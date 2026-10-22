Hombre protesta y lleva su licuadora a CFE para hacer salsa en Sonora y amenaza con llevar su lavadora: “No tengo luz ni vergüenza”

Un ciudadano acudió con una licuadora a una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectar el electrodoméstico y preparar alimentos en el sitio. La acción ocurrió como medida de protesta ante la falta de suministro eléctrico durante varias semanas, pese a haber realizado el pago del servicio. El material muestra al hombre conectando el aparato y dialogando con guardias de seguridad dentro de las instalaciones antes de retirarse del lugar.

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Un ciudadano acudió con una licuadora a las oficinas de la CFE en La Paz, Baja California Sur, para preparar la salsa de sus alimentos como protesta por permanecer tres semanas sin suministro eléctrico en su vivienda.

El usuario señaló que había pagado su recibo y que ya había presentado varios reclamos, pero el servicio no había sido restablecido. También manifestó su molestia por la falta de respuesta ante las fallas del suministro.

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“Es que no tengo luz, tres semanas sin luz. Son buenos pa’ cortar la luz, pero pa’ ponerla...”, expresó mientras explicaba el motivo por el que llevó el electrodoméstico a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

El afectado también dijo: “No quiero molestar a nadie, simplemente dos cosas nomás que no tengo, oiga. No tengo vergüenza y no tengo luz”.

Un hombre llevó su licuadora a CFE para hacer una salsa ya que vendía tacos en protesta porque no tenía servicio de luz pese a que ya lo había pagado hacía tres semanas Foto: Captura de pantalla video

El usuario advirtió que llevaría una lavadora

El ciudadano advirtió que, si la CFE no resolvía el problema a la brevedad, regresaría al día siguiente con su lavadora para realizar sus labores domésticas en las oficinas.

El reclamo ocurrió en medio de la inconformidad de usuarios de la región por fallas en el servicio eléctrico y retrasos en la atención de reportes.

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Reconexión del servicio de energía eléctrica

¿Cuándo es procedente el corte del servicio?

Cuando tienes algún adeudo.

Por pago extemporáneo.

Por uso ilícito.

Por ajuste a tu facturación.

¿Cuándo se reconecta el servicio?

La reconexión procede una vez que realizaste el pago del adeudo o ajuste de tu facturación pendiente.

¿La reconexión tiene algún costo?

La reconexión tiene un costo que puedes pagar de las siguientes maneras:

En ventanilla de los centros de atención a clientes.

En los cajeros automáticos denominados “CFEmáticos”.

En el teléfono 071 puedes solicitar se realice el cargo en tu siguiente facturación.

¿En dónde puedo consultar el costo de la reconexión?

Puedes consultar el costo en la siguiente liga Reconexión.

¿Cómo es el procedimiento de reconexión?

Se genera una orden para atención en tu domicilio y se atiende.

¿En que teléfono me pueden aclarar mis dudas?

Ponemos a tu disposición el teléfono 071 que opera las 24 horas del día todo el año. También están a tus órdenes los Centros de Atención a Clientes

Nos puedes contactar a través del Portal de Internet de la CFE y su cuenta en Twitter: @CFEmx.

¿En cuánto tiempo se debe reconectar la luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza la reconexión del servicio en un plazo máximo de 1 día hábil (24 horas) en zonas urbanas y de hasta 3 días en comunidades rurales, una vez que se ha liquidado el adeudo, pagado la cuota de reconexión y notificado a la empresa.

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Pasos para solicitar la reconexión

1. Liquida el adeudo total de tu recibo y el costo por reconexión (no se aceptan pagos parciales).

• Costos aproximados: De $55 a $91 MXN más IVA según tu tipo de facturación (mensual/bimestral y número de hilos).

2. Notifica el pago comunicándote al 071 (disponible 24/7), a través de la aplicación CFE Contigo, en el portal oficial cfe.mx o mediante WhatsApp oficial (+52 55 4195 4700).

3. Espera la visita del técnico en tu domicilio para que retire la suspensión del medidor.

Nota importante: Tienes un plazo de 15 días naturales posteriores al corte del servicio para realizar el pago y solicitar la reconexión; de lo contrario, la CFE puede cancelar de manera definitiva tu contrato.

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