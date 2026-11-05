Sobrino de Karina Torres reaparece tras grave crisis de salud: “Dios te detiene para que lo escuches”

Karina Torres junto a su sobrino Emiliano, quien confirmó el cese del peligro médico tras permanecer en terapia intensiva. (IG: emitorr_)

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El joven mexicano Emiliano Torres, sobrino de Karina Torres, reapareció públicamente tras superar una emergencia médica que requirió dos intervenciones quirúrgicas de urgencia. Mientras Emiliano se sometía a dichas intervenciones su tía competía en el reality show La Casa de los Famosos México 2026.

El joven permaneció internado en una clínica de León, Guanajuato, luego de presentar tejido necrosado e insuficiencia en riñones e intestinos derivada de un traumatismo abdominal no atendido a tiempo.

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Torres, de 20 años de edad, confirmó la superación del riesgo vital mediante un mensaje difundido en sus redes sociales personales, donde definió el desenlace como una oportunidad de vida tras semanas de vigilancia médica especializada.

La familia Torres coordinó la atención hospitalaria en el Bajío mexicano y gestionó donaciones de hemoderivados mientras evitaba la difusión de rumores alarmistas durante el desarrollo de la competencia televisiva en la capital del país.

Emiliano Torres confirmó el término de su atención hospitalaria

En su mensaje público, el joven describió las semanas transcurridas en el centro médico y agradeció el resultado de los procedimientos quirúrgicos practicados durante septiembre y octubre.

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“Aprendí que la vida te sorprende de la manera menos esperada, en mi vida he aprendido o te detienes y escuchas a Dios o Dios te detiene para que lo escuches”, escribió Torres en su cuenta oficial.

El familiar de la creadora de contenido relató las condiciones de su permanencia en el área de cuidados intensivos, donde permaneció bajo sedación médica controlada para tolerar el dolor agudo generado por el cuadro infeccioso.

“Tuve que vivirlo para comprender lo que es estar en una cama de hospital, las noches frías, noches de insomnio, las esperas interminables, y mis oraciones en silencio”, detalló el joven en su testimonio escrito.

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Torres fijó la fecha del 21 de octubre como el momento definitivo en que superó el peligro de muerte, tras concluir las revisiones postoperatorias y registrar la recuperación funcional de sus órganos.

“Agradezco a Dios y a la vida por darme una segunda oportunidad, algo grande e increíble me espera en esta vida, 21/10/26 fecha que queda marcada para siempre en mi vida”, concluyó el joven leones.

A través de su cuenta de Instagram, el joven de 20 años agradeció una segunda oportunidad de vida tras superar dos cirugías de urgencia. (IG: emitorr_)

Un traumatismo abdominal derivó en necrosis y dos cirugías urgentes

El cuadro clínico comenzó a manifestarse a mediados de septiembre, cuando Torres sufrió una contusión en la zona abdominal a la que no dio seguimiento médico inicial.

La lesión interna no atendida provocó la formación de un hematoma que acumuló sangre en la cavidad gástrica durante varios días, antes de manifestar síntomas incapacitantes.

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Ese coágulo sanguíneo derivó en necrosis de tejidos blandos, lo que propagó un cuadro bacteriano hacia el intestino y generó alteraciones severas en el funcionamiento de ambos riñones.

El equipo médico de urgencias practicó una primera cirugía para drenar la acumulación hemática y retirar el tejido dañado, mientras personas cercanas solicitaban donadores de sangre compatibles en Guanajuato.

La magnitud de la infección impidió concluir la reparación en una sola intervención, por lo que los especialistas mantuvieron al paciente intubado y sedado hasta lograr su estabilización hemodinámica.

A inicios de octubre, los cirujanos realizaron con éxito una segunda operación reconstructiva, tras la cual retiraron los fármacos sedantes al comprobar que los órganos comprometidos reanudaban sus funciones biológicas.

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La estrecha relación entre la creadora de contenido y Emiliano mantuvo en vilo a los seguidores de La Casa de los Famosos México. (IG: emitorr_)

Karina Torres evaluó abandonar La Casa de los Famosos México

La noticia sobre el estado de salud de Torres llegó a la participante el 21 de septiembre, cuando la producción del programa la llamó al confesionario para notificarle sobre el ingreso hospitalario de su sobrino.

Al abandonar la cabina privada, la concursante rompió en llanto frente a las cámaras de transmisión continua y solicitó a los espectadores unirse en oración para pedir por la recuperación del joven.

“Pido una oración por mi sobrino Emiliano Torres, está delicado de salud”, declaró la participante ante sus compañeros de reality tras conocer los primeros informes médicos emitidos desde León.

Karina Torres define su permanencia en La Casa de los Famosos México tras recibir la actualización sobre la salud de su sobrino Emiliano. (Captura de pantalla )

La creadora de contenido consideró solicitar su salida voluntaria del programa a escasos días de la final, debido a la angustia provocada por la falta de comunicación directa con los médicos tratantes.

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Misael Torres, padre del paciente y hermano de Karina, intervino para calmar las especulaciones públicas y viajó para hablar con la concursante bajo la supervisión de la producción televisiva.

El hermano de la participante le aseguró que el joven se encontraba bajo supervisión médica calificada y le solicitó permanecer dentro del reality show para cumplir sus compromisos profesionales.

La concursante continuó en el encierro hasta la etapa final del reality tras recibir la confirmación telefónica de que Emiliano había salido de terapia intensiva y avanzaba en su rehabilitación ambulatoria.