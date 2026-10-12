EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

Cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales. El sospechoso era buscado por las autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y actividades de narcomenudeo. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el intercambio de información con el Gobierno salvadoreño permitió ubicarlo y reconoció la colaboración del gobernador Javier May y de las autoridades estatales.