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Toluca vs Atlético de San Luis, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026

Escudos de Toluca y Atlético de San Luis separados por la inscripción en dorado de versus sobre un campo de fútbol nocturno iluminado.
Toluca vs Atlético de San Luis (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Toluca volverá a jugar en casa este sábado 17 de octubre, cuando reciba al Atlético de San Luis en el compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

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El equipo dirigido por Antonio Mohamed afrontará el encuentro con la intención de mantenerse en la parte alta de la tabla general. Aunque el conjunto escarlata parte como favorito por su posición y el hecho de jugar ante su afición, deberá demostrarlo dentro del terreno de juego.

Del otro lado, el Atlético de San Luis intentará complicarle el partido a los mexiquenses y llevarse un resultado positivo como visitante. Los potosinos buscarán aprovechar sus oportunidades para dar la sorpresa en una jornada importante del campeonato.

Antecedentes del Toluca vs Atlético de San Luis

Atlante y Toluca empataron sin goles en la Jornada 4 del Apertura 2026 (Cortesía)

Los enfrentamientos recientes entre Toluca y Atlético de San Luis han dejado encuentros con goles y resultados disputados. Sin embargo, los Diablos Rojos consiguieron tres victorias consecutivas entre abril de 2024 y agosto de 2025.

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La racha terminó en abril de 2026, cuando ambos equipos empataron 1-1. Ahora volverán a encontrarse en el Apertura 2026, con Toluca en busca de mantener su dominio reciente y San Luis con la intención de cambiar la tendencia.

¿Dónde ver Toluca vs Atlético de San Luis en vivo?

(Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
(Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Los aficionados podrán seguir el partido entre Toluca y Atlético de San Luis correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 a través de Canal 5, en televisión abierta, así como por TUDN, en televisión de paga, y ViX Premium, mediante streaming.

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