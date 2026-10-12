México

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona

El enfrentamiento habría dejado tres policías de la fiscalía estatal heridos y retenidos por grupos delictivos

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. @antonioaranda_

Guardar

Un presunto operativo de seguridad para detener a un objetivo prioritario en el municipio de Totolapan, Morelos, derivó en un enfrentamiento armado durante la tarde de este lunes. El hecho dejó a tres policías de la Fiscalía General del Estado (FGE) heridos y retenidos, además de bloqueos en la zona.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos confirmó, mediante un comunicado, que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la región.

PUBLICIDAD

Enfrentamiento armado complica presunto operativo

Los hechos se registraron cerca de las tres de la tarde, cuando se desató un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos policiales que participaban en la acción.

Como consecuencia, tres policías de la FGE resultaron heridos y permanecieron retenidos, mientras que integrantes del crimen organizado respondieron con bloqueos en el municipio para evitar la detención del objetivo.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona, RRSS
Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona, RRSS

La reacción de los grupos delictivos tuvo como propósito impedir la sustracción del líder criminal señalado por las autoridades. El reporte no detalla la identidad del objetivo del operativo ni el nombre de la corporación que lo encabezó, más allá de la participación de elementos de la FGE.

PUBLICIDAD

La respuesta de la delincuencia incluyó el cierre de los accesos a Totolapan mediante el uso de combis. Los bloqueos se extendieron también a zonas aledañas al municipio, lo que complicó el desarrollo de la operación policial.

Despliegue institucional y mensaje oficial

Frente a los hechos registrados en Totolapan, la SSPC de Morelos emitió un comunicado en el que confirmó que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad presentes en la zona. La dependencia no detalló cuántos elementos ni qué corporaciones específicas participan en dicho despliegue, más allá de la mención general a la coordinación interinstitucional.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. Captura de pantalla
Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. Captura de pantalla

En el mismo mensaje, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de fuentes oficiales y a reportar cualquier situación relacionada con los hechos a los números de emergencia 911 o de denuncia anónima 089.

El comunicado de la SSPC no ofrece precisiones adicionales sobre el estado de los policías heridos, el paradero del objetivo del operativo ni un balance total de los bloqueos registrados en el municipio hasta el cierre de esta nota.

Antecedentes de tensión en Totolapan

Totolapan ha sido escenario de episodios similares en meses recientes. En julio de 2025, un operativo interinstitucional encabezado por la FGE, la SSPC estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina ejecutó seis órdenes de cateo simultáneas en el municipio, relacionadas con un grupo delictivo identificado como “La Empresa”, según informó entonces la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en un comunicado oficial.

Aquel operativo también derivó en bloqueos carreteros y en el incendio de un vehículo por parte de un grupo de habitantes que, de acuerdo con el gobierno estatal, había sido amenazado previamente por un generador de violencia identificado como “El Charlie”. En esa ocasión, las autoridades optaron por dejar dos de los tres vehículos asegurados en el sitio “para evitar una confrontación mayor”, según el comunicado de la Mesa de Coordinación.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. RRSS
Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. RRSS

Además, en julio de 2025 que, horas antes de ese operativo, se habían registrado al menos siete homicidios en la región oriente de Morelos, en localidades cercanas a Totolapan. De igual manera, en esa misma jornada, pobladores retuvieron patrullas de la Policía Estatal y de la Fiscalía, y obligaron a los uniformados a liberar vehículos asegurados.

El entonces titular de la SSPC de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó en esa ocasión el aseguramiento de seis casas de seguridad en el municipio, utilizadas presuntamente por el grupo delictivo “La Empresa”.

Esa célula delictiva operaría bajo las órdenes de Júpiter Araujo, identificado por autoridades como cabecilla con presuntos vínculos con alcaldes de la región oriente y de los Altos de Morelos, zona donde se ubica Totolapan.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el operativo registrado esta tarde en Totolapan guarda relación directa con los hechos documentados en julio de 2025, ni si el objetivo señalado por las autoridades pertenece a la misma estructura delictiva mencionada en esos antecedentes.

Temas Relacionados

Morelosenfrentamiento armadoNarcobloqueosSSPCNarco en méxicoNarcotraficoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ángela Aguilar y Christian Nodal interpretan a dueto “Amor Eterno” entre críticas y festejos por el cumpleaños de la cantante

Tras la controversia por el uso de fuegos artificiales y una ostentosa cena, la pareja compartió su versión de “Amor Eterno”, el tema de Juan Gabriel

Ángela Aguilar y Christian Nodal interpretan a dueto “Amor Eterno” entre críticas y festejos por el cumpleaños de la cantante

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

El decomiso se suma a las más de 90 toneladas de cocaína aseguradas por la Marina en operaciones marítimas en la presente administración, destacó Omar García Harfuch

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Hija de Sergio Sendel aclara si demandará a Gala Montes por supuesta golpiza en un reality

Valeria Sendel admite un acercamiento con la actriz después del altercado que habría ocurrido en la grabación de un programa de televisión

Hija de Sergio Sendel aclara si demandará a Gala Montes por supuesta golpiza en un reality

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre? Continúan retrasos en Línea B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre? Continúan retrasos en Línea B del Metro

Progol: aquí están los resultados ganadores del sorteo 2354 del lunes 12 de octubre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del último sorteo de Progol

Progol: aquí están los resultados ganadores del sorteo 2354 del lunes 12 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Hidalgo, Sonora y CDMX encabezan lista de cárceles estatales con autogobierno: riñas y suicidios son los que más afectan a los reclusos

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

Comerciantes de Temixco denuncian cobro de piso y extorsiones: buscan crear una red de autoprotección

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y Christian Nodal interpretan a dueto “Amor Eterno” entre críticas y festejos por el cumpleaños de la cantante

Ángela Aguilar y Christian Nodal interpretan a dueto “Amor Eterno” entre críticas y festejos por el cumpleaños de la cantante

Hija de Sergio Sendel aclara si demandará a Gala Montes por supuesta golpiza en un reality

Con sus mejores escenas de Breaking Bad, fans mexicanos despiden a RJ Mitte tras su muerte

La Llorona recorrerá Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y otras alcaldías de CDMX con funciones de entrada libre: fechas, horarios y sedes

Por qué se creó Timbiriche: el experimento del CEA que buscaba destronar a Parchís en los años 80

DEPORTES

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 5 de la NFL desde México

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”

Joel Huiqui y su dura autocrítica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”

Apertura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta