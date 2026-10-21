IMSS cambia las reglas para la Modalidad 40: cómo te afectará la nueva medida si cotizas por tu cuenta en el seguro

Zoé Robledo es el Director General del IMSS y encabeza el Consejo Técnico del Instituto, que es el órgano de gobierno que aprobó este cambio. Crédito: (Presidencia)

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El IMSS cambia las reglas de la Modalidad 40 a partir de este 22 de octubre, luego de un acuerdo publicado este 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Si cotizas por tu cuenta o piensas inscribirte, el monto que puedes pagar y la forma de hacerlo ya no son los mismos.

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La Modalidad 40 es el esquema que permite a una persona seguir aportando al IMSS por su cuenta, aunque ya no tenga un trabajo formal, para acumular semanas cotizadas y mejorar el monto de su pensión.

El Consejo Técnico del instituto aprobó el cambio el 10 de octubre de 2026 y ordenó revisar en los próximos seis meses si el esquema sigue siendo sostenible para las finanzas del IMSS.

El acuerdo lleva el identificador ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado en el Diario Oficial de la Federación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya no se puede elegir un salario mucho más alto para cotizar

Antes, quien se inscribía podía declarar un salario de hasta 25 Unidad de Medida y Actualización (UMAs), es decir, 87,983 pesos mensuales con el valor de este año. Eso le permitía pagar más y, a cambio, recibir una pensión mayor al final.

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Con la nueva regla, el salario con el que te puedes inscribir queda limitado al último sueldo que tenías registrado antes de dejar tu empleo, más una UMA, que equivale a 117.31 pesos diarios.

El valor diario de la UMA en 2026 es de 117.31 pesos, la referencia que ahora limita el salario de cotización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya no se puede declarar un monto mucho más alto para elevar la pensión de forma artificial. En ningún caso ese salario puede ser menor al salario mínimo general vigente para el resto del país.

El IMSS elimina el pago retroactivo para nuevas inscripciones

Otro cambio importante: si dejaste de cotizar hace tiempo, ya no puedes regularizar esos meses pagando de forma retroactiva.

Antes era posible cubrir el periodo completo desde que causaste baja del régimen obligatorio.

Ahora, tu inscripción cuenta desde el día en que haces la solicitud, sin importar cuánto tiempo llevabas sin cotizar.

Las nuevas solicitudes de incorporación ya no pueden cubrir meses o años atrasados de cotización. (Foto: IMSS)

Esto se suma a un requisito que ya existía antes del acuerdo: para entrar a la Modalidad 40 necesitas haber cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años antes de darte de baja, y no pueden haber pasado más de cinco años desde esa baja. Quien supera ese plazo ya no puede inscribirse bajo ningún esquema.

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Trabajadores independientes no pueden combinar ambos esquemas

Las personas que ya cotizan como trabajadoras independientes, en lo que se conoce como Modalidad 10, no pueden inscribirse al mismo tiempo en la Modalidad 40. El acuerdo los obliga a elegir uno de los dos esquemas.

Quien ya trabaja por su cuenta bajo la Modalidad 10 debe elegir entre quedarse ahí o cambiarse a la Modalidad 40. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia es que la Modalidad 10 sí incluye las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, algo que la Modalidad 40 no ofrece. Cada quien debe decidir cuál le conviene según si necesita o no esa cobertura médica.

Los asegurados actuales conservan sus condiciones solo hasta terminar su periodo

Si ya cotizas en la Modalidad 40 antes de este 22 de octubre, conservas tus condiciones actuales hasta que termine el periodo que ya tenías contratado. El cambio no te alcanza de inmediato.

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Quienes ya cotizaban en la Modalidad 40 antes del 22 de octubre mantienen sus condiciones hasta concluir su periodo contratado. (Foto: IMSS)

El IMSS también reconoce las semanas y los salarios que ya pagaste, los cuales seguirán contando para tu pensión futura. El nuevo límite salarial solo aplica si, al terminar tu periodo, decides volver a inscribirte.

Cuánto cuesta cotizar en la Modalidad 40

La cuota que se paga mensualmente también sigue en aumento desde 2023.

Este año, la aportación equivale al 14.438% del salario base de cotización, y el monto máximo mensual para quien cotiza con el tope de 25 UMAs es de 12,703 pesos, cerca de 152,500 pesos al año.

La cuota de la Modalidad 40 aumenta de forma gradual desde 2023 y llegará a 18.80% del salario base en 2030. (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Ese porcentaje seguirá subiendo de forma gradual hasta llegar a 18.80% en 2030, conforme al calendario que el propio IMSS estableció desde hace tres años. A mayor salario base declarado, mayor es también la cuota mensual que debe pagarse.

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La inscripción pasa a ser exclusivamente digital

El IMSS también ordenó que la inscripción a este esquema se haga únicamente de forma digital, sin opción de hacerlo de manera presencial.

El objetivo es llevar un mejor control de quién se inscribe y cuándo.

El IMSS elimina el trámite presencial para la inscripción a la Modalidad 40. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto dijo que abrirá un canal especial para atender casos particulares relacionados con estos cambios, así como para resolver dudas sobre trámites que quedaron en proceso antes de la entrada en vigor del acuerdo.

El IMSS analizará si el esquema puede seguir existiendo

En los próximos seis meses, el área de finanzas del IMSS entregará un estudio sobre qué tanto le cuesta este esquema al instituto.

l IMSS atraviesa un periodo de revisión de sus esquemas de cotización voluntaria ante la presión sobre sus finanzas. El director general del IMSS, Zoé Robledo, encabeza una reunión de trabajo junto a funcionarios en la sede de la institución en México. (Instagram: Zoé Robledo)

Después de eso, el área jurídica tendrá otros seis meses para proponer, si hace falta, cambios más de fondo a la ley.

Por ahora, la Modalidad 40 no desaparece. Las nuevas reglas entran en vigor este martes 22 de octubre de 2026, un día después de publicarse en el DOF.

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