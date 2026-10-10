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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre

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13:21 hsHoy

Precaución vial: se registra choque en Av. Benjamín Franklin y Av. Nuevo León, alcaldía Miguel Hidalgo. Conduce con precaución para evitar accidentes.

13:20 hsHoy

Precaución vial: servicios de emergencia laboran en Anillo Periférico a la altura de Canal Nacional, alcaldía Tlalpan, por incidente vial. Conduce con precaución para evitar accidentes.

13:19 hsHoy

Precaución vial: considere afectación vial en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe por peregrinos.

13:19 hsHoy

Precaución vial: continúa cerrada la circulación en Rep. de Cuba a la altura de Héroes del 57, por presencia de manifestantes.

Alternativa vial: Tacuba.

13:18 hsHoy

Precaución vial: reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

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