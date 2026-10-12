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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

La captura fue resultado de un operativo conjunto en Villahermosa, tras el intercambio de información entre México y El Salvador para ubicar al presunto líder criminal

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13:03 hsHoy

Cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales. El sospechoso era buscado por las autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y actividades de narcomenudeo. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el intercambio de información con el Gobierno salvadoreño permitió ubicarlo y reconoció la colaboración del gobernador Javier May y de las autoridades estatales.

Información ampliada:

Cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

Óscar Ariel “N” contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en homicidios, delitos sexuales y actividades de narcomenudeo

La captura de “El Cabra” en Villahermosa fue resultado del intercambio de información entre México y El Salvador, cuyas autoridades lo identificaban como uno de los líderes de la Mara 18. (Crédito: X | @OHarfuch)
La captura de “El Cabra” en Villahermosa fue resultado del intercambio de información entre México y El Salvador, cuyas autoridades lo identificaban como uno de los líderes de la Mara 18. (Crédito: X | @OHarfuch)

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, por un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales. El sospechoso era buscado por las autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y actividades de narcomenudeo.

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Dos personas con equipo táctico y fusiles permanecen en guardia junto a dos vehículos todoterreno sobre un fondo con insignias automotrices. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos personas con equipo táctico y fusiles permanecen en guardia junto a dos vehículos todoterreno sobre un fondo con insignias automotrices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen dos flotas de vehículos robados en Estados Unidos con funciones distintas: una de lujo para sus líderes y otra de carácter táctico para sus células operativas, según una investigación de Los Angeles Times firmada por el periodista Steve Fisher.

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