Pensión del Bienestar 2026: ellos son los primeros en recibir el pago de noviembre y así se distribuyen los recursos

La Secretaría de Bienestar inicia el 3 de noviembre la entrega de apoyos del bimestre noviembre-diciembre de 2026 para quienes tienen una CURP cuya primera letra es A. Los depósitos se realizan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar y forman parte de la última dispersión programada para este año.
La entrega de recursos abarca del martes 3 al viernes 27 de noviembre. La dependencia distribuye los pagos de forma escalonada para los derechohabientes de cinco programas sociales federales.
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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un pago de 6,400 pesos cada dos meses. Las beneficiarias de Mujeres Bienestar reciben 3,100 pesos, mientras que las Personas con Discapacidad tienen un depósito bimestral de 3,300 pesos.
Por su parte, el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, otorga 1,650 pesos por bimestre. La dispersión también incluye a los beneficiarios de Sembrando Vida.
La letra A abre el calendario de pagos de noviembre
Las personas inscritas en los programas que cuentan con una CURP iniciada con A son las primeras en recibir el depósito. El pago queda disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar desde este martes 3 de noviembre.
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La calendarización busca ordenar la entrega de apoyos durante noviembre. Cada grupo de derechohabientes debe revisar la fecha asignada conforme a la primera letra de su CURP antes de acudir a retirar efectivo.
La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Calendario completo de pagos
- Letra A: martes 3 de noviembre
- Letra B: miércoles 4 de noviembre
- Letra C: jueves 5 de noviembre
- Letra C: viernes 6 de noviembre
- Letra D, E y F: lunes 9 de noviembre
- Letra G: martes 10 de noviembre
- Letra G: miércoles 11 de noviembre
- Letra H, I, J y K: jueves 12 de noviembre
- Letra L: viernes 13 de noviembre
- Letra M: martes 17 de noviembre
- Letra M: miércoles 18 de noviembre
- Letra N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre
- Letra P y Q: viernes 20 de noviembre
- Letra R: lunes 23 de noviembre
- Letra R: martes 24 de noviembre
- Letra S: miércoles 25 de noviembre
- Letra T, U y V: jueves 26 de noviembre
- Letra W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre
El saldo puede revisarse desde la aplicación o por teléfono
Los derechohabientes pueden consultar el saldo de su tarjeta desde la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para celulares con sistemas Android y iOS. El servicio permite revisar si el depósito ya fue realizado sin acudir a una sucursal.
Otra opción es llamar al 800 900 2000. El sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta para proporcionar la información sobre los recursos disponibles.
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La Línea del Bienestar también ofrece orientación sobre los programas sociales en el número 800 639 42 64. Las personas beneficiarias pueden comunicarse para resolver dudas sobre los apoyos y la operación de los depósitos.
El saldo también puede revisarse mediante la banca por internet del Banco del Bienestar o directamente en los cajeros automáticos de sus sucursales.
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