Pensión del Bienestar 2026: ellos son los primeros en recibir el pago de noviembre y así se distribuyen los recursos

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un pago de 6,400 pesos cada dos meses.

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La Secretaría de Bienestar inicia el 3 de noviembre la entrega de apoyos del bimestre noviembre-diciembre de 2026 para quienes tienen una CURP cuya primera letra es A. Los depósitos se realizan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar y forman parte de la última dispersión programada para este año.

La entrega de recursos abarca del martes 3 al viernes 27 de noviembre. La dependencia distribuye los pagos de forma escalonada para los derechohabientes de cinco programas sociales federales.

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Un cronograma oficial establece las fechas de dispersión bancaria por letra de apellido para las pensiones y programas de Bienestar en México.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un pago de 6,400 pesos cada dos meses. Las beneficiarias de Mujeres Bienestar reciben 3,100 pesos, mientras que las Personas con Discapacidad tienen un depósito bimestral de 3,300 pesos.

Por su parte, el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, otorga 1,650 pesos por bimestre. La dispersión también incluye a los beneficiarios de Sembrando Vida.

La letra A abre el calendario de pagos de noviembre

Las personas inscritas en los programas que cuentan con una CURP iniciada con A son las primeras en recibir el depósito. El pago queda disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar desde este martes 3 de noviembre.

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La calendarización busca ordenar la entrega de apoyos durante noviembre. Cada grupo de derechohabientes debe revisar la fecha asignada conforme a la primera letra de su CURP antes de acudir a retirar efectivo.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Calendario completo de pagos

Letra A: martes 3 de noviembre

Letra B: miércoles 4 de noviembre

Letra C: jueves 5 de noviembre

Letra C: viernes 6 de noviembre

Letra D, E y F: lunes 9 de noviembre

Letra G: martes 10 de noviembre

Letra G: miércoles 11 de noviembre

Letra H, I, J y K: jueves 12 de noviembre

Letra L: viernes 13 de noviembre

Letra M: martes 17 de noviembre

Letra M: miércoles 18 de noviembre

Letra N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre

Letra P y Q: viernes 20 de noviembre

Letra R: lunes 23 de noviembre

Letra R: martes 24 de noviembre

Letra S: miércoles 25 de noviembre

Letra T, U y V: jueves 26 de noviembre

Letra W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre

Las Becas y Pensiones del Bienestar mantienen actividades durante octubre de 2026 (Gobierno de México)

El saldo puede revisarse desde la aplicación o por teléfono

Los derechohabientes pueden consultar el saldo de su tarjeta desde la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para celulares con sistemas Android y iOS. El servicio permite revisar si el depósito ya fue realizado sin acudir a una sucursal.

El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)

Otra opción es llamar al 800 900 2000. El sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta para proporcionar la información sobre los recursos disponibles.

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La Línea del Bienestar también ofrece orientación sobre los programas sociales en el número 800 639 42 64. Las personas beneficiarias pueden comunicarse para resolver dudas sobre los apoyos y la operación de los depósitos.

El saldo también puede revisarse mediante la banca por internet del Banco del Bienestar o directamente en los cajeros automáticos de sus sucursales.