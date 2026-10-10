Ana María Alvarado defiende a Sasha Sokol y arremete contra la serie de Timbiriche: “Están lucrando con su dolor”

La periodista exigió respeto para la cantante por ser revictimizada por la serie Timbiriche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La periodista mexicana, Ana María Alvarado, se lanzó contra la nueva serie de Timbiriche al considerar que el proyecto retoma episodios que involucran a Sasha Sokol, obtiene beneficios de una experiencia que, sostiene, le causó dolor a la cantante.

“Sasha Sokol merece respeto. Con la serie de Timbiriche la están revictimizando y lucrando con su dolor”, manifestó en su cuenta oficial de Twitter cuestionando que la producción añade una leyenda para invitar a las víctimas de abuso a buscar apoyo.

PUBLICIDAD

“Incluyen la leyenda “Si tú o alguna persona cercana vive o vivió una situación de abuso, busca apoyo en el Adivac, como si con eso estuvieran ayudando, solo para justificar que están usando una historia real”, expuso Ana María Alvarado.

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano en Timbiriche

Criticó que la serie de Timbiriche lucha con su dolor (X / Ana María Alvarado )

Sasha Sökol Cuillery se integró a Timbiriche a los 11 años y dejó a la agrupación musical a los 16. De acuerdo con ciertos relatos, la relación con el productor, Luis de Llano, comenzó cuando ella tenía 14 y él 39.

En esa temporada, Luis De Llano tenía una posición de autoridad dentro de la estructura que impulsaba la carrera de la cantante y del grupo Timbiriche. La cantante explicó que sus padres tomaron medidas cuando conocieron la relación sentimental.

PUBLICIDAD

Sokol sostuvo que la sacaron de Timbiriche y la enviaron a estudiar fuera de México. Esa versión contrasta con algunas representaciones y comentarios que han circulado sobre su ambiente familiar, motivo por el que la artista rechaza que se presenten interpretaciones ajenas como si fueran su propio testimonio.

El tema volvió a la conversación pública en marzo de 2022 cuando Sasha Sokol respondió a comentarios de Luis de Llano acerca de esa relación. A partir de ahí, la intérprete emprendió acciones legales por la vía civil y señaló que los hechos ocurrieron en una relación desigual, a causa de la diferencia de edad y la posición de autoridad que él tenía sobre su carrera.

PUBLICIDAD

La sentencia por daño moral contra Luis de Llano

Incumplió en una disculpa pública tras daño moral a Sasha Sokol

El 10 de mayo de 2023, un juzgado resolvió a favor de Sasha Sokol Cuillery en la demanda civil por daño moral contra Luis de Llano. La sentencia ordenó una indemnización, una disculpa pública y que el productor de cine se abstenga de volver a hablar de ella y del caso en espacios públicos.

La resolución llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de los recursos promovidos por Luis De Llano. El 25 de junio de 2025, la Primera Sala negó por unanimidad el amparo del productor y mantuvo firme la condena.

PUBLICIDAD

La sentencia estableció un precedente para víctimas de abuso cometido cuando eran menores de edad. Pueden reclamar reparación por daño moral en la vía civil, aun cuando haya pasado un largo periodo desde los hechos.

Sasha ha señalado que el dinero de la reparación se destinará a una organización que apoya a víctimas de violencia sexual y abuso infantil. En septiembre del 2026, Luis de Llano fue arrestado por incumplimientos relacionados con la sentencia, entre ellos la falta de una disculpa pública y de la publicación de una síntesis de la resolución judicial.

El deslinde de Sasha Sokol y los integrantes de Timbiriche hacia la nueva serie de televisión

Ya está disponible la nueva serie de Timbiriche - (ViX)

Por medio de un comunicado difundido por las redes sociales, los miembros originales de la banda Timbiriche afirman que en ningún momento autorizaron el uso de su imagen, voz e identidad y ningunó contribuyó a la elaboración de la serie recién estrenada en la plataforma Vix.

PUBLICIDAD

“Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas. Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales. También hemos tenido el enorme privilegio de que millones de personas hagan suya una parte de esta historia”, se lee en el reporte de prensa.

“Ante el próximo estreno en ViX de una serie llamada “Timbiriche” queremos hablar con claridad y con una sola voz. Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad".

PUBLICIDAD

“Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido. Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron.

Y eso importa. Porque detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional".

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado. A quienes nos han acompañado durante tantos años, gracias por comprender esta diferencia”.

PUBLICIDAD

“La serie no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, concluye el mensaje del grupo musical mexicano,

La representación legal de Luis de Llano impugna el uso de su imagen en la nueva serie de Timbiriche

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

Con respecto a la vigente producción de la serie Timbiriche, el equipo de representación legal de Luis de LLano notificó a la empresa, plataforma y productora su oposición formal al uso lucrativo y no consentido de la imagen y los derechos del representado en cualquier obra de ficción o documental, señalando que el proceso continuará exclusivamente por los canales institucionales de los tribunales de justicia.

PUBLICIDAD

“Con absoluta responsabilidad y estricto apego a la orden constitucional, en los plazos legales correspondientes se han ingresado ante el Juzgado ejecutor de la Ciudad de México las promociones de cumplimiento formal respecto a los seis resolutivos que atañen al suscrito, derivados de la sentencia modificada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX”, dicen sus líneas.

“En pleno respeto a los mandatos judiciales de abstención y al derecho a la vida privada de las partes, esta inserción constituye la única y definitiva declaración oficial que se emitirá por parte del suscrito y de su representación jurídica respecto al estado del expediente y a los relatos del pasado ventilados en el juicio.

“Se ha procedido por las vías notoriales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental, deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”, concluye el documento difundido por la Representación Legal de Luis de Llano Macedo.