Postal especial de El Laberinto del Fauno en 3D: cómo conseguirla y a partir de cuándo

Un collage estilo scrapbook muestra al director Guillermo del Toro con su estatuilla Óscar, rodeado de elementos gráficos y personajes de su película El Laberinto del Fauno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Laberinto del Fauno volverá a las salas mexicanas el próximo 15 de octubre a través de Cinépolis, cadena que regalará una postal coleccionable a quienes asistan a las funciones del reestreno. La promoción conmemora los 20 años del estreno de la cinta dirigida por Guillermo del Toro, que regresa con una restauración en 4K y una conversión a 3D supervisada personalmente por el cineasta.

La dinámica para obtener la postal es directa: los espectadores serán acreedores el obsequio por cada boleto comprado, entregado al momento de ingresar a la sala correspondiente. La entrega estará disponible hasta agotar existencias, por lo que la cadena recomienda no esperar demasiado para asistir a las funciones programadas.

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El reestreno será exclusivo de Cinépolis y estará disponible en más de 300 complejos seleccionados de la República Mexicana. La preventa de boletos ya se encuentra habilitada a través de la cartelera oficial de la cadena, donde los usuarios pueden consultar la disponibilidad de funciones en su complejo más cercano.

La postal conmemorativa no forma parte del precio del boleto, sino que se trata de un obsequio adicional que acompaña a la experiencia del reestreno. Cada espectador recibirá una unidad al momento de ingresar a la función, siempre que el complejo cuente con existencias disponibles ese día.

La restauración en 4K y la conversión a 3D, supervisadas por Guillermo del Toro

Guillermo del Toro attends the opening night celebration for the Lucas Museum of Narrative Art ahead of its public opening in Los Angeles, California, US, September 19, 2026. REUTERS/Daniel Cole

La nueva versión de El Laberinto del Fauno parte de una restauración completa en 4K, a la que se sumó una conversión a 3D realizada bajo la supervisión directa de Guillermo del Toro. El objetivo del director fue permitir que una nueva generación de espectadores conociera la película en pantalla grande sin tratarla como una pieza de museo.

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La conversión a la tercera dimensión tiene una particularidad que el propio cineasta ha destacado en distintas presentaciones públicas: el proceso fue realizado íntegramente por artistas y técnicos, sin recurrir a inteligencia artificial. Del Toro explicó este verano, durante el San Diego Comic-Con, que eligió el proceso manual para que las decisiones sobre profundidad quedaran en manos de artistas humanos.

“Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte”, declaró Del Toro al referirse a la restauración de la cinta, en una postura que vinculó directamente con su rechazo al uso de herramientas automatizadas en procesos creativos. El director calificó previamente a la inteligencia artificial como una tecnología capaz únicamente de producir “protectores de pantalla semicompetentes”.

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El reestreno coincidió con el cumpleaños 62 de Guillermo del Toro

“El Laberinto del Fauno” regresa a los cines de México por su 20 aniversario. (IG: gdtreal)

La fecha elegida para el relanzamiento internacional de la cinta no fue casual: el 9 de octubre, día en que se estrenó la versión restaurada en Estados Unidos, coincidió con el cumpleaños 62 de Guillermo del Toro. El director nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México.

En Estados Unidos, la distribución del reestreno estuvo a cargo de Cineverse en alianza con Fathom Entertainment, compañías que proyectaron la cinta en cines de todo el país entre el 8 y el 15 de octubre. La presentación en 3D utilizó tecnología de la empresa Barco, especializada en soluciones de alto rango dinámico para salas de cine.

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Para el mercado mexicano y el resto de América Latina, los derechos de distribución del reestreno quedaron en manos de Cinépolis Distribución, mientras que StudioCanal se encargó de los territorios de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Australia. La versión restaurada tuvo además una presentación especial en la sección Cannes Classics del Festival de Cannes el 12 de mayo pasado.

De qué trata El Laberinto del Fauno, la cinta que cumple dos décadas

(REUTERS/Warner Bros.)

El Laberinto del Fauno se estrenó originalmente en el Festival de Cannes el 27 de mayo de 2006, antes de llegar a las salas comerciales de España el 11 de octubre de ese año y a México el 20 de octubre. La cinta, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, combina elementos de fantasía oscura con un contexto histórico ambientado en la España de la posguerra civil.

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La historia sigue a una niña llamada Ofelia, quien descubre un laberinto habitado por criaturas mágicas mientras su familia se instala en un puesto militar controlado por su padrastro, un oficial del régimen franquista. La cinta combina la crudeza de la violencia política con elementos de cuento de hadas, un sello distintivo en la filmografía del director mexicano.

La producción obtuvo seis nominaciones al Oscar en su momento y se consolidó como una de las piezas más reconocidas en la carrera de Del Toro, quien actualmente también celebra el reconocimiento obtenido por su adaptación de Frankenstein, estrenada en 2025 a través de Netflix.

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