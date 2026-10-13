México

Ronald Johnson celebra golpe de 1.2 toneladas de cocaína contra el narcotráfico en aguas mexicanas

Autoridades mexicanas y la Guardia Costera estadounidense aseguraron 1.2 toneladas de droga y arrestaron a seis sospechosos en una embarcación

US Ambassador to Mexico Ronald Johnson addresses attendees at the 5th Binational Convention of the American Society of Mexico (AmSoc) at the Camino Real hotel in Mexico City, Mexico, September 23, 2026. REUTERS/Luis Cortes
US Ambassador to Mexico Ronald Johnson addresses attendees at the 5th Binational Convention of the American Society of Mexico (AmSoc) at the Camino Real hotel in Mexico City, Mexico, September 23, 2026. REUTERS/Luis Cortes
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó en su cuenta de X un operativo conjunto entre la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y la Secretaría de Marina (Semar) que terminó con el aseguramiento de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de seis personas frente a las costas de Oaxaca.

Johnson enmarcó el resultado dentro de las prioridades del presidente Donald Trump, a quien atribuyó la decisión de “debilitar a los cárteles y a los grupos terroristas”. En su publicación, el diplomático sostuvo que “la coordinación da resultados”, ya sea por tierra o por mar.

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El decomiso se sumó a las más de 90 toneladas incautadas por la Semar durante la actual administración mexicana.

El mensaje del embajador Johnson

El embajador afirmó que el operativo “significa menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales”. Agregó que Washington “seguirá ejerciendo presión, dondequiera que operen” los grupos criminales.

Autoridades mexicanas y la Guardia Costera estadounidense aseguraron 1.2 toneladas de droga y arrestaron a seis sospechosos en una embarcación. Captura de pantalla
Autoridades mexicanas y la Guardia Costera estadounidense aseguraron 1.2 toneladas de droga y arrestaron a seis sospechosos en una embarcación. Captura de pantalla

Johnson mencionó en su mensaje a la Guardia Costera y a la Semar como las instituciones responsables de la acción conjunta. El diplomático presentó el caso como ejemplo de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, un eje que ha mantenido presencia constante en su comunicación pública desde su llegada como embajador.

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Un operativo a 366 millas náuticas al sur de Huatulco

De acuerdo con información oficial difundida por las autoridades mexicanas, la intercepción ocurrió a aproximadamente 366 millas náuticas al sur de Huatulco, Oaxaca. La embarcación fue detectada durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima.

Imágenes aéreas y terrestres muestran un operativo marítimo coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Durante la acción en alto mar, embarcaciones militares interceptan una lancha. Posteriormente, personal naval traslada bultos asegurados desde un buque hacia tierra firme, donde los paquetes numerados quedan exhibidos bajo resguardo.

Para concretar el aseguramiento, la Semar desplegó unidades de superficie y aéreas de la Armada de México. En la embarcación se localizaron 46 bultos con la droga, que las autoridades calificaron como presunta cocaína.

El operativo se dio en el marco de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Semar en funciones de Guardia Costera, en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno, según precisó la dependencia.

Seis detenidos, cinco de ellos extranjeros

En el operativo fueron detenidas seis personas, de las cuales cinco son de nacionalidad extranjera, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad. Las autoridades no precisaron las identidades de los detenidos ni su situación jurídica específica.

Tanto el cargamento como los detenidos fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, hasta la Vigésima Segunda Zona Naval. Ahí fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los traficantes trasladaban la droga en una lancha cuando fueron interceptados por elementos de la marina Foto: SeMar
Los traficantes trasladaban la droga en una lancha cuando fueron interceptados por elementos de la marina Foto: SeMar

El propósito del traslado fue determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada, previo a definir la situación legal de los involucrados en el caso.

Cifras del decomiso según García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, difundió el operativo a través de un video en sus redes sociales. El funcionario precisó que el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos.

Según los cálculos oficiales, el decomiso evitó que aproximadamente 2.5 millones de dosis de droga llegaran a la sociedad. García Harfuch no detalló la fecha exacta en que se ejecutó el operativo.

El funcionario resaltó la participación conjunta de la Semar y la Guardia Costera de Estados Unidos como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas por vía marítima entre ambos países.

Más de 90 toneladas decomisadas en la actual administración

García Harfuch señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas en aguas nacionales.

(Crédito: X | @OHarfuch)
(Crédito: X | @OHarfuch)

El funcionario presentó el caso de Oaxaca como parte de ese acumulado, en momentos en que la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos mantiene presencia constante en declaraciones de funcionarios de ambos países.

Semanas atrás, la propia presidenta Sheinbaum había reiterado que se realizan operaciones de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, en el marco de la estrategia conjunta contra el narcotráfico marítimo.

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