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Atlas vs Chivas, EN VIVO: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío del Apertura 2026

El Estadio Jalisco albergará una nueva edición del Clásico Tapatío, en medio de los planes del Atlas para construir un nuevo inmueble

Escudos de Atlas y Club Deportivo Guadalajara con las letras doradas VS al centro sobre el césped de un estadio iluminado.
Atlas vs Chivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Liga MX regresa a la actividad después del parón internacional con uno de los partidos más esperados de la Jornada 11 del Apertura 2026: el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, que se disputará este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco.

Chivas llega ubicado en el tercer lugar de la clasificación, aunque no consiguió ganar en sus dos compromisos más recientes de Liga MX. Por su parte, Atlas ocupa el sexto puesto, empatado en puntos con Querétaro y León, pero ubicado por diferencia de goles.

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Uno de los aspectos que buscará corregir el conjunto rojinegro es su desempeño defensivo, luego de recibir 17 anotaciones en el torneo.

El partido también tendrá un ingrediente especial por el escenario. El Estadio Jalisco albergará una nueva edición del Clásico Tapatío, en medio de los planes del Atlas para construir un nuevo inmueble, por lo que este encuentro podría formar parte de las últimas ediciones del derbi en el histórico recinto.

Antecedentes y últimos resultados del Atlas vs Chivas

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

De acuerdo con la base de datos de Transfermarkt, desde la instauración de los torneos cortos en el futbol mexicano en 1996, Chivas domina el historial del Clásico Tapatío, con 30 victorias, 23 empates y 22 triunfos del Atlas, para un total de 75 enfrentamientos.

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Sin embargo, los últimos cinco partidos muestran resultados repartidos entre ambos equipos, con tres victorias rojiblancas y dos rojinegras, además de un empate en los registros más recientes proporcionados.

Estos fueron los últimos cinco resultados:

  • Clausura 2026, Jornada 10: Atlas 1-2 Chivas.
  • Apertura 2025, Jornada 15: Chivas 4-1 Atlas.
  • Clausura 2025, Jornada 17: Atlas 1-1 Chivas.
  • Apertura 2024, Play-In: Chivas 1-2 Atlas.
  • Apertura 2024, Jornada 11: Chivas 2-3 Atlas.

¿Dónde ver el Atlas vs Chivas en vivo?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se disputará este sábado 10 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del partido, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, estará disponible en Canal 5, TUDN y ViX.

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