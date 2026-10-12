Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. @antonioaranda_

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Un presunto operativo de seguridad para detener a un objetivo prioritario en el municipio de Totolapan, Morelos, derivó en un enfrentamiento armado durante la tarde de este lunes. El hecho dejó a tres policías de la Fiscalía General del Estado (FGE) heridos y retenidos, además de bloqueos en la zona.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos confirmó, mediante un comunicado, que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la región.

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Enfrentamiento armado complica presunto operativo

Los hechos se registraron cerca de las tres de la tarde, cuando se desató un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos policiales que participaban en la acción.

Como consecuencia, tres policías de la FGE resultaron heridos y permanecieron retenidos, mientras que integrantes del crimen organizado respondieron con bloqueos en el municipio para evitar la detención del objetivo.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona, RRSS

La reacción de los grupos delictivos tuvo como propósito impedir la sustracción del líder criminal señalado por las autoridades. El reporte no detalla la identidad del objetivo del operativo ni el nombre de la corporación que lo encabezó, más allá de la participación de elementos de la FGE.

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La respuesta de la delincuencia incluyó el cierre de los accesos a Totolapan mediante el uso de combis. Los bloqueos se extendieron también a zonas aledañas al municipio, lo que complicó el desarrollo de la operación policial.

Despliegue institucional y mensaje oficial

Frente a los hechos registrados en Totolapan, la SSPC de Morelos emitió un comunicado en el que confirmó que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad presentes en la zona. La dependencia no detalló cuántos elementos ni qué corporaciones específicas participan en dicho despliegue, más allá de la mención general a la coordinación interinstitucional.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. Captura de pantalla

En el mismo mensaje, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de fuentes oficiales y a reportar cualquier situación relacionada con los hechos a los números de emergencia 911 o de denuncia anónima 089.

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El comunicado de la SSPC no ofrece precisiones adicionales sobre el estado de los policías heridos, el paradero del objetivo del operativo ni un balance total de los bloqueos registrados en el municipio hasta el cierre de esta nota.

Antecedentes de tensión en Totolapan

Totolapan ha sido escenario de episodios similares en meses recientes. En julio de 2025, un operativo interinstitucional encabezado por la FGE, la SSPC estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina ejecutó seis órdenes de cateo simultáneas en el municipio, relacionadas con un grupo delictivo identificado como “La Empresa”, según informó entonces la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en un comunicado oficial.

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Aquel operativo también derivó en bloqueos carreteros y en el incendio de un vehículo por parte de un grupo de habitantes que, de acuerdo con el gobierno estatal, había sido amenazado previamente por un generador de violencia identificado como “El Charlie”. En esa ocasión, las autoridades optaron por dejar dos de los tres vehículos asegurados en el sitio “para evitar una confrontación mayor”, según el comunicado de la Mesa de Coordinación.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. RRSS

Además, en julio de 2025 que, horas antes de ese operativo, se habían registrado al menos siete homicidios en la región oriente de Morelos, en localidades cercanas a Totolapan. De igual manera, en esa misma jornada, pobladores retuvieron patrullas de la Policía Estatal y de la Fiscalía, y obligaron a los uniformados a liberar vehículos asegurados.

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El entonces titular de la SSPC de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó en esa ocasión el aseguramiento de seis casas de seguridad en el municipio, utilizadas presuntamente por el grupo delictivo “La Empresa”.

Esa célula delictiva operaría bajo las órdenes de Júpiter Araujo, identificado por autoridades como cabecilla con presuntos vínculos con alcaldes de la región oriente y de los Altos de Morelos, zona donde se ubica Totolapan.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el operativo registrado esta tarde en Totolapan guarda relación directa con los hechos documentados en julio de 2025, ni si el objetivo señalado por las autoridades pertenece a la misma estructura delictiva mencionada en esos antecedentes.

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