Licuado de avena, nuez y manzana: la receta cremosa que sabe a pay recién horneado

La avena y la manzana se convierten en el dúo ideal del desayuno otoñal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este licuado de avena, nuez y manzana combina ingredientes que, juntos, recrean el sabor del postre clásico sin necesidad de hornear nada.

La manzana y la canela reproducen el relleno dulce y especiado del pay, mientras la avena y la nuez aportan ese matiz tostado que recuerda a la costra horneada.

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Es una opción habitual en desayunos saludables porque ofrece la sensación de comer un postre sin los ingredientes procesados ni el tiempo de cocción que implica un pay tradicional.

Una receta sin horno que recrea el sabor clásico del pay de manzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vainilla y la leche completan el perfil con la cremosidad que en el postre original aporta el helado o la crema batida.

Receta de licuado de avena, nuez y manzana

Este licuado es una bebida espesa y nutritiva que se prepara en la licuadora en cuestión de minutos.

La técnica es simple: se procesan los ingredientes crudos hasta lograr una mezcla tersa, sin necesidad de cocción.

La rapidez de esta receta la hace ideal para mañanas con prisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado depende del equilibrio entre los ingredientes. Demasiada avena opaca el sabor de la manzana; poca nuez pierde el matiz tostado que imita a la masa del pay. Respetar las cantidades exactas es clave para lograr ese efecto.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de 5 minutos. No requiere cocción, solo el procesamiento de los ingredientes en la licuadora durante 1 minuto aproximadamente.

Ingredientes

manzana roja o verde , sin corazón y en cuartos (con cáscara) 1 taza y media de leche (entera, de almendra o de avena) 1/2 taza de hojuelas de avena 1/3 de taza de nuez de Castilla o pecana 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de miel de abeja o jarabe de agave (opcional) 1/2 cucharadita de extracto de vainilla Hielos al gusto (opcional)

La nuez de Castilla o pecana funciona igual de bien en esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de avena, nuez y manzana, paso a paso

1. Lava la manzana, retira el corazón y córtala en cuartos. Deja la cáscara: concentra fibra y facilita una textura más cremosa.

2. Coloca la manzana en el vaso de la licuadora junto con la avena y la nuez.

3. Agrega la leche, la canela, la vainilla y la miel.

4. Suma los hielos al gusto (opcional).

5. Licúa a velocidad media-alta durante 45 a 60 segundos, hasta obtener una mezcla tersa y sin grumos.

6. Verifica la consistencia: si queda muy espeso, agrega un poco más de leche y vuelve a licuar brevemente.

7. Sirve en un vaso alto y espolvorea canela extra en la superficie. Este toque final intensifica el sabor tostado de la costra del pay.

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Licuar a velocidad alta evita que queden grumos de avena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 30 g

Fibra: 5 g

Cada porción aporta fibra, proteína y energía para arrancar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir el licuado de inmediato para aprovechar su textura cremosa.

Si se refrigera en un recipiente cerrado, se conserva en buen estado hasta por 24 horas, aunque puede separarse ligeramente; basta con agitar antes de beber.

Se recomienda consumir el licuado recién preparado para mejor textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variantes para personalizar tu licuado

Este licuado admite ajustes según tus necesidades. Para una versión más proteica, agrega 1 cucharada de yogur griego o un poco de proteína en polvo sin sabor, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad durante la mañana.

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Si prefieres una opción vegana, sustituye la miel por jarabe de agave y usa leche de almendra o avena.

El yogur griego suma proteína extra sin alterar el sabor original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes congelar los trozos de manzana unas horas antes para obtener un licuado más frío y espeso, ideal para los días de calor.

Otra alternativa es transformarlo en una versión caliente tipo avena cocida, perfecta para los días fríos de otoño e invierno.

Solo calienta la leche antes de licuar y sirve en un tazón en lugar de un vaso, como si fuera un atole reconfortante.