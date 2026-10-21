México

Licuado de avena, nuez y manzana: la receta cremosa que sabe a pay recién horneado

La receta rinde dos porciones, aporta 5 gramos de fibra y es un desayuno saludable que sabe a postre horneado

Un vaso con batido decorado con manzana picada junto a manzanas, nueces y un cuenco con avena sobre un mantel individual de fibra.
La avena y la manzana se convierten en el dúo ideal del desayuno otoñal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este licuado de avena, nuez y manzana combina ingredientes que, juntos, recrean el sabor del postre clásico sin necesidad de hornear nada.

La manzana y la canela reproducen el relleno dulce y especiado del pay, mientras la avena y la nuez aportan ese matiz tostado que recuerda a la costra horneada.

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Es una opción habitual en desayunos saludables porque ofrece la sensación de comer un postre sin los ingredientes procesados ni el tiempo de cocción que implica un pay tradicional.

Cuenco de cerámica con trozos de manzana, avena y nueces junto a una jarra con leche sobre un mantel individual en una mesa de madera.
Una receta sin horno que recrea el sabor clásico del pay de manzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vainilla y la leche completan el perfil con la cremosidad que en el postre original aporta el helado o la crema batida.

Receta de licuado de avena, nuez y manzana

Este licuado es una bebida espesa y nutritiva que se prepara en la licuadora en cuestión de minutos.

La técnica es simple: se procesan los ingredientes crudos hasta lograr una mezcla tersa, sin necesidad de cocción.

Jarra de licuadora de vidrio con batido claro sobre una mesa de madera con manzanas, nueces enteras y un cuenco con copos de avena.
La rapidez de esta receta la hace ideal para mañanas con prisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado depende del equilibrio entre los ingredientes. Demasiada avena opaca el sabor de la manzana; poca nuez pierde el matiz tostado que imita a la masa del pay. Respetar las cantidades exactas es clave para lograr ese efecto.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de 5 minutos. No requiere cocción, solo el procesamiento de los ingredientes en la licuadora durante 1 minuto aproximadamente.

Ingredientes

  1. 1 manzana roja o verde, sin corazón y en cuartos (con cáscara)
  2. 1 taza y media de leche (entera, de almendra o de avena)
  3. 1/2 taza de hojuelas de avena
  4. 1/3 de taza de nuez de Castilla o pecana
  5. 1 cucharadita de canela en polvo
  6. 1 cucharadita de miel de abeja o jarabe de agave (opcional)
  7. 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
  8. Hielos al gusto (opcional)
Manzanas rojas y amarillas, un tazón con avena, nueces, canela, un frasco con miel y una jarra con leche sobre un mantel de fibra.
La nuez de Castilla o pecana funciona igual de bien en esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de avena, nuez y manzana, paso a paso

1. Lava la manzana, retira el corazón y córtala en cuartos. Deja la cáscara: concentra fibra y facilita una textura más cremosa.

2. Coloca la manzana en el vaso de la licuadora junto con la avena y la nuez.

3. Agrega la leche, la canela, la vainilla y la miel.

4. Suma los hielos al gusto (opcional).

5. Licúa a velocidad media-alta durante 45 a 60 segundos, hasta obtener una mezcla tersa y sin grumos.

6. Verifica la consistencia: si queda muy espeso, agrega un poco más de leche y vuelve a licuar brevemente.

7. Sirve en un vaso alto y espolvorea canela extra en la superficie. Este toque final intensifica el sabor tostado de la costra del pay.

Infografía con ilustraciones de un vaso de licuado, manzanas, nueces, hojuelas de avena, una licuadora, canela y cubos de hielo.
Licuar a velocidad alta evita que queden grumos de avena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Fibra: 5 g
Vaso de licuadora con manzana picada, avena y nuez al que una mano vierte leche desde una jarra de cerámica, sobre una mesa con manzanas.
Cada porción aporta fibra, proteína y energía para arrancar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir el licuado de inmediato para aprovechar su textura cremosa.

Si se refrigera en un recipiente cerrado, se conserva en buen estado hasta por 24 horas, aunque puede separarse ligeramente; basta con agitar antes de beber.

Vaso con batido decorado con trozos de fruta, rodeado de manzanas enteras, una mitad cortada y un tazón con avena sobre una mesa.
Se recomienda consumir el licuado recién preparado para mejor textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variantes para personalizar tu licuado

Este licuado admite ajustes según tus necesidades. Para una versión más proteica, agrega 1 cucharada de yogur griego o un poco de proteína en polvo sin sabor, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad durante la mañana.

Si prefieres una opción vegana, sustituye la miel por jarabe de agave y usa leche de almendra o avena.

Dos manos sujetan un tazón blanco con yogur griego, miel y avena. Una cuchara de metal levanta yogur. Mesa de madera y plantas verdes difuminadas
El yogur griego suma proteína extra sin alterar el sabor original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes congelar los trozos de manzana unas horas antes para obtener un licuado más frío y espeso, ideal para los días de calor.

Otra alternativa es transformarlo en una versión caliente tipo avena cocida, perfecta para los días fríos de otoño e invierno.

Solo calienta la leche antes de licuar y sirve en un tazón en lugar de un vaso, como si fuera un atole reconfortante.

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