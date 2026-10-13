Sofía Castro: Las telenovelas, series y películas en las que ha actuado la hija de Angélica Rivera

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Sofía Castro protagoniza un nuevo capítulo en su carrera: Netflix confirmó este 12 de octubre que ya arrancó la producción de una serie autobiográfica sobre Angélica Rivera, su madre, y será la propia actriz quien la interprete en pantalla. El estreno está previsto para 2027.

Angélica Sofía Sainz Rivera nace en 1996 en la Ciudad de México

Sofía Castro, cuyo nombre de nacimiento es Angélica Sofía Sainz Rivera Peña, nace el 30 de octubre de 1996 en la Ciudad de México. Es hija de la actriz Angélica Rivera y del productor de telenovelas José Alberto Castro, conocido como “El Güero”. Es la mayor de tres hermanas: Fernanda y Regina.

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Por el lado paterno, Sofía es sobrina de la actriz Verónica Castro y prima hermana del cantante Cristian Castro, quien además es su padrino y a quien ella sigue llamando “tío”. Sus padres mantuvieron una relación desde los años noventa, se casaron por el civil y la Iglesia en diciembre de 2004 y se divorciaron en 2008.

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Debuta en la actuación a los 14 años en la telenovela Teresa

La actriz inicia su carrera artística de manera informal, con apariciones en La rosa de Guadalupe (2008-2009) y en el programa La Hora Pico (2007), donde se interpreta a sí misma. También participa en la serie infantil Skimo (2007-2008).

Su debut formal llega con la telenovela Teresa (2010-2011), donde comparte créditos con Angelique Boyer y Fernanda Castillo a los 14 años. En 2013, Sofía Castro relata a Quién que esa experiencia fue la que la hizo decidirse por la actuación como profesión.

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Entre 2011 y 2018 participa en telenovelas como Esperanza del corazón, Cachito de cielo, Por siempre mi amor, La malquerida, El hotel de los secretos, Vino el amor y Por amar sin ley. En 2014 recibe el premio a Mejor Actriz Juvenil y Mejor Revelación Femenina.

El Dragón y Luis Miguel: la serie marcan su etapa adulta

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En 2018, Castro debuta en el cine estadounidense con Monster Party, donde interpreta a Becca, y participa también en la miniserie Luis Miguel: la serie, en el papel de Alina López Portillo Romano.

Entre 2019 y 2020 protagoniza El Dragón: el regreso de un guerrero en el papel de Kenia, personaje que la actriz describe como uno de los que más la marcaron en su trayectoria. En Malverde: el santo patrón (2021-2022) interpreta a Lucrecia Luna, y en El maleficio (2023-2024) da vida a Victoria “Vicky” Montes.

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En 2023 suma Tierra de esperanza, donde interpreta a Valentina Rangel, y la película Snag: Chapter One. En 2025 participa en la serie Con esa misma mirada como Antonia Hidalgo Obregón, y en 2026 se suma al elenco de Hotel todo incluido junto a José Eduardo Derbez, además de grabar en España la serie Infelices para siempre para Vix.

Tierra de Amor y Coraje marca su primer protagónico a los 29 años

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En 2026 Sofía Castro consigue su primer papel protagónico en una telenovela: interpreta a Clara Barrios en Tierra de Amor y Coraje, producción de Televisa a cargo de su propio padre, transmitida en el horario estelar de las 9:00 de la noche. La actriz afirma que el logro llega tras “16 años de preparación, esfuerzo y persistencia” desde su debut en Teresa.

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Vivió más de cien días en Los Pinos cuando su madre fue primera dama

Angélica Rivera se casa con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en 2010 y anuncia su retiro de la actuación. Tras la llegada de Peña Nieto a la presidencia en diciembre de 2012, Castro, sus hermanas y sus medios hermanos —Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini— se mudan a la residencia oficial de Los Pinos.

En entrevista con Reforma en 2013, Castro describe la convivencia familiar como armónica: “Estamos disfrutando mucho esta etapa, somos una familia muy unida, estamos muy contentos, nos la pasamos muy bien”. La actriz también relata a Caras que los miércoles, domingos y las navidades eran momentos reservados exclusivamente para la familia, sin importar la agenda presidencial.

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Sofía Castro fue parte de la familia presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram)

Rivera ejerce como primera dama de México del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Durante ese periodo, Castro continúa sus estudios y, según cuenta a Caras, viaja a Los Ángeles a estudiar actuación mientras su hermana Fernanda se prepara para ingresar a Berklee College of Music en Boston.

Peña Nieto y Rivera se divorcian en 2019, tras concluir el sexenio. En 2024, Rivera retoma la actuación con una nueva versión de Mirada de mujer.

Está casada con Pablo Bernot desde 2024

En el terreno personal, Sofía Castro se casa por el civil con el empresario Pablo Bernot el 7 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México, y celebra posteriormente su boda religiosa en San Miguel de Allende. La pareja mantiene un perfil activo en redes sociales, donde Castro cuenta con millones de seguidores.

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Dos meses después de su boda civil, Sofía Castro y el empresario Pablo Bernot sellaron su amor en una emotiva ceremonia religiosa llevada a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato. (prensadanna / Instagram)

De sus dos hermanas, Fernanda Castro Rivera se dedica a la música como cantante y compositora tras estudiar en Berklee College of Music, mientras que Regina Castro, la menor, vive en Miami junto a su madre y ha expresado intenciones de seguir también el camino de la actuación.

Sofía Castro interpretará a Angélica Rivera en la serie autobiográfica de Netflix

Netflix confirma el 12 de octubre de 2026 el inicio de la producción de una serie autobiográfica sobre Angélica Rivera, a cargo de Pablo Cruz, el mismo productor de Luis Miguel: la serie. El proyecto llegará a la plataforma en 2027 y recorrerá la transformación de Rivera de actriz de telenovelas a primera dama de México.

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Castro será quien interprete a su madre durante su juventud y en algunas de las etapas más complejas de su vida pública. “Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera”, declara la actriz tras el anuncio.

(Instagram/@netflixlat)

La producción todavía no tiene título oficial ni se ha precisado hasta qué punto de la biografía de Rivera llegará la narración, aunque Netflix adelanta que abordará los desafíos de la exposición mediática y los cambios que enfrentó la actriz al dejar su carrera para asumir un papel dentro del entorno presidencial.

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