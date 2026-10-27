27 de octubre: fecha en que las mascotas que fallecieron regresan a casa, según la tradición popular mexicana

El cempasúchil cumple la función simbólica de marcar el sendero hacia la ofrenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cada 27 de octubre, miles de familias en México colocan una ofrenda especial dedicada a sus mascotas fallecidas, de acuerdo con una creencia popular que señala esta fecha como el día en que sus almas regresan a casa, un día antes de que comiencen las celebraciones principales del Día de Muertos.

La tradición sostiene que perros, gatos y otros animales de compañía son los primeros en visitar a sus familias, guiados por el aroma del cempasúchil y la luz de las veladoras.

PUBLICIDAD

La costumbre no corresponde a una práctica ancestral documentada de manera uniforme en todas las comunidades mexicanas.

El 27 de octubre como fecha dedicada a mascotas se popularizó en años recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una tradición que, como creencia popular, ganó fuerza desde hace algunos años, conforme más familias consideran a sus animales de compañía parte del hogar y buscan incluirlos en los festejos de noviembre.

La creencia marca el inicio desde la noche del 26 de octubre

De acuerdo con la tradición popular, no existe una hora exacta en la que las almas de las mascotas crucen de regreso al hogar.

La creencia indica que el tránsito comienza desde la medianoche del 26 de octubre y se extiende a lo largo de todo el 27 de octubre.

PUBLICIDAD

La divinidad Xólotl estaba asociada con la transformación, la noche y el mundo de los muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, quienes siguen la costumbre encienden la veladora desde la noche anterior o la madrugada del día señalado, con la intención de que el camino quede iluminado desde el primer momento.

El cempasúchil cumple la misma función: marcar el sendero de regreso hasta la ofrenda.

La tradición moderna tiene un origen reciente y no ancestral

El 27 de octubre como fecha dedicada a las mascotas se popularizó apenas en años recientes entre familias mexicanas, sin que exista una fuente oficial o un registro histórico que fije su origen exacto.

Se trata de una costumbre que se ha difundido sobre todo a través de redes sociales y medios de comunicación.

Esta opción extiende la presencia simbólica de la mascota hasta el 1 y el 2 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha antecede al calendario que marca el 28 de octubre para quienes murieron de forma trágica, y a los días centrales del Día de Muertos: el 1 de noviembre, dedicado a los difuntos adultos, y el 2 de noviembre, reservado para los niños.

PUBLICIDAD

Este orden coloca a las mascotas como las primeras en “cruzar” de regreso al mundo de los vivos.

Cómo se prepara la ofrenda dedicada a las mascotas

Quienes siguen la costumbre colocan el altar en un rincón del hogar donde la mascota solía descansar o jugar.

Los elementos centrales incluyen agua para aliviar la sed tras el viaje, la comida favorita del animal, su fotografía, juguetes y veladoras que iluminan el camino de regreso.

La elección del tipo de altar depende de la costumbre particular de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores de cempasúchil se distribuyen en pétalos que forman un sendero desde la puerta hasta la ofrenda, con la intención de guiar a la mascota hasta el lugar exacto donde se le espera.

PUBLICIDAD

La recomendación extendida entre quienes practican esta costumbre es tener el altar listo desde la noche anterior, de modo que estén preparados todos los elementos antes de la fecha señalada por la creencia popular.

Algunas familias integran la ofrenda de sus mascotas al altar general

No existe una regla única sobre cuánto tiempo debe permanecer instalada la ofrenda dedicada a los animales de compañía.

Parte de quienes siguen esta costumbre optan por mantenerla únicamente la noche del 27 de octubre, mientras otros deciden integrarla al altar general que se arma para el resto de los difuntos.

El cempasúchil y las veladoras son los elementos centrales del simbolismo de guía en la tradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta segunda opción extiende la presencia simbólica de la mascota hasta los días centrales de la festividad, el 1 y el 2 de noviembre.

La elección entre un altar separado o uno conjunto depende de la costumbre particular de cada hogar y no responde a un criterio fijo dentro de la tradición.

PUBLICIDAD

El simbolismo del perro como guía hacia el Mictlán tiene raíces prehispánicas

El vínculo entre los animales y el tránsito hacia la muerte sí tiene antecedentes documentados por instituciones oficiales.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que, en las tradiciones funerarias mesoamericanas, el xoloitzcuintle ocupaba un lugar central: diversas fuentes históricas indican que este perro acompañaba a las almas en su tránsito hacia el Mictlán, pues las ayudaba a cruzar el río en el que iniciaba el recorrido por el inframundo.

Por esta razón, explica el INAH, el xoloitzcuintle se encontraba presente en ofrendas y ceremonias asociadas a los muertos.

La creencia dice que el perro ayudaba a las almas a cruzar un río durante el inicio del recorrido por el inframundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En determinados contextos funerarios se colocaban figuras de barro con forma de perro junto a los fallecidos, como una manera de asegurar su compañía durante el viaje.

PUBLICIDAD

El instituto detalla también la figura de Mictlantecuhtli, dios de los muertos en la cosmovisión mexica, cuya morada se ubicaba en el último de los nueve niveles del inframundo.

El viaje de las almas partía del río Apanohuacalhuia, donde el xoloitzcuintle ayudaba a las ánimas a cruzar antes de llegar, tras un tránsito que se creía duraba cuatro años, al noveno nivel conocido como Chicunamictlán.

Mictlantecuhtli era, en la cosmovisión mexica, el dios que habitaba el noveno nivel del inframundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perro mantiene su papel como puente simbólico entre los mundos

El INAH documenta que la figura del xoloitzcuintle sigue presente en rituales, en el arte y en la vida comunitaria durante las fechas de Día de Muertos.

El instituto ha registrado actividades culturales dedicadas a explicar este simbolismo, entre ellas desfiles organizados por el Museo Regional de Historia de Colima, donde el animal aparece como recordatorio de que la memoria y el tránsito forman parte del tejido cultural que permanece vivo.

PUBLICIDAD

La fotografía del animal es uno de los elementos considerados esenciales en el altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación del perro con el más allá estaba vinculada también con Xólotl, una divinidad asociada con la transformación, la noche y el mundo de los muertos, representada en ocasiones con rasgos caninos.

Las costumbres funerarias con estos animales variaban según la comunidad, la época y las circunstancias de cada muerte, por lo que no todos los difuntos eran enterrados con una figura de xoloitzcuintle.

La Unesco reconoce al Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial

La festividad general en la que se inserta esta tradición cuenta con reconocimiento internacional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró, en 2008, la ritualidad de Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

PUBLICIDAD

La ofrenda general incluye agua, sal, flores de cempasúchil, fotografía del ser querido y comida. (YouTube/TV UNAM)

Con ese reconocimiento como marco, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, organiza cada año actividades en museos y zonas arqueológicas del país para mantener viva la tradición.

Entre ellas destacan talleres dirigidos al público general sobre la figura del xoloitzcuintle como guía del Mictlán, elaborados con material reciclado y sin costo de acceso.