En una experiencia en la que no solo tuvo acceso exclusivo a las entrañas del automovilismo mundial, sino que aprovechó para desatar su característico sentido del humor al asegurar, entre bromas, que no descarta debutar como piloto en la máxima categoría del automovilismo.

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El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana compartió a través de sus redes sociales un videoblog que rápidamente alcanzó miles de reproducciones y reacciones. Con el peculiar tono sarcástico e histriónico que ha adoptado en sus publicaciones recientes, Hernández acompañó la publicación con una declaración contundente y divertida: “Primer día en la Fórmula 1. Creo que tengo talento”. La frase marcó la pauta de una narrativa donde el atacante tapatío jugó a ser el nuevo prospecto del automovilismo de velocidad.

El exfutbolista del Real Madrid fue uno de los invitados de honor de la escudería. (IG Chicharito Hernández)

Infiltrado en los boxes de Red Bull Racing

La experiencia del delantero mexicano se desarrolló en el circuito del Gran Premio de Estados Unidos, donde tuvo el privilegio de adentrarse en el garaje de la escudería Red Bull Racing. Durante su recorrido, Hernández pudo conocer de primera mano los aspectos técnicos más fascinantes que componen una carrera de Fórmula 1: desde la gestión y temperatura de los neumáticos en los calentadores hasta los sofisticados detalles de ingeniería de los monoplazas del equipo austriaco.

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Acompañado por miembros del equipo, Chicharito examinó cada rincón del pit lane y mostró una notable curiosidad por la mecánica y la disciplina que rodea a este deporte. No obstante, el momento cumbre de su estancia no fue técnico, sino social, al registrarse un distendido encuentro con el múltiple campeón mundial neerlandés Max Verstappen.

Fiel a su personaje relajado frente a la cámara, el futbolista relató la supuesta “estrategia” que discutió con la estrella de Red Bull. Con ironía calculada, Hernández afirmó que, tras analizar la situación con el volante europeo, prefirió hacerse a un lado para no alterar las jerarquías de la pista: “Tuve una junta con Verstappen, le expliqué que estoy acostumbrado a jugar de delantero. Al final decidí no correr para no quitarle protagonismo a Verstappen”, declaró Chicharito, desatando carcajadas generalizadas entre sus seguidores y la comunidad aficionada a las carreras.

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El futbolista mexicano visitó la escudería de Red Bull durante el GP de las Américas. (IG Javier Hernández)

Su nuevo deporte causa sensación en redes

El contenido publicado en su cuenta oficial de Instagram no tardó en viralizarse, convirtiéndose en tema de debate y entretenimiento tanto en foros de fútbol como en comunidades de deporte motor. En los últimos años, el atacante ha transformado su presencia digital, distanciándose de los discursos solemnes o estrictamente institucionales para abrazar un tono mucho más relajado, cómico y desenfadado.

Esta faceta como creador de contenido ha tenido una recepción ampliamente favorable entre sus millones de seguidores, quienes celebran su capacidad para reírse de sí mismo y conectar de manera fresca con la audiencia.

Las reacciones al video con Verstappen se llenaron de comentarios ingeniosos de fanáticos que bromeaban con verlo competir en las curvas más complejas del calendario internacional, consolidando una imagen pública que combina su estatus de ícono deportivo con el rol de animador en redes.

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El mexicano recibió buenos comentarios de parte de sus seguidores. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tiempo de pausa antes de su debut en Texas

Más allá de los reflectores del paddock y el buen humor en redes, la visita de Hernández a la Fórmula 1 se enmarca dentro de un periodo de descanso y preparación personal. El futbolista se encuentra actualmente en un receso competitivo antes de afrontar el que será su próximo desafío profesional en los terrenos de juego.

El descanso del goleador mexicano tiene una fecha de caducidad fijada para el arranque de la temporada oficial en marzo de 2027. Será en ese momento cuando debute con su nuevo club, el Atlético Dallas, franquicia perteneciente a la USL Championship de Estados Unidos.

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Cumpliendo su palabra, Chicharito continuará jugando al futbol y no ha anunciado fecha para un posible retiro. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Meses atrás, la escuadra texana dio un golpe mediático y deportivo al anunciar la contratación de Hernández como su fichaje estelar e insignia para encarar su proyecto institucional.

Mientras se acerca la hora de calzarse nuevamente los botines y comenzar los entrenamientos formales con el conjunto de Dallas, Chicharito Hernández demuestra que, dentro o fuera de las canchas de fútbol, su figura sigue teniendo un impacto innegable, capaz de acaparar miradas tanto en un área chica como en el taller de mecánicos del automovilismo más exclusivo del planeta.