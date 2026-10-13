México

Belinda consiente a su padre en su cumpleaños: le da de comer en la boca y se vuelve viral

La cantante compartió un clip donde abraza y alimenta a Ignacio Peregrín, su papá, durante el festejo familiar que reunió también a su madre y hermano

La cantante Belinda comparte un momento con su familia durante la celebración del cumpleaños de su padre, Ignacio Peregrín. En las imágenes registradas en una mesa decorada con arreglos florales de tonos amarillos y naranjas, la artista abraza a su padre y le ofrece comida en la boca mientras conviven con otros integrantes de su familia.

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Belinda celebra el cumpleaños de su padre, Ignacio Peregrín Gutiérrez, con un video en el que aparece abrazándolo y dándole de comer en la boca. La publicación reúne también una fotografía familiar junto a su madre y su hermano.

La edad del papá de la cantante se desconoce hasta el momento, ya que mantiene un perfil discreto y privado, lo mismo que la mayoría de la familia de Belinda.

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Belinda consiente a su padre con abrazos y comida en la boca

El clip, compartido en las cuentas oficiales de la cantante, muestra el momento en que Belinda se acerca a su padre para alimentarlo directamente, un gesto que refleja “el cariño que existe entre ambos”. La escena se volvió uno de los contenidos más comentados de sus redes ese día.

Junto al video, la intérprete de “Luz sin gravedad” escribió: “Feliz cumple papi, te amamos”. El mensaje acompañó tanto el metraje como una fotografía adicional del festejo.

Belinda consiente a su padre en su cumpleaños: le da de comer en la boca y se vuelve viral
Belinda consiente a su padre en su cumpleaños: le da de comer en la boca y se vuelve viral

La familia completa se reunió para el festejo

La celebración incluyó a Belinda Schüll, madre de la cantante, y a Ignacio Peregrín Schüll, su hermano menor. Los cuatro posaron sonrientes en un ambiente descrito como lleno de cariño, flores y buenos momentos.

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La mesa del festejo estuvo decorada con arreglos florales y detalles coloridos, y que la familia brindó por la vida de don Ignacio. El padre de la cantante mantiene un perfil discreto frente a las cámaras y los medios de comunicación, y que durante la reunión lució relajado.

En la fotografía familiar difundida por Belinda, la cantante aparece inclinada desde atrás para abrazar a sus parientes, luciendo su característica melena pelirroja.

Belinda festeja con su familia (@belindapop)
Belinda festeja con su familia (@belindapop)

Quién es Ignacio Peregrín Gutiérrez, padre de Belinda

El padre de Belinda es médico de origen español y empresario dedicado al sector de la salud. Actualmente se dedica a la venta de material médico en España, donde trabaja junto a su hermano.

Vogue México señala que Peregrín y su hermano son dueños de una fábrica de productos médicos en Madrid, negocio que decidieron extender a México. Esa decisión fue la razón por la que la familia se mudó a la Ciudad de México cuando Belinda tenía cuatro años.

Belinda nació en Madrid y cuenta con nacionalidad española, aunque se naturalizó mexicana tras establecerse en el país. Revista Clase añade que, pese a su perfil discreto en redes sociales, Ignacio Peregrín ha sido “un pilar fundamental” en la vida de su hija y le ha brindado el soporte necesario para que ella se concentre en su carrera artística.

Belinda con su papá
Belinda con su papá

2001 Online describe la química entre padre e hija como “entrañable” y recuerda que Belinda acostumbra compartir con su público los momentos familiares que considera memorables.

¿Qué nacionalidad tiene Belinda?

Belinda nació en Madrid, España, y tiene nacionalidad española de origen. Posteriormente se naturalizó mexicana cuando su familia se mudó a la Ciudad de México, cuando ella tenía cuatro años.

El traslado se debió al negocio de su padre, Ignacio Peregrín Gutiérrez, quien junto a su hermano decidió extender a México la fábrica de productos médicos que tenían en Madrid.

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