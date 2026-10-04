Es oficial: Jóvenes Construyendo el Futuro no tendrá nuevas vinculaciones en octubre, ¿habrá apoyo de 9 mil pesos?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá una pausa en octubre. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que durante este mes no abrirá la plataforma para nuevas vinculaciones, por lo que quienes esperaban incorporarse tendrán que esperar al siguiente periodo.

La dependencia precisó que la suspensión responde a una “estrategia de focalización” y que la próxima fecha será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales.

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La pausa para nuevas vinculaciones no significa que quienes ya forman parte del programa dejen de recibir su apoyo. El programa mantiene una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, además de seguro médico del IMSS.

La pausa para nuevas vinculaciones no significa que quienes ya forman parte del programa dejen de recibir su apoyo. (Gobierno de México)

¿Qué es la vinculación a Jóvenes Construyendo el Futuro?

La vinculación es el proceso mediante el cual un joven registrado como aprendiz elige un centro de trabajo para comenzar una capacitación laboral. El programa permite desarrollar habilidades durante un periodo de hasta 12 meses y obtener una constancia al concluirlo.

El esquema conecta a los jóvenes con empresas, talleres, negocios, organizaciones e instituciones que participan como centros de capacitación.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma de vinculación durante el mes de octubre. (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)

¿Qué implica estar vinculado?

Una vez aceptado en un centro de trabajo, el aprendiz comienza su capacitación y recibe:

Beca mensual de 9 mil 582.47 pesos.

Seguro médico del IMSS durante la capacitación.

Capacitación laboral hasta por 12 meses.

Constancia al terminar el proceso.

Por ello, el cierre de la plataforma durante octubre afecta a quienes buscan comenzar una nueva vinculación; no representa por sí mismo la cancelación del programa ni del apoyo para quienes ya están incorporados.

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¿Cuándo se reanudan las vinculaciones?

La STPS no estableció una fecha para la reapertura. El aviso del 2 de octubre únicamente señala que el próximo periodo de vinculaciones será comunicado de manera oficial.

La estrategia de focalización busca priorizar a jóvenes de zonas con mayor rezago social y mayores índices de inseguridad. La plataforma oficial muestra actualmente la disponibilidad por entidad y municipio.

Fecha de pago de octubre para inscritos

Para quienes ya están vinculados, el apoyo correspondiente a octubre está contemplado por 9 mil 582.47 pesos. La información proporcionada para este periodo establece como fecha de depósito el miércoles 28 de octubre de 2026, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

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El monto coincide con la cantidad mensual publicada actualmente por el programa oficial.

(captura de pantalla)

¿Para quiénes está dirigido el programa?

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. La capacitación puede realizarse durante un máximo de un año en un Centro de Trabajo participante.

La presidenta Sheinbaum respaldó el programa

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido Jóvenes Construyendo el Futuro dentro de su política laboral. En septiembre de 2026, Presidencia informó que el programa había beneficiado a 3.6 millones de jóvenes desde su creación, con una inversión superior a 177 mil millones de pesos; además, señaló que siete de cada 10 participantes estudian o trabajan después de concluir su participación.

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En ese contexto, el programa llega a octubre con una pausa para nuevas vinculaciones, pero no para los aprendices que ya forman parte del esquema: ellos mantienen la capacitación, la cobertura del IMSS y el apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos, mientras la STPS define cuándo volverá a abrir la plataforma.