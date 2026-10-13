Maestro denunciado por "Lady Croquis" no será suspendido, ataja Rocío Nahle: "Él no hizo nada malo"

Maestro denunciado por "Lady Croquis" no será suspendido, ataja Roció Nahle: "Él no hizo nada malo". Captura de pantalla

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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que el maestro José “N”, señalado en el caso conocido como “Lady Croquis”, no será suspendido de su cargo. La mandataria estatal calificó la medida como una injusticia durante su conferencia de prensa matutina del lunes en Xalapa.

El docente, maestro suplente de sexto grado en la primaria Luis Donaldo Colosio, de Martínez de la Torre, fue denunciado penalmente luego de pedir a sus alumnos dibujar un croquis del trayecto de su casa a la escuela. La actividad desató una ola de reclamos de padres de familia que terminó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Qué dijo Rocío Nahle sobre el maestro suspendido

“A mí se me hace una injusticia que al maestro se le haya suspendido, por eso le pedí a la secretaria que se metiera en el tema, porque al maestro no se le puede suspender”, declaró Nahle en su conferencia matutina.

La gobernadora de Veracruz anunció que el profesor José “N” no será separado de su cargo tras la denuncia que una madre de familia, apodada “Lady Croquis”, presentó en su contra por pedir a los alumnos un croquis del trayecto de casa a la escuela. Nahle sostuvo que el docente “no hizo nada malo” y pidió su restitución.

La mandataria precisó que ya habló con la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Raquel Bonilla, para que interviniera directamente en el caso. “No va a ser suspendido, ayer hablé con Raquel, le pedí que se metiera en el tema, ya estaban ella viendo el tema”, remarcó.

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“El maestro tiene que continuar trabajando, si él no hizo nada malo, nada”, agregó la también Nahle, quien dejó en claro que el docente debe ser restituido en sus funciones.

Cómo comenzó el conflicto en la primaria de Martínez de la Torre

El origen del caso se remonta al 7 de octubre, cuando el maestro José “N” dejó como tarea a sus alumnos de sexto grado dibujar un croquis que representara el recorrido entre sus domicilios y la escuela. Dicha actividad figuraba en el libro de texto oficial.

El caso ocurrió en la primaria Luis Donaldo Colosio, donde una madre identificada como Karina “N” adquirió notoriedad en redes sociales después de cuestionar a un docente suplente.

Una madre de familia identificada como Karina “N”, quien se desempeña como tesorera de la Asociación de Padres de Familia del plantel, cuestionó el propósito del ejercicio. Consideró que el docente buscaba conocer la ubicación de las viviendas de los estudiantes, lo que a su juicio representaba un riesgo para su privacidad.

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El reclamo de Karina “N” fue grabado y difundido en redes sociales, donde la mujer fue bautizada como “Lady Croquis”. El video del enfrentamiento con el profesor y el director del plantel se viralizó rápidamente.

La denuncia ante la Fiscalía y las acusaciones contra el docente

La inconformidad por la tarea escolar no se mantuvo aislada. De acuerdo con padres de familia, tres alumnas habrían señalado comportamientos del docente que consideraron inapropiados, entre ellos miradas, gestos y acercamientos físicos.

Encabezados por Karina “N”, un grupo de padres acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar los hechos y solicitar que se investigaran los testimonios de las estudiantes. La denuncia se presentó por presunto “acoso visual” contra el profesor.

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Padres de familia en Veracruz se manifiestan con un cartel de protesta y un mapa ilustrado para denunciar a un maestro por presunto acoso. (Facebook)

Karina “N” encabezó además una manifestación frente a las oficinas de la Fiscalía. “Las niñas comentan que se sintieron agredidas”, fue uno de los señalamientos que hizo públicos durante la protesta.

El profesor José “N” rechazó las acusaciones en su contra. Sostuvo que el conflicto comenzó después de que llamara la atención a varias alumnas por ausentarse durante un ensayo escolar, y aseguró que sus acercamientos durante las clases tuvieron una finalidad académica.

Nahle defiende el trabajo de los maestros en Veracruz

La gobernadora amplió su respaldo al gremio docente durante la misma conferencia. Explicó que Veracruz cuenta con más de 22 mil comunidades, cada una con maestros de preescolar, primaria, nivel indígena o universidad. “A donde voy siempre están los maestros”, afirmó.

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Nahle relató además que algunos docentes le piden reubicaciones a ciudades como Xalapa, Poza Rica o Veracruz tras años de servicio en comunidades alejadas.

Sobre la tarea del croquis, insistió en que se trata de un contenido de formación básica. “Estas actividades de un croquis, de todo lo que sabemos, como nos hemos formado todos, todos”, señaló, antes de reiterar que “es proteger al maestro” y calificar el caso como “una injusticia”.

La mandataria cerró este punto con un llamado a las familias. “Un exhorto respetuoso, pues, a todos los padres de familia para más responsabilidad y apoyo a las escuelas y a los maestros y a las maestras”, expresó.

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Iniciativa legislativa y la postura de Nahle sobre la denuncia en la Fiscalía

El caso también fue vinculado con una iniciativa presentada por el diputado Robertiano Marín, líder de la sección 56 del SNTE. Según se planteó en la conferencia, la propuesta busca permitir acciones legales contra quienes realicen acusaciones falsas o sin sustento contra docentes.

El caso escaló a una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz. (Facebook)

Consultada sobre esa iniciativa, Nahle consideró que no es necesaria una nueva ley porque el supuesto ya está contemplado en la legislación vigente. “Eso ya está en la ley, contra los maestros y contra quien sea. La difamación, la calumnia, el acoso, pues eso está penado por ley”, respondió.

La gobernadora reiteró que su intervención se limitó a pedir a la Secretaría de Educación de Veracruz que atienda el caso. “Aquí sí le pedí a la secretaria que se meta y al maestro se le tiene que restituir”, afirmó.

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Al ser consultada directamente sobre si existían denuncias contra el docente ante la Fiscalía General del Estado, Nahle respondió que no tenía conocimiento de ese procedimiento. “Eso no me lo reportaron”, dijo.

Situación jurídica sin resolución oficial

Hasta el momento no se ha dado a conocer una resolución oficial por parte de la Fiscalía General del Estado respecto a las denuncias presentadas contra el maestro. Tampoco existe confirmación sobre su situación jurídica ni sobre responsabilidades penales o administrativas.

La Secretaría de Educación de Veracruz, por instrucción de la gobernadora, quedó encargada de revisar la situación laboral del docente y gestionar las condiciones para su restitución en el plantel.

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El caso “Lady Croquis” continúa generando debate en redes sociales, donde se han difundido memes y contenidos audiovisuales relacionados con la confrontación original entre Karina “N” y el docente de Martínez de la Torre.