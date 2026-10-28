Presencia de Harfuch en Sinaloa es debido al incremento de homicidios en el estado, explica Sheinbaum: “Vamos a garantizar la paz”

Sheinbaum confirmó que en las últimas semanas han aumentado los homicidios en Sinaloa.

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dio a conocer este miércoles, en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que se ha registrado un incremento de homicidios en el estado de Sinaloa en los últimos dos meses, particularmente en las últimas semanas, y esa es la razón por la que dio la instrucción al Gabinete de Seguridad de visitar esa entidad para supervisar los trabajos de seguridad.

“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses, y particularmente en las últimas semanas, entonces hay todos los análisis de inteligencia, de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa es proteger, evidentemente, a las y los sinaloenses”, señaló Sheinbaum.

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Recordó que el pasado martes estuvo en Sinaloa el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, reuniéndose con los mandos militares y de la Guardia Nacional para evaluar el trabajo que se está haciendo, si es necesario re orientar a los elementos de un lugar a otro, y que hoy se encuentra Omar García Harfuch desde muy temprano en Sinaloa.

“Se está reuniendo con la Gobernadora, y viendo lo que necesitemos hacer para garantizar la paz y la seguridad en Sinaloa”.

Envió un mensaje a la población de Sinaloa, diciendo que “estamos ahí para protegerlos, y que vamos a seguir trabajando”.

Gabinete de Seguridad en Sinaloa: agenda de la semana Visitas de supervisión tras el repunte de homicidios y el operativo contra Chuy Peñuelas Completado Programado

Cabe destacar que desde el pasado martes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer, por medio de un mensaje en sus redes sociales, que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y él mismo, realizarían esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa.

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Trevilla Trejo visitó el estado el mismo martes, este miércoles asistió Harfuch, y otro día de la semana, asistirá Morales Ángeles.

Esta distribución, aseguró, permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en el territorio, además de dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

La agenda, informó Harfuch, contemplaba supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las Policías Municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal.

“Las visitas forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”, concluyó su mensaje el secretario de Seguridad.

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Harfuch asistió, este miércoles, a Sinaloa para trabajos de supervisión.

Abaten a Chuy Peñuelas, alto mando del Cártel de Guasave

Las visitas al estado de Sinaloa por parte de los líderes de las instituciones que encabezan el Gabinete de Seguridad se dan luego del abatimiento de Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas, miembro de alto rango del Cártel de Guasave, organización criminal encabezada por Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

El propio García Harfuch informó que como parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad en la entidad y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque.

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Durante el enfrentamiento, informó el secretario de Seguridad, perdieron la vida dos personas, entre ellas, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, uno de los operadores del Cártel de Guasave, por quien se ofrecían 5 millones de dólares en los Estados Unidos.

Como resultado de ese operativo, la Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

“Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa”, concluyó su mensaje Harfuch.

El operativo en el que perdió la vida El Chuy Peñuelas se llevó a cabo el pasado lunes, antes de que se pidiera a los titulares de las dependencias de seguridad federales que asistieran a Sinaloa.

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