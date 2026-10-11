México Deportes

Atlante pierde contra Querétaro y ‘Piojo’ Herrera se molesta con reportero: “¿Eres entrenador?”

El resultado agravó el panorama del Atlante en el Apertura 2026, torneo en el que el equipo busca consolidarse en su regreso a la Liga MX

El director técnico Miguel Herrera comparece en conferencia de prensa tras el partido contra Querétaro. Durante la sesión ante los medios de comunicación, el entrenador se molesta con reportero tras señalarle que no había hecho cambios ante la derrota (Video: @Diegolazo_gg/X)
Guardar

Miguel “Piojo” Herrera protagonizó un tenso intercambio con un reportero durante la conferencia de prensa posterior a la derrota del Atlante por 2-0 frente a Querétaro, en el estadio La Corregidora. El entrenador de los Potros de Hierro reaccionó a las críticas sobre sus decisiones tácticas y cuestionó al comunicador: “¿Eres entrenador?”.

El incidente ocurrió después del partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2026, en el que el conjunto azulgrana no consiguió remontar el marcador ni encontrar una respuesta ofensiva ante Gallos Blancos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, la discusión comenzó cuando un periodista de TVC Deportes, cuestionó los ajustes realizados por Herrera durante el encuentro, particularmente las modificaciones en el esquema defensivo para intentar frenar los ataques del conjunto queretano.

Ante el señalamiento, el estratega defendió sus decisiones y puso en duda que el reportero tuviera los conocimientos necesarios para evaluar los movimientos tácticos del equipo.

“¿Eres entrenador?”, preguntó Herrera al comunicador, quien respondió que no. El técnico insistió entonces en cuestionar sus observaciones y pidió argumentos concretos sobre los cambios que, desde la perspectiva del periodista, no habían funcionado.

PUBLICIDAD

“Entonces, ¿cómo sabes que no tuve un ajuste bueno?”, fue la respuesta que contestó el entrenador del Atlante.

El reportero sostuvo que su análisis se basaba en lo observado durante el encuentro. Sin embargo, Herrera mantuvo su postura y señaló que prefería responder preguntas específicas antes que discutir valoraciones sobre sus decisiones tácticas.

“No te contesto porque no eres entrenador. Entonces, ya hablaste de parte táctica, no lo sabes. Te contestaría si me haces una pregunta en concreto”, dijo Herrera.

El episodio ocurrió en un momento complicado para el Atlante, que necesita sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase final del campeonato.

Querétaro vence 2-0 al Atlante en la jornada 11

Miguel Herrera conferencia de prensa Querétaro Liga MX Apertura 2026 Jornada 11
Miguel Herrera en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo contra el Querétaro (especial)

La derrota de los Potros de Hierro se construyó con dos anotaciones que condicionaron el desarrollo del partido y dejaron al equipo de Herrera sin capacidad de reacción.

Querétaro abrió el marcador al minuto 25, cuando Santiago Homenchenko convirtió un penalti para colocar el 1-0. La anotación permitió a Gallos Blancos manejar el encuentro con mayor tranquilidad, mientras Atlante buscaba espacios para responder antes del descanso.

El conjunto visitante tuvo aproximaciones por conducto de Martín Sarrafiore y Luis Puente, pero no consiguió superar la defensa queretana ni encontrar el empate.

La situación se complicó al minuto 50, cuando Denilson Muñoz marcó el segundo gol de Querétaro. La anotación amplió la ventaja de los locales y obligó al Atlante a adelantar sus líneas para intentar reducir la diferencia.

Aunque los Potros buscaron descontar durante la segunda mitad, sus aproximaciones no se tradujeron en goles. Querétaro conservó el control del marcador hasta el silbatazo final y consiguió tres puntos importantes para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

El resultado dejó expuestas las dificultades ofensivas del Atlante, que no logró capitalizar sus oportunidades y tampoco encontró una fórmula para revertir la desventaja.

¿Cómo va el Atlante en la Liga MX? Posición y estadísticas del Apertura 2026

Atlante contra Querétaro Liga MX Apertura 2026 Jornada 11
Atlante perdió contra Querétaro en la Jornada 11 (Atlante FC/FB)

El tropiezo ante Querétaro representa un nuevo obstáculo para el Atlante en su objetivo de competir por los primeros lugares del futbol mexicano. Después de 11 jornadas, los Potros se ubicaban en el decimoquinto puesto de la clasificación, con 11 puntos.

El balance atribuido al equipo de Miguel Herrera era de tres victorias, dos empates y seis derrotas, con 12 goles anotados y 17 recibidos, para una diferencia de menos cinco.

Las cifras reflejan una campaña irregular, marcada por las dificultades para mantener la estabilidad defensiva y aprovechar las oportunidades frente al arco rival. La derrota por 3-0 ante Pachuca y el posterior 2-0 frente a Querétaro evidenciaron los problemas del conjunto para responder cuando sus adversarios toman ventaja.

En contraste, el Atlante también consiguió resultados favorables, como la victoria por 4-2 ante Monterrey, que mostró su capacidad para generar peligro ofensivo. Sin embargo, la falta de continuidad en sus actuaciones ha complicado su avance en la tabla.

Para Herrera, el desafío consiste en encontrar un funcionamiento que permita al equipo competir con mayor regularidad, reducir los errores defensivos y mejorar su producción goleadora.

El panorama cobra relevancia por el regreso del Atlante a la máxima categoría después de 12 años de ausencia. La institución busca consolidarse en la Liga MX, por lo que cada jornada representa una oportunidad para recuperar terreno y acercarse a los puestos de clasificación.

Piojo Herrera enfrenta presión tras la derrota

El enfrentamiento con el periodista añadió tensión a una noche en la que los resultados deportivos concentraron las principales críticas.

El próximo compromiso ante Pumas será una nueva oportunidad para que los azulgranas intenten corregir sus deficiencias y sumen puntos en el campeonato. El cuerpo técnico tendrá que trabajar en la respuesta defensiva y en la generación de oportunidades de gol si pretende mejorar su posición.

Los resultados determinarán si el equipo puede acercarse a la zona de clasificación y dar estabilidad a su proyecto en la Liga MX.

Temas Relacionados

Piojo HerreraClub AtlanteClub QuerétaroLiga MXApertura 2026mexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Entre los señalados por el Departamento del Tesoro aparece Rafael Buenrostro Martín, empresario y exfuncionario identificado la prensa como promotor del proyecto político de Ramírez

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Américo Villarreal niega que EEUU le haya revocado la visa: “No he tenido comunicado por ningún medio”

Durante el Consejo Nacional de Morena, también habló sobre los resultados de seguridad en la entidad y la unidad del partido

Américo Villarreal niega que EEUU le haya revocado la visa: “No he tenido comunicado por ningún medio”

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

La agresión ocurrió al sur de la entidad, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del sábado 10 de octubre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del sábado 10 de octubre

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

Ataque armado deja un policía herido en Chipilo, Puebla: despliegan operativo con apoyo federal para detener a responsables

ENTRETENIMIENTO

Ramón Ayala se fue sin decir adiós de La México: concierto de despedida concluye en desalojo

Ramón Ayala se fue sin decir adiós de La México: concierto de despedida concluye en desalojo

¿De qué murió Álvaro Pava? La voz de La Sonora Dinamita se apagó en Monterrey a los 65 años

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

La relación entre Andrea Legarreta y Timbiriche: de la cercanía como fan a ignorar al elenco de la nueva serie

Viviana Chávez nos habla de la obra “Si no me acuerdo de ti”

DEPORTES

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal

De los Hermanos Rodríguez a Checo Pérez: los pilotos que enorgullecen a México en el automovilismo

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Checo Pérez defendió su clasificación y aseguró que solo quienes entienden el deporte valoran su vuelta