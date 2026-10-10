México

Secretaría Anticorrupción reporta posibles daños al erario por 957 millones de pesos en Birmex y Migración

Los desfalcos fueron detectados en las auditorías correspondientes a los años 2024 y 2025 a ambas dependencias

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La Secretaría Anticorrupción detectó posibles daños al erario en Birmex y el INM. Crédito: Birmex
La Secretaría Anticorrupción detectó posibles daños al erario en Birmex y el INM. Crédito: Birmex

La posible Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAGB) informó que halló un posible daño al erario por 419.5 millones de pesos en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) por compras consolidadas de medicamentos sin respaldo documental; y el Instituto Nacional de Migración (INM) está en una situación similar.

Lo anterior, se deriva de auditorías llevadas a cabo en los años 2024 y 2025. La SABG informó que Birmex fue la única dependencia cuyos estados de hace dos años no pudieron ser dictaminados porque el auditor externo nunca recibió su información contable y presupuestal.

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Anticorrupción reportó posible daño patrimonial en Brimex

El Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, que recientemente publicó la secretaría a cargo de Raquel Buenrostro, reveló que el Órgano Interno de Control (OIC) de Birmex, cuyos auditores forman parte de Anticorrupción y no de la entidad revisada, detectó en actos de fiscalización ejecutados en 2024 y 2025 “expedientes de compras consolidadas que no estaban soportados documentalmente”.

Este detalle, implicaría, además, “la posible contratación indebida de bienes y servicios” por 192.8 millones de pesos. Respecto a los estados financieros, el documento también detalla que el despacho “no contó con la información contable y presupuestal anual del ejercicio 2024”.

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Birmex debe aclarar las observaciones hechas por la SABG

Además, el reporte advierte que las observaciones pueden “estár en proceso de aclaración a la fecha del informe o formar parte de un proceso deliberativo por las autoridades competentes”.

También indica que Birmex “deberá presentar la documentación que aclare dicha situación”. En caso de no solventarse, los hallazgos pueden turnarse al área de investigación y derivar en sanciones administrativas.

El INM tampoco pudo reportar en que gastó 537 millones de pesos. Crédito: Distintas Latitudes.
El INM tampoco pudo reportar en que gastó 537 millones de pesos. Crédito: Distintas Latitudes.

Respecto a Birmex y otras instituciones del sector salud, la SABG formuló recomendaciones orientadas a mejorar el control de las contrataciones. El documento señala la necesidad de “mejorar la trazabilidad de las contrataciones, el seguimiento de los pagos realizados e implementar un sistema de referencia de precios históricos e investigaciones de mercado”.

Dependencia recibe recomendaciones correctivas

La Jornada reportó que el informe de resultados finales de la auditoría 2025-02-OIC-12-277-AAD-001 --que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia–, practicada por el OIC en Birmex, expone 25 procedimientos de compra consolidada realizados entre enero de 2024 y julio de 2025.

Luego de analizar la respuesta de la dependencia, el órgano emitió en su dictamen, recibido por Birmex en noviembre de 2025, una serie de recomendaciones correctivas y preventivas al detectar diversas observaciones, que también pueden estár actualmente en fase de solventación.

Auditorías revelan los mayores gastos sin comprobar de Birmex

Entre los casos de mayor monto, la auditoría detectó un pago en exceso de 65.6 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo por dos claves de medicamentos de patente, adquiridas a 81 mil 26 pesos por unidad. El documento indicó que “no se presentó la cotización correspondiente” y advirtió que ese sobreprecio “pudiera representar un posible daño al erario”.

Mientras que en la compra consolidada para 2025-2026 se adjudicaron 423 claves por 49 mil 738 millones de pesos a nueve empresas que no entregaron documentación legal-administrativa obligatoria, “cuando las mismas debieron ser desechadas”, según el OIC.

Asimismo, la auditoría identificó tres diferencias en las cantidades requeridas por las instituciones, “lo que podría representar desabasto”.

Cabe señalar que el órgano fiscalizador atribuyó las irregularidades a “deficiencias en los controles internos y de supervisión, falta de capacitación del personal” y al “desconocimiento de la normatividad aplicable”.

Raquel Buenrostro indicó que en 2026 se alcanzó una cifra récord en la entrega de la declaración patrimonial. | Presidencia
Raquel Buenrostro indicó que en 2026 se alcanzó una cifra récord en la entrega de la declaración patrimonial. | Presidencia

INM no reporta en qué gastó 537.6 millones de pesos

Por su parte, el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también expuso fallas en la supervisión de los ingresos por servicios migratorios a personas que viajan por vía aéra, lo que provocó que 537.6 millones de pesos no fueran reportados o se enteraran fuera de tiempo en el Instituto Nacional de Migración (INM).

No obstante, el propio documento advierte que las observaciones de la Secretaría pueden estár aún en proceso de aclaración.

También aplican medida correctiva al INM

En el apartado del sector Gobernación, la dependencia revisó ingresos por 31 mil 412.6 millones de pesos por los servicios mencionados e identificó “fallas en la supervisión de éstos”. El informe no precisa a qué ejercicio corresponden los ingresos revisados ni identifica a las aerolíneas involucradas.

Como medida correctiva, se determinó “establecer conciliaciones mensuales de manera sistematizada” y un mecanismo de control para que las aerolíneas, a través de la Dirección General de Administración del INM, “lleven a cabo la comprobación del entero de los recursos”.

Tesorería de la Federación recupera 284 millones de pesos

De acuerdo con el reporte, se recuperaron 284.1 millones de pesos a favor de la Tesorería de la Federación. Otros 399.6 millones en créditos fiscales fueron remitidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su cobro, “con las actualizaciones y recargos”.

La SABG también sostuvo que estas acciones “permitieron la regularización de ingresos y el cobro de créditos fiscales, en beneficio de la transparencia y del buen uso de los recursos públicos”.

Sin embargo, el INM no aparece en la relación de informes de irregularidades detectadas que los órganos internos de control turnaron en 2025 a las áreas de denuncias e investigaciones.

Manos sujetando billetes de 500 y 1000 pesos mexicanos junto al logotipo circular del SAT.
Un par de manos sostiene billetes de quinientos y mil pesos mexicanos junto al logotipo del Servicio de Administración Tributaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observaciones aún pueden estár en proceso de aclaración

Sobre el estatus de los hallazgos, la SABG precisó que las observaciones “pueden estar en proceso de aclaración a la fecha del informe o formar parte de un proceso deliberativo por las autoridades competentes”.

De los dos mil 549 hallazgos determinados por estos órganos durante 2025, el 57.7 por ciento seguía en proceso de atención al cierre del periodo reportado.

Más allá de las observaciones realizadas por la Secretaría Anticorrupción, lo importante es que dependencias como Birmex y Migración sancionen y recuperen los recursos no reportados.

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