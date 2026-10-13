Pío López Obrador arranca recorridos en Chiapas tras anunciar sus aspiraciones en Morena

Pío López Obrador afirmó que las muestras de apoyo recibidas reflejan el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.

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Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó recorridos por distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de anunciar su registro al proceso interno de Morena para aspirar a la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 9 federal.

A través de sus redes sociales, el político compartió imágenes y un video de sus visitas, en los que destacó la recepción de habitantes de la capital chiapaneca.

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Durante uno de los encuentros, pobladores le entregaron una corona de flores, mientras él aseguró haber encontrado muestras de entusiasmo, alegría y esperanza entre los vecinos.

López Obrador interpretó estas expresiones como una señal de respaldo al proyecto político de la Cuarta Transformación y afirmó que continuará con sus actividades de acercamiento ciudadano en el distrito electoral.

Pío López Obrador visita ocho colonias de Tuxtla Gutiérrez

En sus primeras actividades, el aspirante recorrió las colonias Las Granjas, Santa Cruz, Shanká Alta, Las Flores, Las Casitas, El Carmen, San Fernando y Nueva Estrella, todas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez.

Las visitas incluyeron Las Granjas, Santa Cruz, Shanká Alta, Las Flores, Las Casitas, El Carmen, San Fernando y Nueva Estrella. Foto: X/@piochiapas

En un mensaje difundido en plataformas digitales, sostuvo que los habitantes lo recibieron con entusiasmo y esperanza. A partir de esas muestras, aseguró que existe respaldo ciudadano a los resultados de los gobiernos vinculados con la Cuarta Transformación.

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Durante sus encuentros, el hermano del exmandatario señaló que buscará mantener el contacto directo con la población mediante visitas domiciliarias y recorridos por las distintas zonas que integran el Distrito 9 federal.

También expresó su compromiso de representar a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, con especial atención a quienes enfrentan mayores necesidades, y mencionó que mantendrá como referencia el principio de Morena de priorizar a los sectores más vulnerables.

El aspirante de Morena promete continuar con visitas casa por casa

Pío López Obrador afirmó que durante sus recorridos se comprometió a respetar los principios, ideales y convicciones de la Cuarta Transformación.

Pío López Obrador inició recorridos por ocho colonias de Tuxtla Gutiérrez tras registrarse en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación del Distrito 9 federal.

Entre los planteamientos que compartió se encuentra su intención de mantener la cercanía con la ciudadanía y continuar con las visitas casa por casa en todo el distrito. Su participación forma parte del proceso interno de Morena para definir la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en esa demarcación.

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Los principales puntos que destacó durante el inicio de sus recorridos son:

Colonias visitadas: Las Granjas, Santa Cruz, Shanká Alta, Las Flores, Las Casitas, El Carmen, San Fernando y Nueva Estrella.

Recepción ciudadana: aseguró haber sido recibido con entusiasmo, alegría y esperanza.

Muestra de apoyo: habitantes le entregaron una corona de flores durante uno de los encuentros.

Compromisos: prometió mantener recorridos casa por casa y representar a los habitantes del distrito.

Proceso interno: busca la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 9 federal, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

¿Por qué Pío López Obrador busca participar en el proceso interno de Morena?

La semana previa a sus recorridos, Pío López Obrador anunció que solicitó su registro ante Morena para participar en la selección de la coordinación distrital.

El hermano de AMLO busca la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 9 federal, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. (Foto: Twitter@JoseTakata7)

Explicó que su decisión responde a un compromiso con Chiapas, entidad en la que aseguró haber vivido durante aproximadamente seis décadas.

El aspirante también recordó su participación política junto a Andrés Manuel López Obrador en 2009, cuando ambos recorrieron el mismo distrito electoral durante una campaña de una coalición de partidos progresistas.

De acuerdo con sus declaraciones, aquella experiencia estuvo marcada por el trabajo territorial y las visitas casa por casa.

Asimismo, afirmó que su actual participación busca reivindicar los principios que dieron origen al movimiento político que posteriormente se convirtió en Morena.

López Obrador indicó que respetará los resultados del procedimiento interno y que se sujetará a la decisión de la ciudadanía y al método de selección establecido por el partido.

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Pío López Obrador deberá esperar la definición de Morena

El inicio de los recorridos ocurre después de que el aspirante formalizó su intención de participar en el proceso partidista por el Distrito 9 federal de Chiapas.

El aspirante aseguró que respetará la decisión que tome Morena y el resultado del procedimiento interno para definir quién ocupará la coordinación distrital.

Sus actividades en las colonias forman parte de su acercamiento con la población y no representan, por sí mismas, la definición de una candidatura.

La coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación es la posición a la que busca acceder dentro del procedimiento interno de Morena.

Su eventual participación en una contienda electoral dependerá de las decisiones partidistas correspondientes.

Por ahora, Pío López Obrador aseguró que mantendrá sus recorridos por Tuxtla Gutiérrez y que continuará con el trabajo territorial para exponer sus planteamientos ante los habitantes del distrito.

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Con estas actividades, el hermano del expresidente busca fortalecer su presencia entre la ciudadanía mientras avanza el proceso de selección interna de Morena, en el que, según afirmó, respetará la decisión mayoritaria.