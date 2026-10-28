Trump insiste en que moverá la producción Toyota a Texas y advierte aranceles a quien fabrique fuera de EEUU

Durante un mitin del martes 27 de octubre en Lubbock, Texas, el mandatario afirmó que las empresas que produzcan fuera de su país deberán pagar un alto precio para ingresar sus vehículos al mercado estadounidense. REUTERS/Kaylee Greenlee

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mitin en Lubbock, Texas, que las automotrices ya no podrán fabricar en México y Canadá para vender en su país sin pagar aranceles. Como ejemplo, citó la inversión de Toyota para trasladar producción de territorio mexicano a Texas. Sus palabras llegan a una semana de las elecciones intermedias del 3 de noviembre y en pleno proceso de revisión del T-MEC.

¿Qué dijo Trump en Texas?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en apoyo del candidato republicano al Senado estadounidense, Ken Paxton, en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Durante el acto del martes 27 de octubre, el mandatario enumeró inversiones que, según dijo, llegan a su país:

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Toyota: 3 mil 600 millones de dólares para mover producción de México a Texas.

Saronic: un astillero de 3 mil 200 millones de dólares que, según Trump, generará 10 mil empleos.

Eli Lilly: 6 mil 500 millones de dólares y “miles de millones más”.

Trump aseguró que advirtió a las empresas que no pueden construir autos en México y Canadá y enviarlos de vuelta sin aranceles. Dijo que quienes produzcan fuera, como en México, tendrán que pagar un alto precio.

El contexto de Toyota

La decisión de la automotriz japonesa de ampliar su presencia en Texas con una inversión de 3 mil 600 millones de dólares pone en evidencia la vulnerabilidad de los esquemas de producción binacional ante la incertidumbre comercial. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

La automotriz anunció que duplicará su campus de San Antonio, Texas, con una inversión de 3 mil 600 millones de dólares y unos 2 mil empleos adicionales. La producción de la camioneta Tacoma pasará de su planta en Baja California a Texas en un periodo de cuatro años.

Toyota señaló que mantiene sus operaciones en México y, de acuerdo con medios estadounidenses, llamó a una “pronta resolución” del T-MEC.

Ebrard: “no es de esperarse” un giro drástico

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, consideró el martes poco probable que las elecciones estadounidenses cambien la política comercial de forma inmediata. Dijo que no es de esperarse que esa política cambie “drásticamente de un día al otro”.

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Argumentó que los aranceles ya generan ingresos importantes para Estados Unidos. Añadió que las definiciones sobre acero y aluminio probablemente llegarían después de los comicios, sin comprometer una fecha. Sobre posibles presiones por inversiones chinas, evitó adelantar postura: “Vamos a ver qué pasa el día 3”.

Sheinbaum: “muchos avances”, sin acuerdo final

Sheinbaum confirmó que siguen negociando la revisión del T-MEC ante las elecciones intermedias del 3 de noviembre

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la revisión del T-MEC registra “muchos avances”, pero aún no hay acuerdo definitivo.

La mandataria indicó que busca un entendimiento antes de la elección estadounidense, aunque el diálogo continuará sin importar el resultado. Detalló que Ebrard conversó con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y que los temas de barreras no arancelarias están prácticamente resueltos. También pidió considerar el contexto electoral que enfrenta Trump al valorar sus declaraciones sobre la cercanía de un acuerdo.

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¿Qué sigue para el T-MEC?

El 1 de julio, Washington rechazó prorrogar el tratado en los mismos términos y optó por revisiones anuales. México negocia una rebaja de aranceles al acero, el aluminio y los automóviles.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán la Cámara de Representantes y una parte del Senado.