Tijuana y Mexicali, los municipios con más feminicidios en Baja California durante 2025

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Baja California, una mujer fue asesinada cada 39 horas durante 2025, según un informe difundido por La Jornada. El diario documentó que la violencia feminicida se concentró en los municipios de Tijuana y Mexicali, los dos centros urbanos más poblados del estado.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana registraron 39 feminicidios entre enero y noviembre de 2025. Las víctimas incluyeron a mujeres jóvenes atacadas por sus parejas, exparejas o conocidos, en hechos que ocurrieron tanto en zonas urbanas como en terrenos baldíos de la frontera.

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Las autoridades estatales confirmaron 39 casos entre enero y noviembre, una cifra que superó el registro de 38 feminicidios de todo 2024. Tijuana concentró el mayor número de víctimas, seguida de Mexicali, mientras que Ensenada, Tecate y Rosarito reportaron casos en menor escala.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta 39 feminicidios entre enero y noviembre

Tijuana registró 19 víctimas de feminicidio en los primeros once meses del año. Mexicali ocupó el segundo lugar con 11 casos, según el informe de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

Ensenada y Tecate reportaron tres feminicidios cada uno, mientras que Rosarito sumó dos. San Quintín y San Felipe no registraron ninguna denuncia por este delito durante el periodo analizado.

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Enero y septiembre fueron los meses con mayor incidencia, con seis y ocho casos respectivamente. La Fiscalía General del Estado atribuyó estas cifras a denuncias formales presentadas por familiares de las víctimas.

Zeta Tijuana reportó datos ligeramente distintos a los de la Secretaría, con corte al 25 de noviembre: Mexicali sumó 12 casos y Tijuana, 18. La diferencia entre ambos conteos respondió a las fechas de corte de cada fuente oficial.

Joceline Dianneth, Carolina Moya y Michelle: los casos que marcaron a Baja California

Joceline Dianneth, de 29 años, fue privada de su libertad en Mexicali cuando acudió a recoger a su hijo a un Centro de Atención Múltiple. El 4 de octubre, las autoridades localizaron su cuerpo maniatado en el canal Tulichek, según Zeta Tijuana.

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Una cruz morada simboliza la lucha contra los feminicidios en Sinaloa, con un ramillete de flores blancas a su base junto a una carretera desolada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima había presentado denuncias previas contra su expareja sentimental y contaba con medidas de protección. La fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez indicó que la principal línea de investigación apuntó al expareja, presunto integrante de un grupo delictivo de la región.

El 18 de noviembre, las autoridades vincularon a proceso a Enrique Armando por el feminicidio de Joceline. Otros dos implicados, junto con el presunto autor intelectual del crimen, permanecieron en libertad al cierre del año.

Carolina Moya Huerta, de 22 años, desapareció el 15 de octubre tras salir de su domicilio en la colonia Alianza para la Producción, en Mexicali. Su cuerpo fue hallado calcinado en un terreno cercano a La Herradura, de acuerdo con el semanario.

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Michelle, de 16 años, fue asesinada la madrugada del 16 de noviembre en el fraccionamiento Villas Tijuana. Su novio, Ricardo Antonio, también de 16 años, confesó haberla asfixiado primero con las manos y después con un cinturón.

Una Mesa de Diálogo se llevará a cabo el próximo 18 de agosto en el Senado para analizar la ley contra el feminicidio de Claudia Sheinbaum. Crédito: Ilustración Informativa Infobae

Los agentes localizaron el cuerpo de la adolescente en el edificio F del fraccionamiento Terrazas de la Gloria, con señales de sujeción en el cuello. El joven fue trasladado a la Unidad Especializada para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

La Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco señala fallas de la Fiscalía estatal

Estefanía Campos García, presidenta de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco, atribuyó la violencia contra las mujeres a fallas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado. Campos García expuso a El Imparcial que, pese a la vigencia de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde 2020, las dependencias no la aplican en la práctica.

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La abogada agregó ante el diario que las víctimas enfrentan dificultades para obtener órdenes de restricción contra sus agresores. “Cualquier muerte violenta de una mujer primeramente tiene que ser investigado bajo la perspectiva de un feminicidio”, explicó Campos García a la publicación.

La presidenta de la barra señaló que las autoridades suelen clasificar los asesinatos de mujeres como homicidio doloso en lugar de feminicidio. Esa práctica, según indicó, impide que los casos se investiguen desde el inicio con los elementos que exige la codificación penal.

Una mujer sostiene una vela durante una emotiva vigilia en un espacio urbano latinoamericano, rindiendo homenaje a las víctimas de feminicidio frente a un muro con nombres y múltiples velas encendidas, simbolizando duelo y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campos García también mencionó que las víctimas colaterales enfrentan obstáculos para acceder a la justicia. La lentitud de las investigaciones desalienta a los familiares y reduce su confianza en el sistema judicial, aunque conservan el derecho a reclamar la reparación del daño.

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La diputada Michel Sánchez Allende propuso, según Zeta Tijuana, una estrategia de seguridad “casa por casa” ante el incremento de los feminicidios. “Lo que estoy pidiendo es la existencia de brigadas violetas”, declaró la legisladora al semanario.

Sánchez Allende planteó que las brigadas combinen a distintas autoridades para capacitar con perspectiva de género en los municipios con mayor incidencia. La legisladora identificó esas zonas como “focos rojos” dentro del estado.

Los registros de la última década mostraron una tendencia sostenida de violencia contra las mujeres en la entidad. Entre 2015 y el 20 de enero de 2025, Baja California acumuló 2 mil 481 muertes violentas de mujeres, de las cuales 2 mil 263 se clasificaron como homicidios y 218 como feminicidios.

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Madre de víctima de feminicidio exige título post mortem a la UNAM. (Foto: Especial)

En 2024, el estado sumó 214 mujeres víctimas de homicidio y 32 de feminicidio. Solo el 13% de esos casos se procesó con perspectiva de género, de acuerdo con el conteo histórico difundido por el semanario.

El incremento de casos entre 2024 y 2025 reavivó el debate sobre la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en Baja California. Las organizaciones civiles y las autoridades legislativas coincidieron en que la respuesta institucional continúa por debajo de la magnitud del problema.