Desastre para Checo Pérez: el choque con Stroll lo deja fuera de la sprint y la qualy lo relega al puesto 20 en Singapur

(REUTERS/Edgar Su)

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Este sábado, Sergio “Checo” Pérez vivió una jornada complicada en el Gran Premio de Singapur 2026. Después de abandonar la carrera sprint por un contacto con Lance Stroll, el piloto mexicano tampoco consiguió mejorar su situación en la clasificación y arrancará desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo.

Desde el pasado jueves, el integrante de Cadillac había señalado que el trazado callejero de Marina Bay podía representar una oportunidad para la escudería estadounidense, especialmente si las condiciones de carrera favorecían a los pilotos que buscaban acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, el incidente con Stroll frustró sus posibilidades durante la sprint.

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Checo Pérez abandona la carrera sprint tras choque con Lance Stroll

(REUTERS/Jakub Porzycki)

La actividad del mexicano ya había comenzado con dificultades el viernes, cuando sufrió una salida de pista durante la clasificación sprint y dañó el alerón delantero. El incidente lo dejó en la posición 20 para la carrera corta.

Durante la arrancada de la sprint, Pérez comenzó a recuperar posiciones, pero el contacto con Lance Stroll provocó que ambos pilotos abandonaran. Tras lo sucedido, el mexicano explicó que no esperaba que el canadiense le cerrara el paso.

“Estaba por el interior en la curva 16 junto a Lance y no esperaba que me cerrara el paso ahí; cuando lo hizo, intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. Acabé bloqueando los neumáticos y no hubo nada que pudiera haber hecho”, declaró ante los medios.

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Para Checo, el desenlace representó una oportunidad perdida, pues solo 14 de los 22 autos que arrancaron consiguieron cruzar la meta.

“Sí, fue una lástima porque era una buena oportunidad. Aunque la carrera es bastante corta, espero que tengamos estas condiciones más adelante en la semana”, añadió.

Lance Stroll evita pronunciarse sobre el incidente

(REUTERS/Ng Han Guan)

Por su parte, el piloto canadiense evitó profundizar en el contacto con su antiguo compañero de Racing Point y aseguró que todavía no había revisado lo ocurrido.

“Aún no lo he visto. No sé exactamente qué pasó. Me golpearon. Simplemente me golpearon. Fue mala suerte”, comentó.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación del GP de Singapur?

(REUTERS/Jakub Porzycki)

La jornada tampoco mejoró para el mexicano en la clasificación del Gran Premio. Pérez registró un tiempo de 1:35.123 y terminó en la posición 20, por lo que partirá desde el fondo de la parrilla, de acuerdo con los resultados compartidos.

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Su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, finalizó en el puesto 21 con un registro de 1:35.984. Mientras tanto, Max Verstappen encabezó la clasificación con una vuelta de 1:31.373 para Red Bull.

La parrilla todavía podría modificarse si se anuncian sanciones o ajustes posteriores, pero, con los resultados actuales, Checo tendrá que remontar desde la vigésima posición en una carrera en la que Cadillac buscará dejar atrás los problemas del sábado.

Parrilla de salida del GP de Singapur 2026

(REUTERS/Caroline Chia)

Max Verstappen — Red Bull Charles Leclerc — Ferrari Lewis Hamilton — Ferrari Andrea Kimi Antonelli — Mercedes Lando Norris — McLaren George Russell — Mercedes Oscar Piastri — McLaren Pierre Gasly — Alpine Liam Lawson — Racing Bulls Arvid Lindblad — Racing Bulls Nico Hülkenberg — Audi Oliver Bearman — Haas Esteban Ocon — Haas Carlos Sainz — Williams Gabriel Bortoleto — Audi Franco Colapinto — Alpine Fernando Alonso — Aston Martin Alexander Albon — Williams Lance Stroll — Aston Martin Sergio Pérez — Cadillac Valtteri Bottas — Cadillac Isack Hadjar — Red Bull