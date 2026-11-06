México

Taxista por aplicación es exhibido en redes por conducir mientras habla por celular: “Yo sé manejar así, no es su problema”

El video viral muestra el tenso momento en que una mujer exige seguridad al viajar y cuestiona la capacidad del conductor para atender llamadas mientras maneja

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Un nuevo caso de imprudencia vial ha encendido el debate en las redes sociales, luego de que se difundiera un video donde una usuaria confronta directamente a un conductor de taxi por aplicación. El motivo del reclamo fue el uso evidente y continuo del teléfono celular por parte del operador mientras el vehículo se encontraba en pleno movimiento, una práctica estrictamente prohibida por los reglamentos de tránsito debido al alto riesgo de provocar accidentes.

El incidente, capturado en video por la propia afectada, muestra el tenso intercambio de palabras dentro de la unidad. La pasajera de nombre Lucero Hernández, visiblemente molesta por la falta de atención al camino, le recordó al chofer que estaba pagando por un servicio y que su integridad física dependía de su concentración al volante.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Lejos de ofrecer una disculpa, corregir su conducta o colgar la llamada, el operador de la plataforma digital optó por una postura de desinterés e ironía.

“Si usted no sabe manejar así es su pedo”, respondió con furia el taxista.

Ante la firmeza de los cuestionamientos de la usuaria sobre si era correcto o no atender el dispositivo móvil durante el trayecto, el sujeto se limitó a responder evadiendo cualquier responsabilidad y continuando con su marcha sin mostrar mayor preocupación por la queja legítima de su clienta, quien descendió de la unidad.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La grabación fue difundida rápidamente en plataformas digitales y retomada por espacios informativos como Radio Fórmula, provocando una oleada de indignación entre miles de internautas. Los usuarios de internet aprovecharon el espacio para denunciar que este tipo de conductas son cada vez más recurrentes en los servicios de transporte privado, donde los choferes suelen ignorar las reglas básicas de seguridad vial.

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El suceso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de que las empresas detrás de estas aplicaciones móviles refuercen sus filtros de contratación, apliquen sanciones severas a los infractores y garanticen herramientas eficientes de reportes en tiempo real para proteger a los usuarios frente a la negligencia de los conductores.

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