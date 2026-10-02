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Atropellan a reportera y camarógrafo mientras transmitían en vivo un deslave en Monterrey | Video

El percance ocurrió mientras Alma de la Rosa realizaba un reporte en vivo; un joven de 19 años quedó a disposición de las autoridades

El percance ocurrió mientras Alma de la Rosa realizaba un reporte en vivo; un joven de 19 años quedó a disposición de las autoridades.
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Una cobertura periodística terminó en un accidente cuando una reportera que transmitía en vivo desde Monterrey, Nuevo León, fue impactada por una camioneta mientras realizaba un reporte sobre un deslave registrado en la avenida Morones Prieto.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención debido a que la periodista se encontraba frente a la cámara realizando su trabajo cuando el vehículo apareció de manera repentina en la zona donde se desarrollaban las labores de atención.

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De acuerdo con las imágenes del momento, la reportera Alma de la Rosa se encontraba informando sobre las condiciones del lugar cuando una camioneta que circulaba por la avenida perdió el control. El pavimento se encontraba afectado por las condiciones generadas por la lluvia, situación que habría contribuido a que el conductor terminara derrapando.

El vehículo terminó impactando a la reportera

(Captura de pantalla / Gamavisión)
(Captura de pantalla / Gamavisión)

En la grabación se observa cómo la camioneta se desliza y realiza un giro antes de dirigirse hacia el sitio donde se encontraba el equipo periodístico. El vehículo terminó golpeando a Alma de la Rosa y también alcanzó al camarógrafo que la acompañaba.

El accidente ocurrió mientras distintos cuerpos de emergencia y autoridades permanecían en el sector debido al deslave registrado sobre Morones Prieto, una de las vialidades afectadas por las condiciones climatológicas.

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(Captura de pantalla / Gamavisión)
(Captura de pantalla / Gamavisión)

La reportera recibió una valoración inicial en el lugar. De acuerdo con la información disponible sobre el incidente, Alma de la Rosa presentó golpes, mientras que su compañero, identificado en el reporte como Cristo Morales, tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.

Posteriormente, elementos de Protección Civil de Monterrey llevaron a ambos trabajadores al Hospital de Zona número 21, donde continuarían con la evaluación correspondiente.

(Captura de pantalla / Gamavisión)
(Captura de pantalla / Gamavisión)

¿Qué ocurrió con el conductor?

Después del accidente, las autoridades mantuvieron presencia en el punto para atender tanto a las personas lesionadas como las consecuencias generadas por el deslave y el percance vial.

El conductor de la camioneta fue identificado como un joven de 19 años, quien quedó a disposición de oficiales de Monterrey mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

(Captura de pantalla / Gamavisión)
(Captura de pantalla / Gamavisión)

Hasta la información disponible en el reporte, las autoridades no habían establecido públicamente una responsabilidad definitiva respecto al accidente, por lo que las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo permanecían bajo investigación.

Mientras tanto, elementos de Tránsito y Servicios Públicos continuaron trabajando en la zona para controlar la circulación y apoyar en las labores relacionadas con las afectaciones provocadas por el deslave.

El caso generó especial atención debido a que el accidente ocurrió precisamente mientras la periodista realizaba una cobertura en directo. El video permitió observar el instante en que la camioneta perdió estabilidad y terminó impactando al equipo de trabajo que se encontraba en el lugar.

La situación también volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan periodistas y trabajadores de medios cuando realizan coberturas directamente desde zonas donde existen afectaciones viales, lluvia y condiciones inestables.

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