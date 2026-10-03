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América vs Chivas, EN VIVO: cuándo y dónde ver el Clásico Nacional durante la Fecha FIFA

El antecedente más reciente entre azulcremas y rojiblancos terminó con un empate 2-2 en la Liga MX

Escudos oficiales del Club América y del Club Deportivo Guadalajara con la abreviatura Vs en color dorado en el centro sobre una cancha de fútbol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Club América y las Chivas de Guadalajara volverán a encontrarse apenas unas semanas después de su último enfrentamiento, aunque esta vez lo harán fuera de la competencia oficial. Ambos equipos se medirán este domingo 4 de octubre en un partido amistoso que se disputará en California durante la actual Fecha FIFA.

El compromiso tendrá como escenario el Oakland-Alameda County Coliseum y comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Para los dos clubes, el encuentro representa una oportunidad de mantenerse en actividad antes de regresar al Apertura 2026.

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El antecedente más reciente entre azulcremas y rojiblancos terminó con un empate 2-2 en la Liga MX. Chivas llegó a tener una ventaja de dos goles, pero el América reaccionó en la segunda mitad y evitó la derrota gracias a un doblete de Miguel Borja.

Chivas enfrentará al América con varias ausencias

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El conjunto rojiblanco llega después de una derrota ante Querétaro, que se impuso 2-0 en la Jornada 10 del Apertura 2026. Con ese resultado, el equipo dirigido por Gabriel Milito se quedó con 18 puntos.

Para el encuentro en Oakland, el Guadalajara no tendrá disponible a todo su plantel. Bryan González y Miguel Tapias continúan en recuperación, mientras que varios futbolistas fueron llamados por sus selecciones.

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Entre los jugadores convocados se encuentran Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Ángel Chávez, Samir Inda y Sebastián Liceaga.

Con estas ausencias, Milito tendrá que afrontar el amistoso con un grupo diferente al que ha utilizado durante el torneo mexicano.

América también llega con bajas al Clásico

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las Águilas disputarán su segundo amistoso durante esta Fecha FIFA después de empatar 0-0 frente a Cruz Azul en San Diego.

El equipo de Guillermo Almada tampoco contará con algunos de sus jugadores habituales. Israel Reyes, Isaías Violante, Dagoberto Espinoza, Alejandro Cárdenas y Óscar Perea se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones.

Así, ambos equipos llegarán al nuevo Clásico Nacional con varias modificaciones en sus planteles, en un partido que se jugará fuera de México y que servirá como preparación antes de retomar el Apertura 2026.

¿Dónde ver América vs Chivas en México?

Guillermo Almada lanzó una autocrítica tras el empate 2-2 entre América y Chivas el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, durante la Jornada 9 del Apertura 2026 (Cortesía)

Los aficionados podrán seguir el Clásico Nacional este domingo 4 de agosto en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México a través de ViX Premium, Prime Video y Layvtime, plataformas señaladas para la transmisión del encuentro en México.

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