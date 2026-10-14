Apertura 2026: cómo van las tablas de minutos de menores, de goleo y de atajadas de la Liga Mx tras 11 jornadas

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga Mx se acerca a su recta final y así van las estadísticas (X@LigaBBVAMX)

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Salomón Rondón lidera el goleo del Apertura 2026 con 12 anotaciones, mientras Tijuana, Atlante y América ya rebasan la cuota de 1,170 minutos para jugadores menores tras 11 jornadas de la Liga MX.

La tabla de minutos obliga a cada club a generar 1,170 minutos con futbolistas menores. El reglamento establece que un equipo puede sumar un máximo de 225 minutos por partido.

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Tijuana encabeza el registro con 1,795 minutos, aunque tiene un partido pendiente. Atlante ocupa el segundo sitio con 1,665 y América aparece tercero con 1,502; los tres clubes ya cumplen con la cifra requerida.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Tijuana supera por 625 minutos la cuota obligatoria de menores

Los Xolos tienen el mayor margen de la competencia. Sus 1,795 minutos representan 625 más que los exigidos, pese a que todavía deben disputar un encuentro.

Atlante registra 1,665 minutos y supera la meta por 495. América también rebasa el requisito con 1,502 minutos, una diferencia de 332, aunque cuenta con un partido pendiente.

Necaxa se mantiene cerca de cumplir con 1,343 minutos. Pumas tiene 1,255 y Pachuca suma 1,192, por lo que los tres equipos se encuentran por arriba de la marca de 1,170 minutos.

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Atlas llega a 1,154 minutos y se queda a 16 de completar la cuota. Guadalajara aparece después con 1,038; Atlético de San Luis tiene 957 y León acumula 837.

Toluca suma 828 minutos. Cruz Azul registra 665, Tigres tiene 645 y Puebla llega a 591. Santos ocupa la parte baja de este grupo con 515 minutos.

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga Mx se acerca a su recta final y así van las estadísticas (X@LigaBBVAMX)

Querétaro cuenta con 495 minutos y también tiene un partido pendiente. Monterrey suma 469, con un duelo por disputar, mientras FC Juárez cierra la clasificación con 441 minutos.

Salomón Rondón sostiene ventaja de cinco goles en la tabla individual

El delantero de Pachuca encabeza la carrera por el título de goleo con 12 tantos. Rondón tiene una ventaja de cinco anotaciones sobre Julián Carranza, atacante de Necaxa, quien aparece en el segundo lugar con siete.

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Henry Martín, de América, comparte el tercer puesto con seis goles. El brasileño Juninho, de Pumas, también tiene seis, misma cifra que Óscar Estupiñán, delantero de FC Juárez.

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga Mx se acerca a su recta final y así van las estadísticas (X@LigaBBVAMX)

La distancia entre Rondón y sus perseguidores marca una diferencia en la tabla individual tras la jornada 11. Carranza necesita cinco goles para igualar al futbolista de Pachuca, mientras que Martín, Juninho y Estupiñán están a seis.

Sebastián Jurado encabeza las atajadas con 50 intervenciones

Sebastián Jurado es el portero con más atajadas del torneo. El arquero de FC Juárez suma 50 intervenciones, una más que Carlos Acevedo, de Santos, quien aparece segundo con 49.

Óscar Jiménez, de Atlante, ocupa el tercer sitio con 42 atajadas. Antonio Rodríguez, de Tijuana, suma 40 y Guillermo Allison, de Querétaro, tiene la misma cifra.

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Jurado y Acevedo concentran los dos primeros puestos de una tabla dominada por arqueros de equipos que también aparecen en la parte baja del registro de minutos de menores. FC Juárez tiene 441 minutos y Santos acumula 515.

América toma la cima de la tabla general con 21 puntos

América lidera la clasificación del Apertura 2026 con 21 puntos y un partido pendiente. Toluca ocupa el segundo sitio con 20 unidades, misma cifra que Querétaro, que también tiene un juego por disputar.

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga Mx se acerca a su recta final y así van las estadísticas (X@LigaBBVAMX)

Guadalajara se coloca cuarto con 19 puntos. León suma 18, mientras Atlas y Cruz Azul tienen 17 cada uno.

Tijuana y Puebla registran 15 unidades. Monterrey tiene 14, con un encuentro pendiente, y Pachuca, Pumas, Tigres y Santos suman 13 puntos.

Atlético de San Luis llega a 12 unidades, Atlante tiene 11 y Necaxa acumula nueve. FC Juárez permanece en el último lugar con cuatro puntos.

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