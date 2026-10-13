México

Enjambre anuncia concierto gratis en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será

En medio de su gira nacional, la banda ofrecerá un show de entrada libre en el Centro Histórico de la CDMX junto a diversos exponentes musicales en el marco del Vitae Fest

Cinco hombres, todos con gafas de sol, posan de pie. Detrás de ellos, el nombre ENJAMBRE en letras grandes y luminosas, con letras más pequeñas repetidas.
La banda ofrecerá un show de entrada libre en el Centro Histórico de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La banda Enjambre confirmó un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México programado para este 8 de noviembre de 2026 a partir de las 17:00 horas.

El espectáculo forma parte de la segunda edición del Vitae Fest, un encuentro musical multicultural que busca promover la paz y la convivencia en el espacio público capitalino.

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La Plaza de la Constitución recibirá a la agrupación en medio de su gira nacional Daños Luz Tour 2026.

El concierto no contempla costo de boleto para los asistentes y el acceso a la plancha será libre para el público general.

El espectáculo en la capital se agendó entre dos presentaciones de su recorrido nacional, la banda tocará el 5 de noviembre en el Circo Teatro Renacimiento de Campeche y el 13 de noviembre en el Parque Tangamanga de San Luis Potosí.

El grupo compartió el cartel con propuestas musicales de distintos géneros.

Las presentaciones contemplan participaciones de Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha en la misma jornada.

La Plaza de la Constitución recibirá a la agrupación en medio de su gira nacional Daños Luz Tour.
La Plaza de la Constitución recibirá a la agrupación en medio de su gira nacional Daños Luz Tour 2026. (IG: enjambremx)

Enjambre suma una fecha masiva dentro de su gira nacional

La presentación en el Zócalo marcó uno de los compromisos con mayor capacidad de convocatoria para los integrantes Luis Humberto Navejas, Rafael Navejas, Julián Navejas, Ángel Sánchez e Isaac Navejas.

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La alineación originaria de Fresnillo, Zacatecas, promocionó su noveno material discográfico titulado Daños Luz.

El repertorio para la Plaza de la Constitución contempla un recorrido por los temas más conocidos de su trayectoria.

El grupo llega a la explanada capitalina poco después de llenar el Estadio GNP Seguros las noches del 29 y 30 de agosto, donde reunió a más de 120,000 personas en dos jornadas consecutivas con un repertorio de 37 canciones.

Una de las prendas vendidas en los espectáculos de agosto contenía la fecha del evento en el Centro Histórico de la CDMX, lo que adelantó la confirmación realizada por los músicos en sus cuentas oficiales.

La agrupación zacatecana programó su regreso al Zócalo diez años después de su primer show masivo

Esta presentación representó la vuelta de la banda a la Plaza de la Constitución tras su actuación en la Semana de las Juventudes de agosto de 2016.

En aquella ocasión interpretaron 19 temas, entre los que figuraron Impacto, Cámara de Faltas y Manía Cardiaca.

El grupo consolidó su actividad en escenarios de la capital durante 2026 con su participación en el Vive Latino antes de emprender su recorrido por teatros y recintos de diversas entidades del país.

Las autoridades y organizadores esperan dar a conocer el programa de horarios por cada artista a finales de octubre.

El inicio general de las actividades en el escenario principal quedó programado a las 17:00 horas.

El Vitae Fest reunirá diversos géneros musicales con la paz y unidad como eje central

El evento es impulsado por la organización Vitae Global Foundation, la entidad internacional busca difundir expresiones artísticas orientadas al encuentro comunitario, la reconciliación y el respeto mutuo a través de festivales abiertos.

El fundador de la organización, Luis Quinelli, expuso que las actividades pretenden generar espacios de encuentro y diálogo frente a la división social mediante propuestas culturales en plazas urbanas.

La fundación realizó eventos similares en recintos y explanadas de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Roma, con participación de creadores de distintas disciplinas.

Las presentaciones contemplan participaciones de Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha en la misma jornada.
Las presentaciones contemplan participaciones de Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha en la jornada. (IG: vitae.fest)

La edición previa en la capital incluyó un mensaje especial del Papa Francisco

El festival tuvo su primera versión en la Ciudad de México durante mayo de 2025 en el mismo espacio del Centro Histórico.

Aquella jornada reunió a exponentes como Río Roma, La Adictiva, Tren a Marte y Wiinco.

En la edición previa se transmitió un mensaje en video enviado por el ahora fallecido Papa Francisco dirigido a los asistentes reunidos en la Plaza de la Constitución.

“Sé que ustedes están reunidos en el Zócalo y están reunidos para recibir y dar. No están reunidos para estarse callados, sino para hacer lío, algo de movimiento, con alegría, para recibir un mensaje y transmitir un mensaje”, declaró el Pontífice en la grabación proyectada durante el evento de 2025.

Para el ingreso a las actividades de la edición anterior fue necesario utilizar la aplicación digital de la fundación.

Los organizadores mantendrán la comunicación sobre el operativo de acceso y las recomendaciones de protección civil para la jornada de este 8 de noviembre.

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