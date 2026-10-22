México

Jovencita de 18 años murió al caer de juego mecánico en Cabo San Lucas, Baja California Sur l VIDEO

(ADVERTENCIA: imágenes sensibles) Autoridades de protección civil habían inspeccionado la atracción cuatro días antes

(Advertencia im{agenes sensibles) El video capta el funcionamiento de la atracción El Péndulo durante una feria en Cabo San Lucas, Baja California Sur. En la grabación se observa la estructura iluminada en movimiento con usuarios a bordo, minutos antes del incidente donde una joven de 18 años perdió la vida al caer de la atracción mecánica debido a una presunta falla en el sistema de seguridad.

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Gabriela R. T., de 18 años, murió después de caer de la atracción mecánica conocida como El Péndulo durante las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas, Baja California Sur, la noche del martes 20 de octubre de 2026. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación para determinar qué provocó el accidente y si existe alguna responsabilidad penal.

La joven fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano tras sufrir heridas graves durante la caída. Falleció durante la madrugada del miércoles 21 de octubre, mientras recibía atención médica.

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El juego mecánico fue asegurado de forma precautoria junto con la zona donde ocurrió el accidente. Las autoridades buscan determinar las causas probables de la caída y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad requeridos para que la atracción operara.

La Dirección Municipal de Protección Civil había inspeccionado los juegos mecánicos instalados en la feria cuatro días antes del accidente. Ese antecedente generó cuestionamientos sobre la autorización de El Péndulo, aunque la investigación no ha establecido públicamente que una negligencia haya contribuido al fallecimiento ni se han anunciado detenciones.

El cinturón de seguridad de la joven so sirvió y ocasionó que cayera al vacío a gran velocidad Foto: Captura de pantalla video
El cinturón de seguridad de la joven so sirvió y ocasionó que cayera al vacío a gran velocidad Foto: Captura de pantalla video

El Péndulo continuó en movimiento después de la caída

Videos grabados por visitantes muestran a Gabriela R. T. sentada en la atracción mientras ésta giraba y se balanceaba. En las imágenes, la barra de seguridad que cubría los hombros y el torso de la joven se levantó, tras lo cual ella resbaló del asiento y cayó al suelo.

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El Péndulo siguió funcionando durante varios segundos después de la caída. En las grabaciones se escuchan gritos de otros pasajeros antes de que un encargado detuviera el mecanismo y los servicios de emergencia atendieran a la joven.

La atracción también fue identificada como Loop Fighter (El Péndulo), un juego mecánico que balancea a sus usuarios de un lado a otro mientras los hace girar y colocarse boca abajo. Su estructura alcanza una altura aproximada de 24 metros (79 pies).

Las autoridades aún analizan si la tragedia se relacionó con una falla mecánica, un problema en los sistemas de seguridad, un error del operador u otra causa. Los dictámenes periciales deberán establecer las condiciones en que funcionaba el juego al momento del accidente.

Protección Civil cambió de titular tras la muerte de Gabriela

El miércoles 21 de octubre, las autoridades municipales informaron que Francisco Cota Márquez sería relevado de su cargo como titular de la Dirección Municipal de Protección Civil. Diego Camacho Hale fue designado director interino mientras continuaba la investigación sobre lo ocurrido en la feria.

El gobierno municipal de Los Cabos confirmó el fallecimiento de Gabriela y expresó sus condolencias a la familia. El alcalde Christian Agúndez también manifestó solidaridad con sus seres queridos y señaló que la comunidad debía acompañarlos ante la pérdida.

La joven acababa de concluir sus estudios en el Colegio de Bachilleres, plantel 10 Las Palmas, como integrante de la generación 2023-2026. La institución difundió un mensaje de despedida en el que recordó su sonrisa, amabilidad y la calidez con la que trataba a quienes la conocían.

El plantel también compartió una fotografía de Gabriela con una banda que la identificaba como “Princesa Cobach 10”. Sus excompañeros y profesores lamentaron la muerte de la joven, ocurrida poco después de que celebrara la conclusión de su bachillerato.

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