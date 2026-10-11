Atlante pierde contra Querétaro y ‘Piojo’ Herrera se molesta con reportero: “¿Eres entrenador?”

El director técnico Miguel Herrera comparece en conferencia de prensa tras el partido contra Querétaro. Durante la sesión ante los medios de comunicación, el entrenador se molesta con reportero tras señalarle que no había hecho cambios ante la derrota (Video: @Diegolazo_gg/X)

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Miguel “Piojo” Herrera protagonizó un tenso intercambio con un reportero durante la conferencia de prensa posterior a la derrota del Atlante por 2-0 frente a Querétaro, en el estadio La Corregidora. El entrenador de los Potros de Hierro reaccionó a las críticas sobre sus decisiones tácticas y cuestionó al comunicador: “¿Eres entrenador?”.

El incidente ocurrió después del partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2026, en el que el conjunto azulgrana no consiguió remontar el marcador ni encontrar una respuesta ofensiva ante Gallos Blancos.

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De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, la discusión comenzó cuando un periodista de TVC Deportes, cuestionó los ajustes realizados por Herrera durante el encuentro, particularmente las modificaciones en el esquema defensivo para intentar frenar los ataques del conjunto queretano.

Ante el señalamiento, el estratega defendió sus decisiones y puso en duda que el reportero tuviera los conocimientos necesarios para evaluar los movimientos tácticos del equipo.

“¿Eres entrenador?”, preguntó Herrera al comunicador, quien respondió que no. El técnico insistió entonces en cuestionar sus observaciones y pidió argumentos concretos sobre los cambios que, desde la perspectiva del periodista, no habían funcionado.

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“Entonces, ¿cómo sabes que no tuve un ajuste bueno?”, fue la respuesta que contestó el entrenador del Atlante.

El reportero sostuvo que su análisis se basaba en lo observado durante el encuentro. Sin embargo, Herrera mantuvo su postura y señaló que prefería responder preguntas específicas antes que discutir valoraciones sobre sus decisiones tácticas.

“No te contesto porque no eres entrenador. Entonces, ya hablaste de parte táctica, no lo sabes. Te contestaría si me haces una pregunta en concreto”, dijo Herrera.

El episodio ocurrió en un momento complicado para el Atlante, que necesita sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase final del campeonato.

Querétaro vence 2-0 al Atlante en la jornada 11

Miguel Herrera en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo contra el Querétaro (especial)

La derrota de los Potros de Hierro se construyó con dos anotaciones que condicionaron el desarrollo del partido y dejaron al equipo de Herrera sin capacidad de reacción.

Querétaro abrió el marcador al minuto 25, cuando Santiago Homenchenko convirtió un penalti para colocar el 1-0. La anotación permitió a Gallos Blancos manejar el encuentro con mayor tranquilidad, mientras Atlante buscaba espacios para responder antes del descanso.

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El conjunto visitante tuvo aproximaciones por conducto de Martín Sarrafiore y Luis Puente, pero no consiguió superar la defensa queretana ni encontrar el empate.

La situación se complicó al minuto 50, cuando Denilson Muñoz marcó el segundo gol de Querétaro. La anotación amplió la ventaja de los locales y obligó al Atlante a adelantar sus líneas para intentar reducir la diferencia.

Aunque los Potros buscaron descontar durante la segunda mitad, sus aproximaciones no se tradujeron en goles. Querétaro conservó el control del marcador hasta el silbatazo final y consiguió tres puntos importantes para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

El resultado dejó expuestas las dificultades ofensivas del Atlante, que no logró capitalizar sus oportunidades y tampoco encontró una fórmula para revertir la desventaja.

¿Cómo va el Atlante en la Liga MX? Posición y estadísticas del Apertura 2026

Atlante perdió contra Querétaro en la Jornada 11 (Atlante FC/FB)

El tropiezo ante Querétaro representa un nuevo obstáculo para el Atlante en su objetivo de competir por los primeros lugares del futbol mexicano. Después de 11 jornadas, los Potros se ubicaban en el decimoquinto puesto de la clasificación, con 11 puntos.

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El balance atribuido al equipo de Miguel Herrera era de tres victorias, dos empates y seis derrotas, con 12 goles anotados y 17 recibidos, para una diferencia de menos cinco.

Las cifras reflejan una campaña irregular, marcada por las dificultades para mantener la estabilidad defensiva y aprovechar las oportunidades frente al arco rival. La derrota por 3-0 ante Pachuca y el posterior 2-0 frente a Querétaro evidenciaron los problemas del conjunto para responder cuando sus adversarios toman ventaja.

En contraste, el Atlante también consiguió resultados favorables, como la victoria por 4-2 ante Monterrey, que mostró su capacidad para generar peligro ofensivo. Sin embargo, la falta de continuidad en sus actuaciones ha complicado su avance en la tabla.

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Para Herrera, el desafío consiste en encontrar un funcionamiento que permita al equipo competir con mayor regularidad, reducir los errores defensivos y mejorar su producción goleadora.

El panorama cobra relevancia por el regreso del Atlante a la máxima categoría después de 12 años de ausencia. La institución busca consolidarse en la Liga MX, por lo que cada jornada representa una oportunidad para recuperar terreno y acercarse a los puestos de clasificación.

Piojo Herrera enfrenta presión tras la derrota

El enfrentamiento con el periodista añadió tensión a una noche en la que los resultados deportivos concentraron las principales críticas.

El próximo compromiso ante Pumas será una nueva oportunidad para que los azulgranas intenten corregir sus deficiencias y sumen puntos en el campeonato. El cuerpo técnico tendrá que trabajar en la respuesta defensiva y en la generación de oportunidades de gol si pretende mejorar su posición.

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Los resultados determinarán si el equipo puede acercarse a la zona de clasificación y dar estabilidad a su proyecto en la Liga MX.