México

Automovilistas golpean a madres buscadoras luego de 24 horas de cierre en la México-Toluca

El cierre vial lleva cerca de 24 horas y los transportistas han tratado de hablar con las madres buscadoras y familiares de desaparecidos para tratar de que abran el paso, algunos más las han insultado y agredido

Un grupo de personas protagoniza jaloneos y momentos de tensión sobre los carriles de la carretera México-Toluca, a la altura de Lerma. La grabación muestra a manifestantes y transeúntes confrontándose frente a camiones de carga y autobuses detenidos sobre el asfalto, mientras transeúntes y camarógrafos de medios de comunicación documentan la situación en la vialidad.
Guardar

Automovilistas golpearon este miércoles a integrantes de colectivos de madres buscadoras que mantienen un bloqueo en la carretera México-Toluca, a la altura de las Plazas Outlet de Lerma, Estado de México (Edomex). El grupo de conductores intentó avanzar por la fuerza después de permanecer varado durante la noche, cuando la protesta llevaba cerca de 24 horas. Las familias manifiestan queestán desesperadas y exigen respuestas de las autoridades ya que han pasado incluso años sin avances en los casos de desaparición de sus hijos, parejas y hermanos.

La manifestación se realizó en ambos sentidos de la autopista para exigir avances en las carpetas de investigación de más de 20 casos de personas desaparecidas. Las familias instalaron un campamento y solicitaron reunirse con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para acelerar las investigaciones.

PUBLICIDAD

La tensión aumentó alrededor de las 8:00 horas, cuando automovilistas y operadores de transporte de carga discutieron con las manifestantes. El enfrentamiento incluyó empujones, jaloneos y agresiones físicas; durante la confrontación, un automovilista gritó: “¡Ojalá nunca los encuentren!”.

Después de las agresiones, las partes acordaron permitir el paso de los vehículos durante 10 minutos. El bloqueo volvería a instalarse después de ese lapso, mientras las madres buscadoras esperaban la llegada de autoridades mexiquenses para iniciar un diálogo.

Un grupo de transportistas se aproximó a manifestantes y madres buscadoras para reclamar la apertura de la circulación en la carretera México-Toluca. La protesta incluyó la colocación de carpas, neumáticos y pancartas bajo un puente vehicular, lo que provocó la detención de camiones de carga y autobuses de pasajeros.

Las familias exigían avances en las investigaciones

Entre los colectivos participantes estaban Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y Flores en el Corazón. Sus integrantes pidieron avances en las carpetas de investigación de decenas de desapariciones y una reunión con José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

PUBLICIDAD

Las manifestantes también exigieron la interconexión real del Banco Nacional de Datos Forenses, con el objetivo de mejorar el intercambio de información relacionada con personas desaparecidas y restos sin identificar. El reclamo formaba parte de las demandas planteadas durante el plantón.

La falta de respuesta inicial de las autoridades llevó a las familias a mantener las casas de campaña en la zona. El cierre provocó afectaciones a automovilistas y transportistas que circulaban hacia la Ciudad de México, por lo que se recomendó utilizar vías alternas, entre ellas la autopista Toluca-Naucalpan.

El bloqueo ocurrió en medio de una crisis de desapariciones que se acercaba a los 135 mil casos, de acuerdo con el contexto incluido en la información sobre la protesta. Las familias señalaron que la falta de avances en los expedientes las llevó a mantener el cierre de la carretera para exigir atención institucional.

Eventos de violencia se vivieron alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles tras el cierre viual en la carretera México-Toluca Foto: Captura de pantalla
Eventos de violencia se vivieron alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles tras el cierre viual en la carretera México-Toluca Foto: Captura de pantalla

El plantón permaneció en la México-Toluca

La protesta comenzó el día anterior y se extendió durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. Las madres buscadoras permanecieron en el punto ubicado frente a las Plazas Outlet de Lerma, donde el cierre afectó la circulación de automóviles y vehículos de carga.

El acuerdo de permitir el paso temporal buscó reducir la tensión entre los conductores y las manifestantes, pero no significó el retiro del plantón. Las familias condicionaron la apertura permanente a la llegada de representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La exigencia central consistió en agilizar las investigaciones de las personas desaparecidas y establecer comunicación con las autoridades responsables. El grupo también pidió que el Banco Nacional de Datos Forenses funcionara de manera interconectada.

La carretera permaneció parcialmente bloqueada mientras las familias esperaban una respuesta oficial. La protesta generó filas de vehículos y obligó a los conductores a buscar rutas alternas para continuar su recorrido hacia la Ciudad de México.

Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas bloquean la circulación en la carretera México-Toluca. Los manifestantes sostienen lonas y pancartas con fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares ausentes, mientras impiden el paso vehicular en la vialidad para exigir la intervención y avance en las investigaciones por parte de las autoridades.

  • Madres buscadoras bloquearon la México-Toluca durante cerca de 24 horas.
  • Automovilistas y manifestantes se enfrentaron con empujones, jaloneos, golpes y pedradas.
  • Las familias exigieron avances en más de 20 investigaciones y diálogo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Temas Relacionados

mexico-noticiasmadres buscadorasenfrentamientogolpescierre vialviolenciadesaparecidosautomovilistasEstado de MéxicoEdomex

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de octubre? Se reestablece el servicio de toda la L9 del STC tras revisión por incendio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de octubre? Se reestablece el servicio de toda la L9 del STC tras revisión por incendio

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

No solo en Sinaloa: penales de CDMX también acumulan celulares, droga, armas y alcohol

La SSC realizó más de 1.6 millones de supervisiones en centros penitenciarios capitalinos y aseguró celulares, chips, droga, puntas, cuchillos, solventes y bebidas fermentadas

No solo en Sinaloa: penales de CDMX también acumulan celulares, droga, armas y alcohol

Temblor hoy 21 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Cementerio de brownies para Halloween: el postre de chocolate que convertirá tu mesa en un camposanto

Galletas trituradas, lápidas comestibles y una base de chocolate oscuro dan vida a una propuesta dulce, creativa y perfecta para sorprender en octubre

Cementerio de brownies para Halloween: el postre de chocolate que convertirá tu mesa en un camposanto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

No solo en Sinaloa: penales de CDMX también acumulan celulares, droga, armas y alcohol

César Jauregui dormirá en El Altiplano por traición a la patria: juez lo deja en prisión tras casi 9 horas de audiencia

Rusia acusa a Ucrania de entrenar con drones de combate a 80 sicarios de cárteles mexicanos y señala al entorno de Zelenski

De Los Zetas a Los Chapitos: fechas de las próximas audiencias de los narcos mexicanos en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Jesse y Joy se presentarán en el Auditorio Nacional con lleno total en medio de escándalo por su separación

Jesse y Joy se presentarán en el Auditorio Nacional con lleno total en medio de escándalo por su separación

Se quemó el rostro con un carbón ardiente para detener a un hombre que mataba a todos sus pretendientes en el Centro Histórico

El Monumento a la Revolución tendrá fiesta electrónica gratis con el Dj Zapoteco Miroslav Ü: cuándo y a qué hora será

Rendirán tributo a Juan Gabriel a 10 años de su muerte: Yahritza y Su Esencia encabezan show pese a críticas

Llega a Netflix impactante película sobre sobrevivientes a la catástrofe del huracán Otis protagonizada por Benny Emmanuel

DEPORTES

Pitbull Cruz lanza su pronóstico para el combate entre Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster: “Una pelea de inicio muy tediosa”

Pitbull Cruz lanza su pronóstico para el combate entre Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster: “Una pelea de inicio muy tediosa”

Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 11 de la Liga Mx Femenil

La historia de Doña Amparito, el alma en pena que aterrorizó a la afición cementera en el Estadio Azul

México vs Chile: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo juego de la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 17

Atlas vs América: por qué le llaman el “Clásico de la Amistad” al partido de la Jornada 13 del Apertura 2026