Ronald Johnson celebra golpe de 1.2 toneladas de cocaína contra el narcotráfico en aguas mexicanas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó en su cuenta de X un operativo conjunto entre la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y la Secretaría de Marina (Semar) que terminó con el aseguramiento de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de seis personas frente a las costas de Oaxaca.
Johnson enmarcó el resultado dentro de las prioridades del presidente Donald Trump, a quien atribuyó la decisión de “debilitar a los cárteles y a los grupos terroristas”. En su publicación, el diplomático sostuvo que “la coordinación da resultados”, ya sea por tierra o por mar.
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El decomiso se sumó a las más de 90 toneladas incautadas por la Semar durante la actual administración mexicana.
El mensaje del embajador Johnson
El embajador afirmó que el operativo “significa menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales”. Agregó que Washington “seguirá ejerciendo presión, dondequiera que operen” los grupos criminales.
Johnson mencionó en su mensaje a la Guardia Costera y a la Semar como las instituciones responsables de la acción conjunta. El diplomático presentó el caso como ejemplo de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, un eje que ha mantenido presencia constante en su comunicación pública desde su llegada como embajador.
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Un operativo a 366 millas náuticas al sur de Huatulco
De acuerdo con información oficial difundida por las autoridades mexicanas, la intercepción ocurrió a aproximadamente 366 millas náuticas al sur de Huatulco, Oaxaca. La embarcación fue detectada durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima.
Para concretar el aseguramiento, la Semar desplegó unidades de superficie y aéreas de la Armada de México. En la embarcación se localizaron 46 bultos con la droga, que las autoridades calificaron como presunta cocaína.
El operativo se dio en el marco de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Semar en funciones de Guardia Costera, en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno, según precisó la dependencia.
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Seis detenidos, cinco de ellos extranjeros
En el operativo fueron detenidas seis personas, de las cuales cinco son de nacionalidad extranjera, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad. Las autoridades no precisaron las identidades de los detenidos ni su situación jurídica específica.
Tanto el cargamento como los detenidos fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, hasta la Vigésima Segunda Zona Naval. Ahí fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El propósito del traslado fue determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada, previo a definir la situación legal de los involucrados en el caso.
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Cifras del decomiso según García Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, difundió el operativo a través de un video en sus redes sociales. El funcionario precisó que el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos.
Según los cálculos oficiales, el decomiso evitó que aproximadamente 2.5 millones de dosis de droga llegaran a la sociedad. García Harfuch no detalló la fecha exacta en que se ejecutó el operativo.
El funcionario resaltó la participación conjunta de la Semar y la Guardia Costera de Estados Unidos como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas por vía marítima entre ambos países.
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Más de 90 toneladas decomisadas en la actual administración
García Harfuch señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas en aguas nacionales.
El funcionario presentó el caso de Oaxaca como parte de ese acumulado, en momentos en que la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos mantiene presencia constante en declaraciones de funcionarios de ambos países.
Semanas atrás, la propia presidenta Sheinbaum había reiterado que se realizan operaciones de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, en el marco de la estrategia conjunta contra el narcotráfico marítimo.
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