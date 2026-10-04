México Deportes

Chaco Giménez rompe el silencio sobre la sequía de Santiago con Selección Mexicana: “El nueve tiene que hacer gol”

La sequía goleadora de Santiago Giménez con la Selección Mexicana volvió a quedar bajo los reflectores tras la derrota ante Estados Unidos

Santiago Giménez FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador
Santiago Giménez tuvo fallas claras y no pudo anotar ante Estados unidos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Guardar

La falta de gol de Santiago Giménez con la Selección Mexicana volvió a generar cuestionamientos después de la derrota ante Estados Unidos, una situación que su padre, Christian “Chaco” Giménez, reconoció como una de las principales presiones que enfrenta actualmente el delantero.

El exfutbolista señaló en el programa Cuadro Titular del canal FOX, que perder frente al conjunto estadounidense es doloroso y consideró que el encuentro debe analizarse con detenimiento, aunque destacó que hubo aspectos positivos durante el primer tiempo del combinado nacional.

PUBLICIDAD

“Te duele el perder con Estados Unidos, duele. Sí hay que analizar. A mí me gustó el primer tiempo, la verdad me gustó”, comentó Chaco Giménez al referirse al desempeño de la Selección Mexicana.

Reconoce falla de su hijo

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó su atención fueron las acciones en las que participó Santiago, particularmente una jugada en la que el delantero tuvo contacto con el balón y otra en la que quedó en posición para intentar definir.

Chaco reconoció que todavía quiere revisar la primera acción para determinar exactamente qué ocurrió, pues no pudo observar con claridad si Santiago Giménez intentó controlar el balón o si fue el defensor estadounidense quien intervino.

PUBLICIDAD

“Quiero ver la primera jugada de Santiago, quiero ver si él abanica el balón o le toca el defensor, porque no alcancé a ver”, explicó.

Respecto a la segunda acción, consideró que el balón quedó demasiado alejado del atacante como para que pudiera reaccionar de inmediato y conseguir una definición cómoda.

“La pelota le queda un metro alejada, es imposible, trata de reaccionar”, señaló el exjugador.

Chaco Giménez pide analizar la falta de gol de Santiago

El exfutbolista de Cruz Azul asegura que la calidad de su hijo y de todos sus compañeros respaldan al equipo tricolor.
El exfutbolista de Cruz Azul asegura que la calidad de su hijo y de todos sus compañeros respaldan al equipo tricolor. (IG Christian Gimenez)

Más allá de las jugadas puntuales, Christian Giménez puso el foco en una situación que se ha convertido en uno de los principales temas alrededor de su hijo: la falta de goles con la Selección Mexicana.

El delantero mexicano ha conseguido marcar en diferentes etapas de su carrera a nivel de clubes, pero todavía busca consolidarse como goleador con el representativo nacional. Esa sequía ha provocado que cada oportunidad fallada adquiera mayor relevancia y aumente la presión sobre el atacante.

Chaco consideró que, pese a las críticas, un delantero debe responder cuando tiene una oportunidad clara frente al arco.

“Después, el nueve tiene que hacer gol”, afirmó.

La situación se vuelve todavía más complicada para Santiago debido a que la falta de anotaciones con México se ha convertido en un argumento recurrente entre sus críticos.

El propio Chaco reconoció que el delantero está recibiendo una presión especial precisamente porque todavía no logra trasladar a la Selección Mexicana la capacidad goleadora que ha mostrado en otros equipos.

“Lamentablemente, el nueve, y más a Santi, porque se lo está machacando por el gol, porque no tiene gol en selección”, expresó.

Santiago Giménez busca romper su sequía con México

Jugadores de fútbol en la cancha frente a una portería y una grada llena de espectadores que sostienen banderas de Estados Unidos
Jugadores de Estados Unidos celebran tras anotar uno de los tres goles con los que ganaron a México. State Farm Stadium, Glendale, Arizona, EEUU. 3 de octubre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Allan Henry (Reuters)

La situación representa uno de los principales retos para Santiago Giménez de cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana. El delantero necesita recuperar confianza y, sobre todo, encontrar el gol que le permita dejar atrás los cuestionamientos.

Aun así, el mensaje del comentarista dejó claro que la responsabilidad de un delantero permanece: cuando existe una oportunidad favorable, el atacante debe intentar convertirla.

La presión sobre Santiago continuará mientras no consiga marcar con regularidad para México. El atacante ha demostrado capacidad para marcar goles en distintos escenarios, pero ahora enfrenta el desafío de hacerlo también con el combinado nacional, donde la exigencia y el escrutinio son mayores.

Temas Relacionados

Santiago GiménezChaco GiménezSelección MexicanaGolesmexico-noticiasmexico-deportesÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viajaba al continente para recibir atención médica: hallan el cuerpo de una mexicana tras la caída del helicóptero sanitario al Pacífico

Catalina Hernández era trasladada desde la isla Catalina para recibir atención por una reacción alérgica; su hijo de 20 años viajaba junto a ella para hacer de intérprete

Viajaba al continente para recibir atención médica: hallan el cuerpo de una mexicana tras la caída del helicóptero sanitario al Pacífico

Temblor hoy en México 4 de octubre de 2026: Se reporta más de 2 mil 800 réplicas del sismo registrado en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 4 de octubre de 2026: Se reporta más de 2 mil 800 réplicas del sismo registrado en Chiapas

Laura Flores niega su muerte tras una confusión que encendió las alarmas en su familia

El deceso de una mujer con quien compartía nombre y apellido generó confusión en el círculo cercano de la actriz, quien radica en Miami

Laura Flores niega su muerte tras una confusión que encendió las alarmas en su familia

Fraudes inmobiliarios: señales de alerta antes de rentar o comprar una vivienda

Más de 96% de los fraudes no se denuncian

Fraudes inmobiliarios: señales de alerta antes de rentar o comprar una vivienda

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 3 de octubre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 3 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

Ataque armado en Valle de Santiago deja dos muertos: sicarios regresaron para rematar a víctimas en Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores niega su muerte tras una confusión que encendió las alarmas en su familia

Laura Flores niega su muerte tras una confusión que encendió las alarmas en su familia

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

‘En el camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

Soy Frankelda gana el premio a Mejor Película Animada en los Premios Ariel 2026, directores agradecen a Guillermo del Toro

DEPORTES

Chaco Giménez rompe el silencio sobre la sequía de Santiago con México: “El nueve tiene que hacer gol”

Chaco Giménez rompe el silencio sobre la sequía de Santiago con México: “El nueve tiene que hacer gol”

El Tri también pierde por goleada en las redes: los MEMES que dejó la derrota ante EEUU

EEUU golea 3-0 a México en una noche de terror del “Tala” Rangel

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos