México

¿Dónde opera el Cártel Nuevo Imperio? El grupo criminal que perdió a su fundador tras operativo en Edomex

El grupo criminal está relacionado con el asesinato del mando policial Milton Morales Figueroa, ocurrido en julio de 2024 en Coacalco

Mapa de México con serpientes negras que salen de una grieta hacia círculos rojos luminosos, junto a camiones, tuberías y líneas de red.
Una ilustración temática señala la operación del Cártel Nuevo Imperio en el centro de México mediante redes territoriales conectadas a ductos e instalaciones urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Cártel Nuevo Imperio, organización criminal surgida de una escisión del Cártel de Sinaloa, mantiene presencia en cuatro entidades de México: Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero, donde sus integrantes son investigados por delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y robo de combustible.

El grupo volvió a colocarse en el centro de las investigaciones de seguridad luego de que el pasado jueves 5 de noviembre fuera abatido Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, identificado como su fundador y principal líder, durante un operativo realizado en Naucalpan, Estado de México.

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De acuerdo con las autoridades, la organización también está relacionada con el asesinato de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco.

¿Dónde opera el Cártel Nuevo Imperio?

Los reportes de inteligencia ubican las operaciones del Cártel Nuevo Imperio en distintos puntos del Valle de México, además de Morelos y Guerrero.

En la Ciudad de México, las autoridades han identificado actividades de sus integrantes en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tláhuac, aunque los reportes sobre su presencia han variado conforme avanzan las investigaciones.

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Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding. @OHarfuch
Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding. @OHarfuch

En el Estado de México, sus zonas de operación incluyen Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla.

La expansión de esta organización ha generado disputas con otros grupos delictivos por el control de territorios y actividades ilícitas, particularmente en municipios mexiquenses y alcaldías de la capital.

Entre los delitos que se le atribuyen están la venta y distribución de cocaína y metanfetaminas, extorsión, secuestro, homicidio, robo de vehículos, robo a transporte de carga, trata de personas y lavado de dinero.

También se han documentado operaciones relacionadas con el robo de hidrocarburos, principalmente gas LP, mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Su origen: una fractura del Cártel de Sinaloa

El surgimiento del Cártel Nuevo Imperio está relacionado con la reconfiguración de las organizaciones criminales que operaban en México después de la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y la facción encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Cártel Nuevo Imperio: del Valle de México a su fundador abatido

Escisión del Cártel de Sinaloa con presencia en cuatro entidades

La fragmentación de estas estructuras provocó que distintos operadores buscaran establecerse en el centro del país, donde surgieron organizaciones y células dedicadas al narcotráfico, entre ellas el Nuevo Imperio.

El grupo comenzó a aparecer en reportes de inteligencia durante la década pasada y consolidó su presencia después de 2017, tras la caída de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, a las autoridades estadounidenses.

Uno de sus primeros líderes identificados fue Néstor Arturo López Arellano, alias “El 20”, detenido en julio de 2024 en un restaurante de Polanco, Ciudad de México. Tras su captura, la organización se fragmentó en células que buscaron mantener el control de distintas zonas.

La relación con el asesinato de Milton Morales

El Cártel Nuevo Imperio también fue relacionado con el homicidio de Milton Morales Figueroa, quien fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.

El funcionario de la SSC capitalina se encontraba fuera de servicio cuando fue atacado a balazos. Las investigaciones identificaron a distintos integrantes de la organización como participantes en la planeación y ejecución del crimen.

Asesinan en Edomex a Milton Morales Figueroa, Comisario Jefe de la SSC
Milton Morales fue asesinado en Coacalco (Foto: X/@PabloVazC9)

Entre los detenidos por el caso estuvieron presuntos operadores que participaron en la vigilancia del mando policial y en la logística del ataque.

Las investigaciones también apuntaron a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, como presunto autor intelectual del homicidio.

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus presuntos vínculos con el narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, conocido como “El Chapo canadiense”, y por utilizar contactos policiales para proporcionar protección y localizar objetivos para la organización criminal.

Abaten a su fundador en Naucalpan

El 5 de noviembre de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, murió durante un operativo en Naucalpan.

De acuerdo con el funcionario, elementos federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego cuando intentaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada, por lo que repelieron el ataque.

Harfuch dio a conocer detalles del asesinato del líder del Cártel Nuevo Imperio. (Corteía)
Harfuch dio a conocer detalles del asesinato del líder del Cártel Nuevo Imperio. (Corteía)

En el enfrentamiento también murió otra persona que presuntamente acompañaba al líder criminal.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para identificar y detener a los integrantes restantes del Cártel Nuevo Imperio, así como desmantelar sus redes de operación y las estructuras que permitieron su expansión en el centro del país.

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