México

Sheinbaum hace oficial la ley que elimina el dinero en efectivo en casetas y gasolineras

La reforma impulsada por el Gobierno federal entrará en vigor a partir del 5 de noviembre

Imagen de archivo. Una trabajadora realiza un pago junto a las bombas de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México. 8 de febrero de 2018. REUTERS / Edgard Garrido
Sheinbaum hace oficial la ley que elimina el dinero en efectivo en casetas y gasolineras. (REUTERS / Edgard Garrido)
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El pago en efectivo en casetas y gasolineras podría tener los días contados. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este 4 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que abre la puerta a que determinados sectores y actividades económicas establezcan los pagos digitales como única forma de cobro.

Aunque la medida no significa que el efectivo desaparecerá de inmediato, sí marca el inicio de una transición que podría cambiar la manera en que millones de mexicanos pagan sus viajes y cargan gasolina.

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Publican ley que permitirá eliminar el efectivo en casetas y gasolineras

El decreto firmado por la presidenta de México establece las bases para impulsar el uso de medios de pago digitales y electrónicos en todo el país. Entre sus disposiciones más importantes está la posibilidad de que algunos sectores estratégicos y actividades relevantes dejen de recibir dinero en efectivo.

El artículo 13 de la nueva legislación establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de determinar en qué sectores y actividades la aceptación de pagos digitales podrá convertirse en la única forma de pago.

Esto significa que las casetas de peaje y las gasolineras podrían incorporarse a este esquema, tal como lo había adelantado la propia presidenta durante una conferencia matutina.

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Pese a la publicación de la ley, esto no implica que a partir de este 5 de noviembre todos los establecimientos deban rechazar los billetes y monedas, ya que primero tendrán que definirse los sectores involucrados y las condiciones para implementar el cambio.

¿Cuándo dejarán de aceptar dinero en efectivo en casetas y gasolineras?

Sheinbaum hace oficial la ley que elimina el dinero en efectivo en casetas y gasolineras. (Crédito: Facebook / Net en Vivo)
Sheinbaum hace oficial la ley que elimina el dinero en efectivo en casetas y gasolineras. (Crédito: Facebook / Net en Vivo)

Los primeros pasos para aplicar esta medida deberán darse durante las próximas semanas.

De acuerdo con los artículos transitorios del decreto, Hacienda tendrá un plazo de 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la ley para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán ser la única opción.

Posteriormente, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones administrativas que establecerán las condiciones y obligaciones para cada sector.

La legislación también contempla que la transición del efectivo a los medios electrónicos sea gradual, por lo que cada actividad podrá tener mecanismos y plazos específicos.

Entre los puntos que contempla la nueva ley destacan:

  • Pagos exclusivamente digitales: Hacienda podrá determinar en qué sectores los establecimientos dejarán de aceptar efectivo como forma habitual de pago.
  • Transición gradual: las autoridades establecerán plazos y mecanismos para realizar el cambio.
  • Infraestructura obligatoria: proveedores de bienes y servicios deberán habilitar los sistemas necesarios para recibir pagos electrónicos cuando les corresponda.
  • Excepciones por contingencias: si ocurre una falla que impida recibir pagos digitales, se permitirá utilizar efectivo o cheque.

Por ahora, la ley no establece una fecha específica para que todas las casetas y gasolineras de México eliminen el efectivo. Ese calendario dependerá de las disposiciones que emitan las autoridades.

¿Cómo se podrá pagar la gasolina y el peaje sin utilizar efectivo?

La nueva legislación reconoce diferentes medios de pago digitales y electrónicos, por lo que el cambio no necesariamente significa que los automovilistas tendrán que utilizar una sola aplicación o tarjeta.

El artículo 2 contempla distintas alternativas para realizar operaciones económicas, entre ellas:

  • Tarjetas de débito y crédito.
  • Códigos QR.
  • Dispositivos NFC para pagos sin contacto.
  • Órdenes de transferencia de fondos.
  • Domiciliación de pagos.
  • Otros dispositivos, tarjetas o interfaces que permitan realizar transacciones electrónicas.

Además, el artículo 12 establece que los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir estos medios de pago, informar cuáles tienen disponibles y adoptar medidas para atender las contingencias que impidan su funcionamiento.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Economía Digital para impulsar los pagos electrónicos.

Sheinbaum prevé mayor recaudación con el fin de los pagos en efectivo

La eliminación del efectivo en determinadas actividades también tiene un objetivo relacionado con la recaudación fiscal, así lo explicó Claudia Sheinbaum el pasado 21 de octubre, cuando fue cuestionada sobre los posibles ingresos adicionales que podría obtener el Gobierno con la implementación de esta legislación en casetas y gasolineras.

La presidenta reconoció que todavía sería necesario realizar un análisis con Hacienda y otras dependencias para calcular si existen pérdidas de recursos relacionadas con los pagos en efectivo.

Como ejemplo, recordó la implementación de la Tarjeta Única en el Metro, donde, de acuerdo con su explicación, los ingresos aumentaron alrededor de 15 por ciento tras dejar de utilizar boletos físicos y adoptar el sistema digital.

“Con el pago a través de un mecanismo digital de las casetas y de la gasolina… ¿Por qué? Porque vas a poder cruzar de una manera más fácil, lo que se paga, incluso de IEPS, lo que se paga de gasolina con el IEPS”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

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