“Si yo puedo tú puedes”: el mensaje que trajo a niños de la calle el modelo internacional que ahora trabaja de albañil en Oaxaca

Lauren Cardoso fue modelos en Italia y México y tras la pandemoa decidió quedarse en Oaxaca para ser albañil y estar cerca de su hijo Foto: Facebook Lauren Cardoso

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El brasileño Lauren Cardoso que dejó el modelaje para trabajar como albañil en Oaxaca para mantenerse cerca de su hijo, ahora habló más abiertamente de su vida con el Youtuber promotor de Oaxaca Señor Blue y relató cómo fue la radical transformación y los valores familiares que ahora rigen su vida al crecer sin padre y estar en una casa hogar y ahora ser él padre y querter estar presente siempre.

Hace poco sus redes sociales estallaron ya que su sorprendió su particular historia que cambió 180 grados al cambiar un trabajo relajado de modelo a uno arduo de albañil, sin embargo varios seguidores empatizaron con él y se quedaron por su forma de ver la vida. En muchas ocasiones a varios mexicanos queremos viajar a otros países que consideramos con mayor riqueza pero es muy interesante poder ver a través de sus ojos a nuestro país porque el admira su belleza y está enamorado de la cultura, la gastronomía, la amabilidad de la gente y los diversos paisajes bellos del territorio.

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El creador de contenido llegó a México hace 10 años y relató que encontró en el estado una familia, una cultura y una forma de vida que quiso hacer propias. Después de una trayectoria que incluyó campañas publicitarias, viajes internacionales y una infancia marcada por la pobreza, una casa hogar y la adopción de un profesor vecino.

Cardoso nació en Brasil y vivió ahí hasta los 22 años, cuando una oportunidad como modelo lo llevó al sur de Italia. Comparó esa región con Oaxaca por sus características culturales y gastronómicas, aunque consideró que la comida mexicana ofrecía una variedad mayor que la brasileña.

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En una entrevista realizada en una obra en construcción, Lauren Cardoso comparte detalles sobre su vida personal, su infancia y su trabajo actual. Sentado sobre una cubeta entre herramientas y materiales de edificación, el protagonista describe sus vivencias y los cambios que lo llevaron a desempeñarse como albañil.

El brasileño explicó que conoció a la mujer que sería la madre de su hijo tres días después de llegar a Ciudad de México. La vio pasar mientras estaba enferma de gripe, ambos comenzaron a reír y, según contó, sintieron una conexión inmediata.

Ella era originaria de Oaxaca y lo llevó a conocer la ciudad durante una visita cercana al Día de Muertos. Cardoso dijo que al principio la celebración le causó miedo, pero después se fascinó con la cultura, la hospitalidad, la naturaleza serrana y platillos como los tacos de tasajo.

Oaxaca se convirtió en el lugar donde decidió criar a su hijo

Durante la pandemia, Cardoso decidió establecerse en Oaxaca para pasar más tiempo con su hijo. Buscó una ocupación que le permitiera permanecer en la ciudad y encontró trabajo en la construcción, primero como chalán de albañil.

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El creador mostró en redes sociales jornadas de trabajo en obras, momentos con compañeros y escenas de su vida cotidiana. Dijo que la albañilería era una de las profesiones más difíciles, aunque también le resultaba gratificante por el ambiente de convivencia entre los trabajadores.

En sus videos bromeó sobre las expresiones de doble sentido que aprendió en México y sobre la costumbre de algunos trabajadores de tomar cerveza incluso durante el desayuno. También compartió su adaptación al vocabulario local y mencionó como platillos favoritos la “babacoa”, en referencia a la barbacoa; el “guacachile”, una mezcla de aguacate, tomate verde, chile, cilantro y pimienta; y el “gallo de pico”, por el pico de gallo.

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Cardoso manifestó que quería convertirse en mexicano y afirmó que Oaxaca recibía a personas de otros países que deseaban integrarse a su comunidad. Para él, el éxito dejó de estar relacionado con las pasarelas y se concentró en poder llevar comida a casa y convivir con su familia.

Una infancia entre carencias, trabajo y una adopción

Cardoso no conoció a su padre biológico y relató que su madre trabajaba como empleada doméstica. Ella tuvo más hijos y él, como el mayor de cuatro hermanos, comenzó a trabajar entre los nueve y los 12 años en una panadería para ayudar con los gastos del hogar.

Lauren Cardoso aparece sentado sobre una cubeta en una obra de construcción, con herramientas a su alrededor. En la grabación en formato de entrevista con el Youtuber Señor Blue, expone aspectos de su trayectoria personal tras haber dejado su trabajo en el modelaje para dedicarse a la albañilería y enfocarse en su paternidad tras llegar a México.

Durante un periodo vivió con un padrastro con quien tuvo problemas. La familia lo envió a una casa hogar cuando tenía alrededor de seis años y permaneció ahí hasta los 14, una etapa que recordó como marcada por el rechazo y la necesidad económica.

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“Muchos piensan: ‘Ese güero debe venir de una familia rica’, pero la realidad no era esa. Padecí muchas carencias de niño, mucha pobreza; a veces comíamos harina con agua”, relató. También recordó que, cuando quiso tomar guayabas y mandarinas de un vecino, rompió una rama; el hombre le pidió que, si tenía hambre, solicitara la fruta en lugar de tomarla sin permiso.

El vecino era un profesor a quien conoció desde los seis años. El hombre le dio galletas por primera vez y mantuvo una relación cercana con él, hasta que su padrastro le prohibió visitarlo al enterarse de sus encuentros.

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El profesor que le dio una familia después de la casa hogar

Cardoso contó que visitaba al maestro cada fin de semana mientras permanecía en la casa hogar. Cuando escapó de ese lugar por desesperación, el profesor le propuso adoptarlo y llevarlo a vivir con él, debido a que la relación con su padrastro continuaba deteriorada.

El brasileño dijo que llegó a una casa donde conoció el afecto, las costumbres de compartir y la convivencia familiar. Agradeció a sus padres adoptivos por lo que recibió durante su juventud, aunque aclaró que el respaldo no se limitó al dinero.

“Siempre tenía en mi mente la meta de estudiar, porque ser pobre es una circunstancia, pero ser ignorante es una decisión. Ser pobre de dinero se puede arreglar trabajando duro, pero ser ignorante ahí es ser muy pendejo”, expresó. Aseguró que fue el único alumno de la casa hogar que nunca repitió un año escolar y que mantuvo buenas calificaciones.

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Cardoso estudió educación física y, en una publicación, afirmó que contaba con una maestría en nutrición. En otro relato explicó que, después de terminar la carrera, quiso continuar su formación con una maestría, pero una oportunidad para viajar y trabajar como modelo modificó sus planes.

Del trabajo como maestro a las agencias internacionales de modelaje

Antes de iniciar en el modelaje, Cardoso trabajó como maestro. Consideraba que la docencia era una de las profesiones más valoradas, aunque dijo que se decepcionó por las actitudes que observó entre niños y jóvenes.

Un hombre se le acercó mientras caminaba por Brasil para preguntarle si quería trabajar como modelo, pero desconfiaba de la propuesta. Más tarde viajó a São Paulo, donde acudió a agencias internacionales de modelaje que le ofrecieron una oportunidad para salir del país.

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Al día siguiente de ser aceptado, viajó a Milán. Cardoso dijo que no hablaba italiano y que se esforzó por aprender inglés: pegó hojas en las paredes de su cuarto para estudiar y memorizar palabras.

Vivió dos años en Italia, regresó seis meses a Brasil y después llegó a México con un proyecto social. Su intención era platicar con niños en situación de calle para contarles su experiencia y transmitirles que era posible salir de circunstancias adversas.

El exmodelo internacional Lauren Cardoso realiza trabajos de albañilería en Oaxaca. Las imágenes muestran al hombre sin camisa, con pantalones manchados, aplicando material a una pared con una llana. Se observa una cubeta con agua, una botella de plástico y una superficie de trabajo con mezcla. El video documenta su jornada laboral en una obra de construcción. Un segundo trabajador también se ve en el fondo preparando una superficie. El contenido muestra una rutina diaria de trabajo físico en un entorno de obra.

El modelaje le dio campañas en México antes de la construcción

Ya en México, Cardoso recibió una propuesta para fotografiarse en una campaña de tequila. Dijo que le pagaron 180 mil pesos por una sesión de cinco minutos y posteriormente trabajó durante años para Sears, una tienda departamental.

Durante su etapa como modelo posó para revistas, marcas de ropa y comercios. También habría participado como actor en TV Azteca y apareció en un comercial de agua junto al cantante Ricky Martin.

Cardoso no descartó regresar al modelaje si una marca coincidía con sus principios. Relató que rechazó recientemente una campaña de casinos que le habría ofrecido 200 mil pesos mensuales, porque no quería transmitir ese mensaje a su hijo.

“El verdadero éxito y felicidad” consistía en estar cerca de su familia, según expresó en sus publicaciones. Al hablar de los momentos en que su hijo estaba con él, afirmó: “Qué perra riqueza es sentir esa sensación”.