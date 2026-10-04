Chaco Giménez rompe el silencio sobre la sequía de Santiago con Selección Mexicana: “El nueve tiene que hacer gol”

Santiago Giménez tuvo fallas claras y no pudo anotar ante Estados unidos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La falta de gol de Santiago Giménez con la Selección Mexicana volvió a generar cuestionamientos después de la derrota ante Estados Unidos, una situación que su padre, Christian “Chaco” Giménez, reconoció como una de las principales presiones que enfrenta actualmente el delantero.

El exfutbolista señaló en el programa Cuadro Titular del canal FOX, que perder frente al conjunto estadounidense es doloroso y consideró que el encuentro debe analizarse con detenimiento, aunque destacó que hubo aspectos positivos durante el primer tiempo del combinado nacional.

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“Te duele el perder con Estados Unidos, duele. Sí hay que analizar. A mí me gustó el primer tiempo, la verdad me gustó”, comentó Chaco Giménez al referirse al desempeño de la Selección Mexicana.

Reconoce falla de su hijo

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó su atención fueron las acciones en las que participó Santiago, particularmente una jugada en la que el delantero tuvo contacto con el balón y otra en la que quedó en posición para intentar definir.

Chaco reconoció que todavía quiere revisar la primera acción para determinar exactamente qué ocurrió, pues no pudo observar con claridad si Santiago Giménez intentó controlar el balón o si fue el defensor estadounidense quien intervino.

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“Quiero ver la primera jugada de Santiago, quiero ver si él abanica el balón o le toca el defensor, porque no alcancé a ver”, explicó.

Respecto a la segunda acción, consideró que el balón quedó demasiado alejado del atacante como para que pudiera reaccionar de inmediato y conseguir una definición cómoda.

“La pelota le queda un metro alejada, es imposible, trata de reaccionar”, señaló el exjugador.

Chaco Giménez pide analizar la falta de gol de Santiago

El exfutbolista de Cruz Azul asegura que la calidad de su hijo y de todos sus compañeros respaldan al equipo tricolor. (IG Christian Gimenez)

Más allá de las jugadas puntuales, Christian Giménez puso el foco en una situación que se ha convertido en uno de los principales temas alrededor de su hijo: la falta de goles con la Selección Mexicana.

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El delantero mexicano ha conseguido marcar en diferentes etapas de su carrera a nivel de clubes, pero todavía busca consolidarse como goleador con el representativo nacional. Esa sequía ha provocado que cada oportunidad fallada adquiera mayor relevancia y aumente la presión sobre el atacante.

Chaco consideró que, pese a las críticas, un delantero debe responder cuando tiene una oportunidad clara frente al arco.

“Después, el nueve tiene que hacer gol”, afirmó.

La situación se vuelve todavía más complicada para Santiago debido a que la falta de anotaciones con México se ha convertido en un argumento recurrente entre sus críticos.

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El propio Chaco reconoció que el delantero está recibiendo una presión especial precisamente porque todavía no logra trasladar a la Selección Mexicana la capacidad goleadora que ha mostrado en otros equipos.

“Lamentablemente, el nueve, y más a Santi, porque se lo está machacando por el gol, porque no tiene gol en selección”, expresó.

Santiago Giménez busca romper su sequía con México

Jugadores de Estados Unidos celebran tras anotar uno de los tres goles con los que ganaron a México. State Farm Stadium, Glendale, Arizona, EEUU. 3 de octubre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Allan Henry (Reuters)

La situación representa uno de los principales retos para Santiago Giménez de cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana. El delantero necesita recuperar confianza y, sobre todo, encontrar el gol que le permita dejar atrás los cuestionamientos.

Aun así, el mensaje del comentarista dejó claro que la responsabilidad de un delantero permanece: cuando existe una oportunidad favorable, el atacante debe intentar convertirla.

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La presión sobre Santiago continuará mientras no consiga marcar con regularidad para México. El atacante ha demostrado capacidad para marcar goles en distintos escenarios, pero ahora enfrenta el desafío de hacerlo también con el combinado nacional, donde la exigencia y el escrutinio son mayores.