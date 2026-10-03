Una canción de 1983 lleva a Elton John entre los menores de 25 años en México

Elton John performs during the first of two concerts at Banorte Stadium as part of his "Farewell to Mexico" tour, in Mexico City, Mexico, October 2, 2026. REUTERS/Luis Cortes

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Elton John suma oyentes jóvenes en México tras su regreso a la Ciudad de México este 2 y 3 de octubre, después de 14 años de ausencia.

Un estudio lanzado por Spotify revela que casi la mitad de sus reproducciones en el país, 49%, proviene de personas menores de 34 años.

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El dato llega en la antesala de sus dos presentaciones en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, bajo el nombre Farewell to Mexico. La cercanía de los conciertos coincide con un alza sostenida en sus cifras de escucha dentro del país.

Los datos revelan un redescubrimiento del catálogo entre los oyentes de 18 a 24 años

I’m Still Standing, lanzada en 1983, es hoy la canción de Elton John más escuchada por los menores de 25 años en México. El tema no llega solo: entre los oyentes de 18 a 24 años, varias piezas del catálogo crecen con fuerza en los últimos cinco años.

Elton John performs during the first of two concerts at Banorte Stadium as part of his "Farewell to Mexico" tour, in Mexico City, Mexico, October 2, 2026. REUTERS/Luis Cortes

The Bitch Is Back encabeza ese fenómeno. Desde 2021, sus reproducciones entre esta generación crecen 2,052%, de acuerdo con el estudio. Le siguen I’m Still Standing, con un alza de 227%, y Goodbye Yellow Brick Road, con 140%.

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El crecimiento ocurre en paralelo al aumento general de sus reproducciones en el país.

Las escuchas de Elton John en México suben 95% entre 2021 y 2026, un alza que prácticamente duplica su audiencia en cinco años. El estudio ubica este crecimiento como parte de una tendencia sostenida, no de un repunte puntual.

El interés también se dispara en la antesala de los conciertos. Durante la última semana de septiembre, sus reproducciones diarias estuvieron 21% por encima del promedio previo al anuncio de las fechas en la capital.

Las cinco canciones más escuchadas de Elton John en México durante 2026 son “Cold Heart - PNAU Remix”, “I’m Still Standing”, “Sacrifice”, “Don’t Go Breaking My Heart” y “Rocket Man”. La lista combina su etapa clásica con una de sus colaboraciones más recientes.

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Elton John llega a la Ciudad de México para sus dos conciertos en el Estadio Banorte

Elton John llegó a la Ciudad de México y compartió fotografías del Zócalo y de un taxi capitalino horas antes de su primera presentación. El cantante británico publicó las imágenes en Instagram el viernes 2 de octubre, previo a subir al escenario.

Elton John performs during the first of two concerts at Banorte Stadium as part of his "Farewell to Mexico" tour, in Mexico City, Mexico, October 2, 2026. REUTERS/Luis Cortes

“El público mexicano tendrá un repertorio preparado específicamente para esta ocasión”, adelantó el artista en redes sociales.

Las funciones abren puertas a las 17:00 horas y arrancan a las 20:00 horas, con duración aproximada de dos horas. Los organizadores llamaron a estas fechas “Farewell to Mexico”, shows independientes que no forman parte de la ruta regular del Farewell Yellow Brick Road Tour.

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El cantante vuelve al recinto 14 años después de su última visita a la capital. Antes de esa fecha, se había presentado en el mismo estadio en 1992, durante dos funciones de The One Tour.

“I’m Still Standing” cierra el bloque final antes del encore en el setlist oficial

El repertorio para México reúne 21 canciones:

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding Bennie and the Jets I Guess That’s Why They Call It the Blues The One Philadelphia Freedom Tiny Dancer Honky Cat Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time) Levon Sorry Seems to Be the Hardest Word Someone Saved My Life Tonight Have Mercy on the Criminal Candle in the Wind (solo) Goodbye Yellow Brick Road Sad Songs (Say So Much) Don’t Let the Sun Go Down on Me Croc Rock Saturday Night’s Alright for Fighting I’m Still Standing

Encore:

Cold Heart (solo) Your Song