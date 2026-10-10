Genoa consigue su primera victoria en la Serie A pese al autogol de Johan Vásquez ante Fiorentina

El conjunto dirigido por Daniele De Rossi se impusieron 2-1 en el Luigi Ferraris, alcanzando cuatro unidades y subiendo al puesto 17 después de sumar apenas un punto en cinco partidos. (Instagram/ @genoacfc)

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En Génova, el alivio llegó con un triunfo que tuvo de todo: una salida intensa, dos goles en pocos minutos y un final de alta tensión. Genoa venció 2-1 a Fiorentina en el Luigi Ferraris para conseguir su primera victoria en la Serie A, aunque la jornada dejó un cierre adverso para Johan Vásquez.

El defensor mexicano, capitán del equipo, había sido parte de una tarde controlada hasta que un centro de Álex Jiménez terminó en su propia portería.

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Genoa venció 2-1 a la Fiorentina y consiguió su primer triunfo de la temporada en la Serie A.

El autogol reactivó a Fiorentina, pero Genoa sostuvo la ventaja y convirtió los tres puntos en un respiro después de un inicio de temporada complicado.

El resultado cortó una racha sin victorias para el equipo de Daniele De Rossi, que había sumado apenas un punto en sus primeros cinco partidos.

Fiorentina reaccionó, pero Genoa sostuvo tres puntos vitales

El equipo local salió con mayor determinación y encontró respuestas rápidas en ataque. La necesidad de ganar se reflejó en un arranque que desordenó a Fiorentina y le permitió al Genoa tomar una diferencia que parecía suficiente antes del descanso.

Milutin Osmajić abrió el marcador durante los primeros minutos y le dio a Genoa una ventaja temprana en un partido marcado por la urgencia de sumar.

Junior Messias amplió la cuenta poco después. El 2-0 dio tranquilidad a los locales, que pudieron controlar varios pasajes de la primera mitad.

Johan fue titular, llevó el brazalete de capitán y completó los 90 minutos como parte de una defensa que resistió la presión visitante en el cierre.

La reacción de Fiorentina llegó a los 73 minutos. Álex Jiménez envió un centro y Vásquez intentó interceptar el balón dentro del área, pero su desvío terminó en su propia puerta.

Milutin Osmajić y Junior Messias marcaron los goles que dan la ventaja temprana al Genoa. (X/ @GenoaCFC)

Así, el descuento de Fiorentina cambió el tono de un partido que el Genoa parecía tener bajo control. Pese a ello, el equipo local resistió el empuje visitante y protegió una ventaja que necesitaba para salir de su racha sin triunfos. Ahora alcanzó cuatro puntos, y se ubica en el puesto 17.

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El autogol contrastó con los goles de Johan en septiembre

El error ante el Fiorentina llega después de una racha en la que el central había aportado soluciones ofensivas para un Genoa con dificultades para convertir. Sus apariciones en el área rival resultaron decisivas en dos partidos consecutivos.

Frente a Frosinone , Vásquez marcó el 1-1 que le dio a Genoa su primer punto de la campaña. Esa jornada terminó con su expulsión , por lo que quedó fuera del duelo posterior contra Parma .

Ante Südtirol , por la Copa Italia , ingresó desde el banco y anotó de cabeza a los 87 minutos . El gol definió el 1-0 y clasificó al equipo a los octavos de final.

Esa anotación coincidió con sus 150 partidos en Italia y lo dejó con dos goles oficiales en el inicio de la temporada.

Johan Vásquez anotó un autogol al minuto 73 en la victoria de su equipo ante la Fiorentina. (Instagram/ @genoacfc)

El Genoa ya había perdido ante Napoli, Lazio, Como y Parma, además del empate con Frosinone. La victoria de hoy no resuelve su posición en la tabla, pero interrumpió un inicio que mantenía al club bajo extrema presión.

La Selección Mexicana y el Atlético de Madrid aumentan la expectativa sobre Vásquez

Johan regresó a Italia después de una Fecha FIFA exigente. Jugó los 90 minutos en la derrota 3-0 contra Estados Unidos y participó en la caída 2-0 ante Chile, resultados que dejaron a México sin triunfos en el inicio de ciclo de Rafa Márquez.

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Tras el partido frente a los estadounidenses, el defensor pidió asumir la derrota como una responsabilidad colectiva tras los errores.

Su rol de referente con el Tri coincide con la capitanía en el Genoa , una condición que amplifica el análisis de sus aciertos y equivocaciones.

En paralelo, el Atlético de Madrid aparece como uno de los clubes que estaría siguiendo su evolución. Vásquez tiene contrato con su club hasta 2028 y no existe una oferta formal conocida.

El capitán del Genoa viene de sumar minutos en la reciente Fecha FIFA con la Selección Mexicana, con los refelectores puestos en su futuro. REUTERS/Eloisa Sanchez

El próximo desafío del Genoa será ante Roma, en un partido que pondrá otra vez a Johan Vásquez bajo los reflectores.

Después de una tarde que mezcló el alivio del primer triunfo, el peso de un autogol y la exigencia de la capitanía, el mexicano tendrá una nueva oportunidad para que su nombre vuelva a aparecer por las razones que ya le dieron aire al equipo.