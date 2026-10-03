Drones, vehículos y 159 marinos: así responde México al despliegue militar de EEUU en el Valle del Río Grande

Imagen de referencia. Las maniobras incluyeron enjambres de 100 aeronaves no tripuladas en vuelo para verificar la localización y el seguimiento de objetivos - crédito Ejercicio militar - Drones - Embajada de Estados Unidos - Fuerzas Militares - Enjambre de drones - crédito captura pantalla/Las pruebas midieron la rapidez de transmisión de datos entre el soldado que detecta una amenaza y la unidad que interviene - crédito @laserwarsHQ/X

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La Secretaría de Marina confirmó este sábado un despliegue de 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones en la franja fronteriza de Tamaulipas. El operativo responde al envío de aproximadamente 500 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos al Valle del Río Grande, Texas.

De acuerdo con con los primeros reportes, la Armada de México ejecutó la acción a través del Sector Naval de Matamoros, en el marco de la Operación Sable.

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El anuncio ocurrió mediante un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este 3 de octubre. Ambas dependencias buscan aclarar la información difundida en días previos por diversos medios sobre la movilización estadounidense.

El objetivo declarado consiste en reforzar la seguridad fronteriza y mejorar las capacidades de detección. Este mecanismo implica que cada nación despliega capacidades similares en su respectivo lado de la frontera.

Imagen de referencia. Colombia participó en el ejercicio Scarlet Dragon en Fort Bragg para capacitar a sus tropas frente a ataques de aeronaves no tripuladas - crédito captura pantalla/@laserwarsHQ/X

Un día antes de la publicación del comunicado se conoció la noticia de la movilización estadounidense a través de reportes periodísticos. Medios locales reportaron que el despliegue de Estados Unidos surgió tras un tiroteo contra la Guardia Costera estadounidense.

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El incidente armado ocurrió el fin de semana previo en la localidad de Garceno, Texas. Presuntos integrantes del crimen organizado dispararon desde el lado mexicano, en la zona de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Operación Sable despliega 159 elementos en el Sector Naval de Matamoros

La Armada de México ejecuta la Operación Sable a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas. El operativo cuenta con 159 elementos navales distribuidos en la franja fronteriza bajo jurisdicción mexicana.

El despliegue incluye además 11 vehículos terrestres asignados a tareas de patrullaje y vigilancia. Dos drones complementan las capacidades de monitoreo aéreo en la zona.

El XVIII Cuerpo Aerotransportado integró inteligencia artificial y guerra electrónica para adaptar sus formaciones a las amenazas no tripuladas - crédito @laserwarsHQ/X

La respuesta oficial indica que el refuerzo responde a las operaciones espejo acordadas con Estados Unidos, sin que exista una alerta de riesgo inminente adicional a la vigilancia rutinaria que ambos países mantienen en el Valle del Río Grande.

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La Secretaría de Marina precisó que mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en toda la frontera norte. La dependencia no estableció una fecha de conclusión para el operativo actual.

El Comando Norte de Estados Unidos confirma la Operación Vanguardia Ardiente

El Comando Norte de Estados Unidos difundió a través de sus cuentas oficiales el despliegue de sus fuerzas armadas. La cifra reportada por esa instancia asciende a aproximadamente 500 elementos militares.

La acción estadounidense se enmarca en la operación que las autoridades castrenses denominaron Vanguardia Ardiente. En inglés, el nombre original de la operación corresponde a Ardent Vanguard, según documentó el medio The Texan.

REUTERS/Radovan Stoklasa

Un portavoz del Comando Norte declaró a ese periódico que los efectivos se ubican en el Valle del Río Grande. El funcionario describió la acción como “un esfuerzo continuo para reforzar rápidamente a las fuerzas estadounidenses y a los socios federales que operan en la zona”.

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La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur participó en la ejecución del operativo. Esa unidad trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Interior, de acuerdo con la información castrense estadounidense.

El despliegue incluyó el envío de helicópteros tipo Chinook hacia islas ubicadas en la frontera entre Texas y Tamaulipas. Esa zona corresponde geográficamente al Valle del Río Grande.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refirió al tiroteo que originó la movilización. El mandatario estatal no confirmó directamente la vinculación con el crimen organizado, pero declaró: “eso es lo que he oído”.

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REUTERS/Radovan Stoklasa

Ningún efectivo de la Guardia Costera estadounidense resultó herido durante el tiroteo ocurrido en Garceno. Tampoco se reportaron daños al equipo utilizado por esa corporación, según informó un portavoz de la Guardia Costera al rotativo The Texan.

Los cuatro ejes de la política binacional mexicana en materia de seguridad

El comunicado conjunto de Semar y SRE estableció los principios que rigen la relación entre ambos países en este rubro. Esos principios son el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

La Secretaría de Marina subrayó que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por conductos institucionales establecidos. La dependencia enfatizó que este proceso ocurre con pleno respeto a la soberanía, las atribuciones y la jurisdicción de cada país.

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Las autoridades estadounidenses, por su parte, describieron su estrategia como “un enfoque integrado y por capas” para la frontera. El objetivo declarado busca “controlar, asegurar y defender” esa línea fronteriza, según el comunicado castrense.

REUTERS/Radovan Stoklasa

El Comando Norte afirmó que la operación busca “aumentar la capacidad de patrullaje” y “reforzar áreas clave”. La dependencia también mencionó el propósito de “proporcionar capacidades adicionales de monitoreo y detección” en territorio texano.

Las fuerzas estadounidenses señalaron que su actuación busca “contrarrestar la actividad ilícita” en la zona fronteriza. El comunicado agregó el objetivo de “salvaguardar a nuestro personal y a las comunidades a las que servimos”.

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El comunicado conjunto mexicano cerró con la leyenda institucional de la Armada de México. El texto incluyó las palabras “Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo” como cierre formal del documento.

La coincidencia temporal entre ambos despliegues (el mexicano con 159 elementos navales y el estadounidense con 500 efectivos) refleja la dinámica de las operaciones espejo que las dos naciones mantienen en su frontera común. Ninguna de las dos dependencias mexicanas proporcionó una fecha límite para el operativo en curso.