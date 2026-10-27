Alex Bisogno confirma amistad con Gloria Trevi y niega alianza contra Pati Chapoy

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Alex Bisogno asegura que su amistad con Gloria Trevi es genuina y rechaza que exista una alianza contra Pati Chapoy, luego de que la cantante y la conductora de Ventaneando mantienen una disputa legal desde hace años.

El hermano de Daniel Bisogno sostiene que decide por cuenta propia a qué conciertos asistir y con quién relacionarse.

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En un encuentro con la prensa difundido por el canal de Junket en YouTube, Alex Bisogno explica que su cercanía con Trevi surgió tras varios contactos en redes sociales y una reunión con ella y su esposo, Armando Gómez.

La primera fecha del concierto agotó entradas, lo que llevó a la producción a abrir una segunda presentación para el 4 de octubre. Crédito: Backstage Magazine

Bisogno también señala que ha hablado poco con la intérprete sobre su hermano, quien murió en 2025. Afirma que ese acercamiento le permite conocer otra parte de la historia entre Trevi y el conductor de Ventaneando.

Alex Bisogno explica cómo surgió su amistad con Gloria Trevi

El hermano de Daniel Bisogno cuenta que tuvo un primer contacto con la cantante por medio de mensajes en redes sociales. Después, la relación avanzó con un encuentro personal en el que también estuvo Armando Gómez, esposo de la artista.

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Alex Bisogno amenazó a Pati Chapoy con revelar secretos que le conto en vida su hermano Daniel Bisogno. (YouTube: Imagen Televisión / Instagram: Pati Chapoy)

“Hay buena relación con Armando, con su esposo, incluso con ella”, dice Alex Bisogno. “En algún momento estuvimos en contacto en redes sociales y por ahí hubo un par de mensajes. En algún momento nos reunimos, comimos, platicamos y ahí como que surgió una amistad”.

El artista sostiene que las conversaciones privadas con Gloria Trevi no se centran en asuntos sensibles. Reconoce que hay temas que prefiere mantener fuera de los medios, aunque confirma que han abordado de forma limitada la relación que existió entre la cantante y Daniel Bisogno.

“Sí, poco, pero sí. Creo que no hay mucho de qué hablar”, expresa. “Yo no tengo nada que decir de mi hermano. Al final, lo que él hizo en vida, ya lo hizo y lo que haya dicho, ya lo dijo”.

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Alex Bisogno relata que Trevi le dejó claro desde su primer acercamiento que entiende la diferencia entre él y Daniel. Según su versión, la intérprete de “Pelo suelto” considera que hablar con el hermano del conductor le ha permitido procesar episodios de su pasado.

“Yo en este momento estoy curando una parte de mí, sanando una parte de mi pasado”, recuerda que le dijo Gloria Trevi. “Yo tenía problemas con Daniel y al final el hecho de que platicáramos nosotros hizo que sanara ella cosas de su pasado y creo que yo también del pasado de Daniel”.

Niega alianza contra Pati Chapoy y descarta un acercamiento

La presencia de Alex Bisogno en un concierto de Gloria Trevi provocó versiones sobre una posible alianza entre ambos contra Pati Chapoy. El hermano del conductor niega esa versión y sostiene que su relación con la cantante no responde a una estrategia contra la titular de Ventaneando.

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“Alianza no, aquí no hay alianzas de ningún tipo”, declara. “Yo no soy una persona que vaya a aliarse para obtener algún beneficio o para destruir a alguna persona. No lo voy a hacer”.

(Facebook Alex Bisogno / Facebook Pati Chapoy)

Bisogno asegura que su asistencia al espectáculo y las amistades que mantenga forman parte de decisiones personales. También da por terminado el tema de su distanciamiento con Chapoy, con quien sostuvo diferencias públicas tras la muerte de Daniel Bisogno.

“La señora ya quedó en el pasado. Para mí ya se acabó”, afirma sobre Pati Chapoy. “Lo que haga yo con mi vida, los conciertos a los que yo vaya y las amistades que yo elija, yo creo que también es algo que a ella no le importa”.

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El hermano del conductor agrega que no habrá un acercamiento con la periodista. “No hay acercamiento y no va a haber, definitivamente”, señala.