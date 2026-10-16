Hormiga González tiene emotivo gesto con aficionado mexicano tras triunfo ante Marsella en la Europa League

Armando la Hormiga González, se acercó a las gradas del Estadio Vélodrome para protagonizar un emotivo momento con un aficionado mexicano.

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Armando González vivió una noche especial en el futbol europeo. Después de participar en la victoria del Olympiacos sobre el Olympique de Marsella, el delantero mexicano protagonizó una emotiva escena con un compatriota que acudió al Estadio Vélodrome para apoyarlo. El encuentro terminó con un regalo inesperado que desató la alegría del seguidor y quedó registrado en video.

El atacante, conocido como la Hormiga, tuvo actividad en el compromiso correspondiente a la Europa League y, una vez concluido el encuentro, se acercó a las tribunas para convivir con los aficionados. Entre ellos se encontraba un mexicano que no pudo ocultar su entusiasmo al tener frente a frente al exjugador de las Chivas de Guadalajara.

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Hormiga González se acerca a las gradas y sorprende a aficionado mexicano

(Captura de pantalla)

La grabación, difundida en redes sociales por el usuario julioesparz, muestra el instante en que el seguidor reconoce al futbolista y comienza a llamarlo con evidente emoción mientras el atacante se aproxima para saludarlo.

“Vamos, cabrón, a huevo cabrón”, gritó el aficionado al ver que González se dirigía hacia él. La reacción reflejó la alegría de encontrarse con uno de los delanteros mexicanos que actualmente busca consolidarse en el futbol del Viejo Continente.

Durante el breve intercambio, el seguidor le contó al atacante que era originario de Monterrey, Nuevo León. Después de intercambiar algunas palabras, aprovechó la oportunidad para pedirle algo que pudiera conservar como recuerdo de aquel encuentro: la camiseta que había utilizado durante el partido.

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La respuesta de la Hormiga convirtió el saludo en un momento todavía más especial. El futbolista accedió a la petición y le entregó su playera, un gesto que provocó una reacción de enorme felicidad en el mexicano.

El aficionado recibió la prenda con entusiasmo, mientras el delantero dedicó unos instantes a convivir con él antes de continuar con sus actividades posteriores al encuentro. La escena rápidamente se convirtió en un contenido atractivo para los seguidores del futbol mexicano en redes sociales.

¿Cómo le fue a la Hormiga González contra el Marsella?

(X / @olympiacosfc)

El gesto ocurrió después de que el Olympiacos consiguiera una victoria por la mínima diferencia frente al conjunto francés en su compromiso de la Europa League. El resultado representó una oportunidad importante para el equipo griego dentro de la competición continental.

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González comenzó el partido desde el banquillo e ingresó al terreno de juego durante el segundo tiempo, al minuto 66. Aunque no consiguió hacerse presente en el marcador, estuvo cerca de ampliar su cuenta goleadora durante los minutos finales.

Al 87′, el mexicano encontró una oportunidad para intentar vencer al guardameta del Marsella. Sin embargo, la intervención del portero rival evitó que el atacante concretara la jugada y sumara otra anotación en el torneo europeo.

Pese a quedarse sin gol en aquella acción, su participación formó parte de una jornada positiva para el Olympiacos, que consiguió llevarse el triunfo como visitante.

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Un gesto que acercó a la Hormiga con la afición mexicana

(X / @olympiacosfc)

La experiencia del delantero en Francia no se limitó a lo ocurrido dentro de la cancha. Su acercamiento con el seguidor regiomontano mostró otra faceta del futbolista, quien aprovechó el final del encuentro para responder al apoyo de un compatriota que viajó o acudió al estadio para presenciar el compromiso.

El intercambio también puso de manifiesto el entusiasmo que despiertan los futbolistas mexicanos entre sus seguidores cuando compiten fuera del país. Para el aficionado, recibir la camiseta representó un recuerdo especial de una noche europea; para González, fue la oportunidad de agradecer el respaldo recibido desde las gradas.

Así, después de una victoria importante para el Olympiacos y de una ocasión clara que estuvo cerca de convertir, la Hormiga terminó protagonizando una escena que trascendió el resultado deportivo y conectó directamente con la emoción de un aficionado mexicano.

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