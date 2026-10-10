México

Penal de Mazatlán reanuda visitas familiares tras la jornada de violencia que dejó 12 muertos

La SSP Sinaloa confirmó que hubo acceso este sábado y detalló que continuarán el próximo domingo 11 de octubre en horarios establecidos

Familiares de reclusos el pasado 8 de octubre a las afueras del centro penitenciario El Castillo. (Imagen ilustrativa) FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Familiares de reclusos el pasado 8 de octubre a las afueras del centro penitenciario El Castillo. (Imagen ilustrativa) FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que se permitió el acceso de familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) al Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, este sábado 10 de octubre, y que las visitas continuarán el próximo domingo 11 de octubre en horarios establecidos, tras los dos días de violencia que dejaron 12 personas fallecidas y 17 heridas. La medida se tomó al tiempo que las revisiones por parte de las autoridades continuaron en el interior del penal.

Las visitas habían quedado suspendidas desde el 8 de octubre, cuando una riña en los módulos cuatro y cinco del penal dejó nueve internos y un niño fallecidos. El menor, quien tenía dos años de edad, se encontraba de visita.

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Un segundo enfrentamiento, registrado la mañana del 9 de octubre, sumó dos víctimas más con arma punzocortante, lo que elevó el saldo a 12 fallecidos.

El comunicado publicado este día en las redes sociales de la SSP recordó que el Grupo Interinstitucional se encuentra en el centro penitenciario brindando apoyo, tal como lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad a nivel federal, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de las visitas como de las propias personas privadas de la libertad. La dependencia estatal reiteró su “compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el fortalecimiento de la seguridad del sistema penitenciario”.

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Nueve de los 17 heridos recibieron de alta médica

De las 17 personas privadas de la libertad que resultaron lesionadas en el primer enfrentamiento, nueve fueron dadas de alta médica debido a su mejoría, mientras el resto permaneció bajo atención hospitalaria, según informó la SSP la tarde del 9 de octubre.

Datos oficiales sobre ese primer enfrentamiento revelaron que el personal de custodia escuchó las detonaciones durante el primer episodio y activó la alerta roja, lo que permitió la intervención del Grupo Interinstitucional, integrado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Ese grupo permaneció desplegado dentro de las instalaciones durante las revisiones posteriores.

Fuerzas Armadas vigilan el Centro Penitenciario El Castillo tras las agresiones entre internos que dejaron 12 muertos. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Fuerzas Armadas vigilan el Centro Penitenciario El Castillo tras las agresiones entre internos que dejaron 12 muertos. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, descartó que un grupo armado externo hubiera ingresado al penal y atribuyó el primer hecho a un enfrentamiento entre internos. “Es negativo que haya entrado un grupo aquí al penal”, afirmó ante la pregunta directa de un reportero.

Datos preliminares indicaron que las armas utilizadas en el primer episodio fueron de tipo corto, calibre nueve milímetros, y las autoridades localizaron dos de ellas al interior del penal. En el segundo enfrentamiento, en cambio, se registró con arma punzocortante y dejó a dos internos sin vida.

Posteriormente la fiscal del estado reveló que fueron localizados indicios de disparos de arma larga en el penal de Mazatlán.

La Fiscalía investigó ambos hechos como homicidio doloso

La fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación el mismo día del primer hecho, bajo la hipótesis de homicidio doloso. Hasta el momento de su declaración, ningún cuerpo había sido entregado a los familiares, pues los fallecidos permanecían en el Servicio Médico Forense de Mazatlán, donde ya se realizaron las necropsias, en espera de las identificaciones formales ante el Ministerio Público.

Sánchez Kondo precisó que del primer hecho se aseguraron armas cortas y se recabaron indicios balísticos correspondientes tanto a arma larga como a arma corta. Sobre cómo ingresaron las armas de fuego al penal, indicó que ese punto formaba parte de las líneas de investigación en desarrollo, en coordinación con las autoridades del centro penitenciario.

La funcionaria evitó confirmar o descartar versiones extraoficiales sobre la identidad de uno de los fallecidos del primer enfrentamiento, entre quienes se mencionó a un hombre identificado como “El Owen”, señalado como hermano de “El Casco” y “El Gabito”, líderes de una célula de Los Chapitos. “No tenemos hasta este momento las identificaciones oficiales o formalizadas por parte de los familiares”, respondió la fiscal.

La CEDH Sinaloa exigió acciones urgentes y la gobernadora anunció un nuevo penal

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) exigió a las autoridades penitenciarias implementar acciones urgentes para garantizar la seguridad y gobernabilidad del penal. El organismo calificó lo ocurrido como un hecho que “advirtieron múltiples violaciones a los derechos humanos” de las personas privadas de la libertad y dictó medidas precautorias y cautelares.

La CEDH confirmó que está en contacto con familiares de las víctimas. Crédito: Facebook - Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa
La CEDH confirmó que está en contacto con familiares de las víctimas. Crédito: Facebook - Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa

La CEDH exhortó también a generar canales de comunicación con la ciudadanía, después de que la tarde del 9 de octubre se reportaron bloqueos carreteros por parte de familiares de internos que exigían información sobre sus parientes recluidos. El organismo mantuvo comunicación y acompañamiento con las familias de las víctimas durante las investigaciones propias que inició sobre el caso.

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que el estado cuenta con el respaldo del Gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de las instituciones del Gabinete de Seguridad federal. La mandataria dio a conocer la autorización para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad, con inversión federal. “Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”, aseguró.

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