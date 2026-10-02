¿Qué fue de los jugadores mexicanos, campeones del Mundial Sub-17 de 2005? Así cambiaron sus vidas 21 años después

Algunos jugaron en Europa y disputaron Mundiales con el Tri, mientras otros abandonaron el futbol profesional o encontraron una segunda oportunidad como entrenadores. (Ilustración: Jesús Aviles)

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El 2 de octubre de 2005, una generación de futbolistas mexicanos escribió uno de los capítulos más importantes en la historia de las selecciones juveniles del país. En el Estadio Nacional de Lima, Perú, el equipo dirigido por Jesús Ramírez derrotó 3-0 a Brasil y consiguió por primera vez el título mundial de la categoría Sub-17.

Los goles de Carlos Vela, Omar Esparza y Ever Guzmán sellaron una noche inolvidable para el futbol mexicano. Aquel plantel estaba lleno de jóvenes que posteriormente tendrían carreras muy diferentes: algunos se convirtieron en figuras internacionales, otros tuvieron una trayectoria destacada en México y varios terminaron alejándose del profesionalismo.

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Han pasado 21 años desde aquella conquista y resulta inevitable preguntarse qué ocurrió con los integrantes de aquella histórica plantilla.

Perú vivió una fiesta deportiva con el Mundial Sub-17 inaugurado el 16 de septiembre de 2005 en Trujillo. México se coronó campeón al derrotar a Brasil y jóvenes promesas brillaron en distintas sedes. (TV Azteca)

Vela, Moreno y Giovani llegaron a la élite

Entre todos los integrantes de aquella generación hubo tres nombres que rápidamente comenzaron a llamar la atención: Carlos Vela, Héctor Moreno y Giovani dos Santos.

Vela fue uno de los grandes protagonistas del torneo. Después de proclamarse campeón y terminar como uno de los máximos goleadores del certamen, abandonó México para incorporarse al Arsenal de Inglaterra.

ARCHIVO - El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Angeles FC, persigue un balón en un partido ante Real Salt Lake, el 1 de octubre de 2023 (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

Posteriormente pasó por Salamanca, Osasuna y West Bromwich antes de establecerse en la Real Sociedad, donde alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera. Más tarde emigró a Estados Unidos para convertirse en referente del LAFC, equipo con el que conquistó la MLS Cup y llegó a registrar 34 goles en una temporada.

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En 2025, el atacante anunció su retiro del futbol profesional.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Mexico's Hector Moreno in action with Argentina's Lionel Messi REUTERS/Molly Darlington

Héctor Moreno, por su parte, construyó una carrera marcada por la regularidad. Tras debutar con Pumas, emigró a Europa y defendió las camisetas de AZ Alkmaar, Espanyol, PSV, Roma y Real Sociedad. También tuvo una etapa en Qatar antes de regresar a México.

Con la Selección Mexicana participó en cuatro Copas del Mundo y durante más de una década fue uno de los defensores habituales del combinado nacional. Su última etapa profesional fue con Rayados de Monterrey, donde terminó su carrera en 2025.

Giovani dos Santos y una carrera de altibajos

Harry Redknapp, exdirector técnico, evidenció las malas prácticas que tenía Giovani cuando era futbolista Foto: Cuartoscuro

Otro integrante de aquella camada que despertó enormes expectativas fue Giovani dos Santos.

El atacante mexicano se formó en las categorías inferiores del Barcelona y llegó a debutar con el primer equipo. Después pasó por Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, LA Galaxy y América.

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LONDON, ENGLAND - JANUARY 07: Giovani Dos Santos of Spurs chips the ball into the area for teammate Jermain Defoe to score the opening goal during the FA Cup Third Rund match between Tottenham Hotspur and Cheltenham Town at White Hart Lane on January 7, 2012 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Su trayectoria tuvo momentos importantes, especialmente con Barcelona, Villarreal y la Selección Mexicana, aunque con el paso de los años su carrera no alcanzó la dimensión que muchos pronosticaban cuando apareció como una de las grandes promesas del futbol mundial.

Después de abandonar América en 2021, no volvió a disputar un partido oficial y, aunque no anunció formalmente su retiro, quedó fuera de la actividad profesional.

Giovani Dos Santos de América. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Efraín Juárez cambió los botines por la pizarra

Győri ETO Football Club de Hungría confirmó a Efraín Juárez como su nuevo DT (Instagram / etofc_official)

Uno de los casos más particulares es el de Efraín Juárez.

Como futbolista, defendió las camisetas de Pumas, Celtic, Zaragoza, América, Monterrey y Vancouver Whitecaps, entre otros clubes.

Los aficionados de las verdolagas se encuentran muy agradecidos con la llegada del mexicano. (TW Atlético Nacional)

Sin embargo, su segunda etapa dentro del futbol llegó desde el banquillo. Juárez comenzó su carrera como entrenador y en 2024 consiguió Liga y Copa con Atlético Nacional.

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Posteriormente tuvo una etapa con Pumas y para 2026 emprendió una nueva experiencia en Europa al hacerse cargo del Győri ETO FC de Hungría.

Otros campeones tuvieron carreras más discretas

Foto: Cuartoscuro

La generación también estuvo integrada por futbolistas como César Villaluz, Ever Guzmán, Enrique Esqueda, Édgar Andrade, Juan Carlos Silva, Jorge Hernández y Mario Gallegos.

Villaluz tuvo una etapa importante con Cruz Azul y posteriormente pasó por distintos clubes del futbol mexicano. Guzmán, autor del tercer tanto en aquella final contra Brasil, también desarrolló una carrera profesional en diferentes equipos, aunque sin alcanzar el estatus de figura permanente de la Liga MX.

Otros integrantes del plantel siguieron caminos similares dentro del futbol mexicano, mientras que algunos terminaron alejándose de los reflectores y del profesionalismo.

La portería de aquella selección estuvo integrada por Sergio Arias, José Rocchi y Alejandro Gallardo, ninguno de los cuales logró consolidarse durante un periodo prolongado en la máxima categoría.

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Un Mundial juvenil no garantiza una carrera de élite

La historia de aquella selección sirve para recordar que ganar un campeonato juvenil no necesariamente significa convertirse en una estrella mundial.

México levantó el trofeo en Lima con una generación que posteriormente tomó direcciones completamente diferentes. Vela y Moreno construyeron largas carreras internacionales; Giovani alcanzó algunos de los escenarios más importantes del futbol mundial; Juárez encontró una segunda vida como entrenador y otros jugadores permanecieron durante años en el futbol mexicano.

Veintiún años después de aquella noche contra Brasil, la fotografía del campeón permanece intacta. Lo que cambió fue el camino de cada uno de sus protagonistas.