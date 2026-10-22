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Morena arropa a Jasmine Bugarín: deja el Verde y reafirma candidatura a gubernatura de Nayarit tras polémica por doble nacionalidad

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, confirmó que la aspirante ya está afiliada al partido

Ariadna Montiel y Jasmine Bugarín desde Nayarit
Ariadna Montiel y Jasmine Bugarín desde Nayarit
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Jasmine Bugarín, quien fue designada por Morena como coordinadora estatal rumbo a las elecciones de 2027 en Nayarit, formalizó su salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para sumarse a las filas del partido guinda y contender oficialmente como morenista.

La incorporación de Bugarín ocurre después de la polémica por su doble nacionalidad, un tema que colocó bajo revisión pública su aspiración a la gubernatura de Nayarit tras la aprobación de una reforma que prohíbe que candidatos a gubernaturas o a la presidencia tengan doble nacionalidad. La morenista reafirmó que mantiene su ruta hacia la elección de 2027 y que cuenta con el respaldo del movimiento que la nombró coordinadora estatal.

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Ariadna Montiel informó que la afiliación ya quedó formalizada. La dirigente sostuvo que Bugarín comunicó su intención de dejar de ser solamente una aliada política para integrarse como militante de Morena.

Ya es de Morena, ya la afiliamos a Morena”, dijo Montiel durante una rueda de prensa desde Nayarit. La dirigente añadió que la decisión fortalece al partido rumbo al proceso electoral en la entidad.

Montiel señaló que la incorporación fue voluntaria y que la candidatura cuenta con el acompañamiento de integrantes del movimiento. “Cada que llega alguien tan bueno como ella, a nosotros nos engrandece como proyecto, como movimiento”, expresó ante asistentes al encuentro.

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Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)
Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)

Jasmine Bugarín sostiene que siguió las reglas de Morena

Jasmine Bugarín explicó que su adhesión formal a Morena no surge de una decisión reciente. Dijo que desde el inicio del proceso electoral planteó a la dirigencia su intención de afiliarse al partido, aunque esperó para definir el momento de hacerlo público.

La candidata señaló que durante la etapa interna recibió respaldo para competir bajo condiciones de “piso parejo”. Afirmó que se ajustó a las reglas fijadas por Morena y que recorrió el estado junto con la militancia y los partidos aliados.

“Yo en este proceso me ajusté a las reglas de Morena, caminé de la mano de Morena, de la militancia de Morena”, declaró Bugarín. La ahora militante sostuvo que ese trabajo derivó en su actual posición como coordinadora estatal rumbo a los comicios.

La figura de la coordinación estatal coloca a Bugarín al frente de los trabajos políticos de Morena en Nayarit para la elección de 2027, en la que se renovará la gubernatura. Su afiliación elimina la condición de candidata procedente de un partido aliado y la presenta como integrante formal de la organización guinda.

La salida del PVEM se habría acordado con anticipación

Bugarín afirmó que su salida del PVEM fue dialogada con la dirigencia nacional de ese partido. Según su versión, la decisión se tomó desde hace tiempo y no como una reacción inmediata a su nombramiento dentro de Morena.

La candidata sostuvo que dejó la presidencia partidista del Verde días o semanas antes de la rueda de prensa. Añadió que un integrante de su equipo quedó al frente de los trabajos de esa fuerza política en Nayarit.

Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)
Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)

“Platicado con el Partido Verde, lo hice en su momento, no de ahorita, desde hace tiempo, con la dirigencia nacional”, dijo Bugarín. También aseguró que la organización respetó su decisión de carácter personal.

El cambio de militancia redefine su vínculo con el Partido Verde, que mantiene una alianza nacional con Morena en distintos procesos electorales. En Nayarit, Bugarín deja de encabezar al partido ecologista para construir su candidatura desde la estructura morenista.

La controversia por su doble nacionalidad permanece como uno de los temas que acompañan su aspiración. Bugarín no abordó ese asunto durante las declaraciones difundidas en la rueda de prensa, aunque su mensaje se centró en ratificar su participación dentro de Morena y su intención de continuar al frente de la coordinación estatal.

Montiel cerró el acto con un mensaje de bienvenida para la nueva militante. Bugarín respondió: “Muchas gracias, presidenta”, mientras asistentes aplaudían la formalización de su ingreso a Morena.

La doble nacionalidad abre cuestionamientos sobre su elegibilidad

La doble nacionalidad de Jasmine Bugarín se convirtió en uno de los asuntos que acompañan su aspiración a la gubernatura de Nayarit. El tema generó cuestionamientos sobre los requisitos constitucionales para competir por el cargo y sobre la documentación que deberá presentar durante el proceso electoral de 2027.

La polémica se concentró en si la condición de contar con otra nacionalidad puede ser compatible con una candidatura estatal. La legislación electoral exige revisar las condiciones de elegibilidad de quienes buscan una gubernatura, entre ellas la nacionalidad mexicana y el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

Morena designa coordinadora en Nayarit.
Morena designa coordinadora en Nayarit.

Hasta ahora, Bugarín ha reafirmado su intención de mantenerse en la ruta por la candidatura de Morena. Su afiliación formal al partido guinda ocurre mientras persisten los señalamientos públicos sobre su doble nacionalidad y su posible efecto en la contienda.

La definición de este asunto dependerá de las normas aplicables en Nayarit y de las determinaciones que, en su caso, adopten las autoridades electorales. También será necesario conocer si la aspirante cuenta con algún documento de renuncia, certificado o trámite relacionado con su otra nacionalidad.

El debate no impide, por ahora, que Bugarín continúe como coordinadora estatal de Morena rumbo a 2027. Su nueva condición de militante coloca el tema en el centro de la discusión política local, ante una eventual candidatura para suceder al actual gobierno estatal.

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