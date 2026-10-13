México

Pío López Obrador arranca recorridos en Chiapas tras anunciar sus aspiraciones en Morena

El hermano del expresidente AMLO visitó ocho colonias de la capital chiapaneca y aseguró haber recibido muestras de apoyo tras registrarse para buscar la coordinación del Distrito 9 federal

Pío López Obrador afirmó que las muestras de apoyo recibidas reflejan el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.
Guardar

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó recorridos por distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de anunciar su registro al proceso interno de Morena para aspirar a la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 9 federal.

A través de sus redes sociales, el político compartió imágenes y un video de sus visitas, en los que destacó la recepción de habitantes de la capital chiapaneca.

PUBLICIDAD

Durante uno de los encuentros, pobladores le entregaron una corona de flores, mientras él aseguró haber encontrado muestras de entusiasmo, alegría y esperanza entre los vecinos.

López Obrador interpretó estas expresiones como una señal de respaldo al proyecto político de la Cuarta Transformación y afirmó que continuará con sus actividades de acercamiento ciudadano en el distrito electoral.

Pío López Obrador visita ocho colonias de Tuxtla Gutiérrez

En sus primeras actividades, el aspirante recorrió las colonias Las Granjas, Santa Cruz, Shanká Alta, Las Flores, Las Casitas, El Carmen, San Fernando y Nueva Estrella, todas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez.

Pío López Obrador durante un evento de Morena en Chiapas
Las visitas incluyeron Las Granjas, Santa Cruz, Shanká Alta, Las Flores, Las Casitas, El Carmen, San Fernando y Nueva Estrella. Foto: X/@piochiapas

En un mensaje difundido en plataformas digitales, sostuvo que los habitantes lo recibieron con entusiasmo y esperanza. A partir de esas muestras, aseguró que existe respaldo ciudadano a los resultados de los gobiernos vinculados con la Cuarta Transformación.

PUBLICIDAD

Durante sus encuentros, el hermano del exmandatario señaló que buscará mantener el contacto directo con la población mediante visitas domiciliarias y recorridos por las distintas zonas que integran el Distrito 9 federal.

También expresó su compromiso de representar a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, con especial atención a quienes enfrentan mayores necesidades, y mencionó que mantendrá como referencia el principio de Morena de priorizar a los sectores más vulnerables.

El aspirante de Morena promete continuar con visitas casa por casa

Pío López Obrador afirmó que durante sus recorridos se comprometió a respetar los principios, ideales y convicciones de la Cuarta Transformación.

Pío López Obrador inició recorridos por ocho colonias de Tuxtla Gutiérrez tras registrarse en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación del Distrito 9 federal.
Pío López Obrador inició recorridos por ocho colonias de Tuxtla Gutiérrez tras registrarse en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación del Distrito 9 federal.

Entre los planteamientos que compartió se encuentra su intención de mantener la cercanía con la ciudadanía y continuar con las visitas casa por casa en todo el distrito. Su participación forma parte del proceso interno de Morena para definir la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en esa demarcación.

Los principales puntos que destacó durante el inicio de sus recorridos son:

  • Colonias visitadas: Las Granjas, Santa Cruz, Shanká Alta, Las Flores, Las Casitas, El Carmen, San Fernando y Nueva Estrella.
  • Recepción ciudadana: aseguró haber sido recibido con entusiasmo, alegría y esperanza.
  • Muestra de apoyo: habitantes le entregaron una corona de flores durante uno de los encuentros.
  • Compromisos: prometió mantener recorridos casa por casa y representar a los habitantes del distrito.
  • Proceso interno: busca la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 9 federal, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

¿Por qué Pío López Obrador busca participar en el proceso interno de Morena?

La semana previa a sus recorridos, Pío López Obrador anunció que solicitó su registro ante Morena para participar en la selección de la coordinación distrital.

Pio Lopez Obrador (Foto: Twitter@JoseTakata7)
El hermano de AMLO busca la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 9 federal, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. (Foto: Twitter@JoseTakata7)

Explicó que su decisión responde a un compromiso con Chiapas, entidad en la que aseguró haber vivido durante aproximadamente seis décadas.

El aspirante también recordó su participación política junto a Andrés Manuel López Obrador en 2009, cuando ambos recorrieron el mismo distrito electoral durante una campaña de una coalición de partidos progresistas.

De acuerdo con sus declaraciones, aquella experiencia estuvo marcada por el trabajo territorial y las visitas casa por casa.

Asimismo, afirmó que su actual participación busca reivindicar los principios que dieron origen al movimiento político que posteriormente se convirtió en Morena.

López Obrador indicó que respetará los resultados del procedimiento interno y que se sujetará a la decisión de la ciudadanía y al método de selección establecido por el partido.

Pío López Obrador deberá esperar la definición de Morena

El inicio de los recorridos ocurre después de que el aspirante formalizó su intención de participar en el proceso partidista por el Distrito 9 federal de Chiapas.

El aspirante aseguró que respetará la decisión que tome Morena y el resultado del procedimiento interno para definir quién ocupará la coordinación distrital.
El aspirante aseguró que respetará la decisión que tome Morena y el resultado del procedimiento interno para definir quién ocupará la coordinación distrital.

Sus actividades en las colonias forman parte de su acercamiento con la población y no representan, por sí mismas, la definición de una candidatura.

La coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación es la posición a la que busca acceder dentro del procedimiento interno de Morena.

Su eventual participación en una contienda electoral dependerá de las decisiones partidistas correspondientes.

Por ahora, Pío López Obrador aseguró que mantendrá sus recorridos por Tuxtla Gutiérrez y que continuará con el trabajo territorial para exponer sus planteamientos ante los habitantes del distrito.

Con estas actividades, el hermano del expresidente busca fortalecer su presencia entre la ciudadanía mientras avanza el proceso de selección interna de Morena, en el que, según afirmó, respetará la decisión mayoritaria.

Temas Relacionados

Pío López ObradorChiapasMorenaAMLOPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 12 de octubre: Avenidas cerradas por trabajadores del IMSS

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 12 de octubre: Avenidas cerradas por trabajadores del IMSS

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales desde la playa y presume nuevo look

La conductora lució una imagen renovada desde la playa y el salón de belleza, donde compartió un mensaje de optimismo y buenos deseos con sus seguidores

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales desde la playa y presume nuevo look

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre? Se activa marcha lenta por lluvias en diversas líneas del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre? Se activa marcha lenta por lluvias en diversas líneas del Metro

Maestro denunciado por "Lady Croquis" no será suspendido, ataja Rocío Nahle: "Él no hizo nada malo"

La gobernadora de Veracruz solicitó la restitución del profesor de primaria en Martínez de la Torre

Maestro denunciado por "Lady Croquis" no será suspendido, ataja Rocío Nahle: "Él no hizo nada malo"

Clima en Puerto Vallarta: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Puerto Vallarta: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Ronald Johnson celebra golpe de 1.2 toneladas de cocaína contra el narcotráfico en aguas mexicanas

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona

Hidalgo, Sonora y CDMX encabezan lista de cárceles estatales con autogobierno: riñas y suicidios son los que más afectan a los reclusos

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

ENTRETENIMIENTO

Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: de qué trata el show “50 y pico” con el que celebra 35 años de carrera

Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: de qué trata el show “50 y pico” con el que celebra 35 años de carrera

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales desde la playa y presume nuevo look

De vivir en Los Pinos a interpretar a Angélica Rivera: la trayectoria y vida de Sofía Castro

Biblioteca Vasconcelos proyectará cine mexicano de terror y misterio gratis: fechas y cartelera del ciclo Historias de lo extraño

Enjambre anuncia concierto gratis en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será

DEPORTES

José Ramón Fernández rompe con el antiamericanismo para felicitar a las Águilas en su 110 aniversario

José Ramón Fernández rompe con el antiamericanismo para felicitar a las Águilas en su 110 aniversario

André Jardine mantiene su cariño por América: el emotivo mensaje que dedicó en su 110 aniversario

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 5 de la NFL desde México

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”